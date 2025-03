Dal dolce al salato: l'arte della pasticceria di Biagio Martinelli ad Aversa

Aversa è popolosa città a metà strada tra Caserta e Napoli. Normanna, merita una visita non frettolosa il suo centro storico. Aversa è al centro dell’eponimo agro: l’Agro Aversano. L’area è densamente popolata e in benefico intreccio, l’una a rendersi propellente all’altra, esistono una domanda di cose buone dove la qualità sia il “beef” e non l’ostentazione di moda effimera, innesca il calibrato proliferare di un’offerta che non cede ai fronzoli e fa qualità quella vera. È il caso di alcuni ristoranti, è il caso di alcune pizzerie ed è il caso della sorprendente realtà al cui governo c’è il prode Biagio Martinelli, creatura talentuosa di quell’Agro Aversano di cui si è detto.

L'Arco dell'Annunziata di Aversa (foto: www.aversataxi.com)

Biagio Martinelli, passione e talento per la pasticceria

Poco più che trentenne, figlio d’arte con papà pasticciere, ben presto gli scocca la scintilla della passione per gli impasti e le creme. Alla passione, che da sola non sarebbe bastevole a edificare lusinghiere realtà, affianca una competenza vieppiù crescente, dacché non si smette mai di imparare, ed un innato talento. Otto anni fa apre ad Aversa la Pasticceria Biagio Martinelli: un lusinghiero, crescente successo.

Biagio Martinelli

Martinelli Cafè, una nuova casa nel cuore della città

E però… piccino il locale, periferica la location, dirompente l’anelito al miglioramento continuo, Biagio cosa fa!? Trasloca in centro città, poco distante dalla stazione FS (Aversa è importante nodo ferroviario) e crea un locale che è moderno nella concezione ancor prima che nel lay-out che è di per sé esteticamente pregevole con l’ampia sala interna che dispone di cinquanta posti a sedere; pressoché altrettanti all’esterno.

La sala interna del Martinelli Cafè di Aversa

Concepito all day long senza che ciò comporti concessioni poco avvedute a eccessi di movida (massimo a mezzanotte si chiude!), l’offering è in naturale sintonia con le fasi quotidiane: dalla prima colazione del mattino, al pranzo, al dopo pranzo, all’happy hour, al dopocena.

Prima colazione, un piacere da gustare al tavolo

Oltre alla doviziosa componente dolce, con l’imperdibile Polacca alla Mela Annurca IGP, è ottima anche la componente salata che contempla anch’essa una polacca, sì, ma è la Polacca rustica, in cui l’impasto con parmigiano e pepe nero avvolge una crema pasticciera salata al parmigiano accompagnata da dadini di Provolone del Monaco DOP e salame di suino nero campano. Caffè di rara bontà.

Il banco pasticceria del Martinelli Caffè di Aversa

Lunch, tra gusto e tempistiche perfette

Il lunch è formidabile per mix armonico tra le appetibili e appetitose proposte e la cadenza temporale. Non è obbligatoriamente un fast lunch. Lo è se lo si desidera, però. E non è obbligatoriamente uno slow lunch perché il garbo e la professionalità del personale di sala, in giunzione con i ritmi della brigata di cucina, abilitano calibrata celerità di fruizione.

La torta polacca del Martinelli Cafè di Aversa

Alla memoria ricorrendo, citiamo la squisita Siciliana a modo nostro ovvero Crema di melanzana affumicata con speck di tonno rosso, pomodorini semi dry e scagliette di ricotta salata e, di commovente bontà, le Polpette al ragù, ovvero Polpette di Fassona al ragù napoletano con dressing al basilico e salsa al parmigiano. Chicche molto gustose anche all’happy hour. Memorabili per originalità e piacevolezza al gusto, il Maritozzo salato al burro di bufala e panna di bufala e il Macaron al sesamo bianco farcito con cremoso al parmigiano.

Box tailored, la soluzione perfetta per chi viaggia

Si diceva della vicinanza alla stazione FS. Argutamente, il patron Biagio ha studiato e realizzato le box just tailored per il viaggiatore. Costui ordina online la box componendola a suo piacimento e passa a ritirarla nel locale nel tempo congruo per il suo viaggio in treno (in pratica diremmo un quarto d’ora prima della partenza). Ovviamente, box da intendere anche come gift box, onde essere “persona più che gradita” alla stazione di arrivo!!!

L'esterno del Martinelli Cafè di Aversa

Trascorrere slot qui al Martinelli Cafè irrobustisce il convincimento che nello scenario attuale è questa la tipologia di locale di successo: all day long, elegante no frills, personale preparato, gentilezza e qualità altissima dei prodotti e del servizio.