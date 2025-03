Locanda de Foris: esperienza culinaria imperdibile a Teano

Mutatis mutandis. E ciò è quanto Pietro Balletta, patron e chef della Locanda de foris nel centro storico di Teano (Ce), fa in scioltezza per deliziare i suoi clienti con un locale che mantiene la sua spiccata eleganza, giovandosi inoltre, per le lunghe estati di qua, di una bella e confortevole terrazza.

La sal interna de La Locanda de Foris

Inoltre, nel solco di una tendenza che vede l’ampliamento dei servizi ad una componente di hospitality, graditissima ai clienti che arrivano da lontano per la cena, Pietro Balletta ha commutato il suo ristorante in un D&B (Dinner & Bed), in quanto adesso dispone anche di alcune camere fruibili dalla sua clientela. Grazie alla simpatia di Pietro, alla sua schietta ospitalità, nel locale ci si sente immediatamente a proprio agio.

Teano, tra storia e cultura

Teano, citata sui libri di storia in quanto località dove, nell’anno 1860, avvenne l’incontro tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II, è un borgo dell’Alto Casertano, alle pendici del vulcano spento di Roccamonfina. Teanum Sidicinum fu colonia romana.

Il teatro romano di Teano

Di grande interesse il Teatro Romano, costruito alla fine del II secolo a.C. e poi modificato in età augustea. Merita una visita anche il Museo archeologico di Teanum Sidicinum. Sia la visita al Teatro Romano che la visita al Museo archeologico sono gratuite.La passeggiata, con ritmi lenti, all’interno del borgo medievale, e poi si va a cena, in questi primi giorni di primavera, alla Locanda de foris.

L'arte culinaria di Pietro Balletta

L’appassionato e bravissimo Pietro Balletta è meritoriamente attento a far conoscere e valorizzare i piccoli tesori nascosti del patrimonio agroalimentare di questo fertile territorio. La scelta, che si rivela saggia, consiste nell’affidarsi a lui: di certo saprà e vorrà darci il meglio di quanto prepara quel giorno in cucina.

Crema di spinaci, tuorlo fuso, asparagi e scaglie di parmigiano-reggiano Dop

Dalla cucina perviene il benvenuto: crocchella di patate con insalatina di favette fresche, coltivate nell’orto di Pietro. Nei calici, spunto per meditazione su come ci si approccia a bollicine che possono non essere per forza “prosecchini”, l’eccellente Franciacorta Milledì Brut Docg fatto da Ferghettina, ottenuto da sole uve chardonnay provenienti da 12 vigneti diversi dislocati in 8 comuni della Franciacorta. Armonia perfetta e voluttuosa di mineralità e sapidità.

Di forte impronta stagionale anche l’antipasto: crema di spinaci, tuorlo fuso, asparagi e scaglie di parmigiano-reggiano Dop. Parimenti alle favette, anche gli asparagi sono primizie, laddove il grosso della produzione sarà nell’imminente mese di aprile. Nel calice, scelta importante e consapevole dell’ottimo Pietro, Bramìto della Sala Umbria Igt 2023, anch’esso ottenuto da sole uve chardonnay, fatto da Antinori nella tenuta umbra di Castello della Sala.

Gnocco ripieno di mozzarella di bufala campana Dop con salsa del pomodoro del piennolo giallo ed emulsione del siero

Questo Bramìto si abbina perfettamente anche al radioso primo che giunge in tavola: gnocco ripieno di mozzarella di bufala campana Dop con salsa del pomodoro del piennolo giallo ed emulsione del siero. Con il sontuoso secondo, agnello di laticauda su ristretto di vino falerno, contornato da cicorietta di campo e broccolo tardivo, nell’appropriato calice, alla corretta temperatura di servizio, il Campantuono Falerno del Massico Dop 2017, ottenuto da sole uve primitivo, fatto da Gennaro Papa. Davvero un grande Falerno!

A compimento di sì sontuosa cena, il dessert magistralmente eseguito dallo chef Pietro: ricotta di bufala campana Dop e pera con brownie. In abbinamento, omaggio al Piemonte, il Moscato d’Asti Docg, ottenuto da uve moscato, fatto da Duchessa Lia.

Un'esperienza di qualità

Il servizio è garbato e professionale. Piacevole anche la sorpresa finale costituita da un conto di encomiabile onestà. Questa è la modalità giusta per approdare alla nuova ristorazione. Grande professionalità, rispetto vero e non di facciata per il cliente, alacre lavoro negli approvvigionamenti; sintonia nella brigata di cucina, garbo e cortesia in sala, igiene ovunque. E il sorriso!