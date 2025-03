Stanco o stressato? C'è De Montel-Terme: il nuovo polo del benessere a Milano

Dal 1° aprile (e no, non è un pesce d'aprile) apre De Montel-Terme Milano, il nuovo centro termale del capoluogo lombardo e uno dei più grandi parchi termali urbani naturali d’Europa. Situato nel quartiere di San Siro, il complesso sorge all’interno delle storiche Scuderie De Montel, frutto della passione per l'ippica dell'ingegnere e imprenditore nel settore tessile Giuseppe De Montel e oggi restituite alla città dopo un importante intervento di riqualificazione. Il risultato è la trasformazione di un’area ormai dismessa in un modello di benessere e sostenibilità, con oltre 16.000 m² dedicati al relax e alla salute.

Il nuovo centro termale De Montel-Terme Milano

Un progetto innovativo che ridefinisce il termalismo urbano

La rinascita di De Montel-Terme Milano è stata resa possibile grazie a un investimento di 57 milioni di euro del Fondo Infrastrutture per la Crescita - ESG del Gruppo Azimut, in collaborazione con Terme & SPA Italia. Il progetto si inserisce nel programma internazionale Reinventing Cities, promosso dalla rete C40, che mira a trasformare aree urbane sottoutilizzate in spazi innovativi e sostenibili. Nello specifico rappresenta un intervento per il rilancio del quartiere di San Siro.

Le scuderie De Montel prima del progetto di riqualificazione

Massimo Caputi, Presidente di Terme & SPA Italia, ha espresso così l'apertura del nuovo centro termale «De Montel - Terme Milano rappresenta un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato per la rigenerazione urbana e la valorizzazione del patrimonio storico. Restituiamo alla città un luogo straordinario, in cui salute, benessere e architettura si incontrano. Le acque termali di De Montel, ricche di preziosi minerali, sono una risorsa naturale che mettiamo al servizio della comunità. Un progetto che si inserisce in continuità con l’esperienza sviluppata da Terme di Saturnia - tempio della longevità nel cuore della maremma - portando anche in ambito urbano una visione contemporanea del termalismo, attenta alla qualità, all’inclusività e alla sostenibilità. Un sentito ringraziamento al Comune di Milano e a tutti i partner di questo straordinario progetto che hanno reso possibile questo importante risultato».

Massimo Caputi, Presidente di Terme & SPA Italia

L’intervento ha previsto efficienza energetica, recupero dell’acqua piovana e un sistema avanzato di coperture termiche per la riduzione della dispersione del calore. Il parco termale, inoltre, contribuisce alla riforestazione urbana grazie a progetti mirati nell’area metropolitana. Le Scuderie De Montel, costruite negli anni ’20 su progetto dell’architetto Vietti Violi, furono un punto di riferimento per l’equitazione italiana, ospitando purosangue di fama internazionale. Dopo decenni di abbandono, la struttura rinasce grazie a un meticoloso restauro filologico, supervisionato dalla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio. Gli interventi hanno mantenuto intatte le caratteristiche architettoniche originali, con l’impiego di materiali storici e tecniche di restauro avanzate.

Un parco termale all’insegna della sostenibilità

L’apertura di De Montel-Terme Milano non solo valorizza il patrimonio storico della città, ma porta anche un importante beneficio economico e sociale, con la creazione di 100 nuovi posti di lavoro. Il centro rappresenta un esempio virtuoso di rigenerazione urbana, coniugando benessere, cultura e sostenibilità.

Lo spazio outdoor del parco termale De Montel -Terme Milano (foto: A.Cherchi) 1/5 Lo spazio outdoor del parco termale De Montel -Terme Milano (foto: A.Cherchi) 2/5 Lo spazio outdoor del parco termale De Montel -Terme Milano lluminato per la sera 3/5 Lo spazio outdoor del parco termale De Montel -Terme Milano lluminato per la sera 4/5 L'ingresso del parco termale De Montel-Terme Milano 5/5 Previous Next

Il progetto di riqualificazione delle Scuderie De Montel si distingue per il forte impegno verso la sostenibilità ambientale.Con una capienza di 700 ospiti contemporaneamente, il nuovo parco termale urbano di Milano è una destinazione di riferimento per chi cerca benessere, qualità e sostenibilità in città. Il complesso è dotato di:

Pannelli solari sui tetti per la produzione di energia rinnovabile.

sui tetti per la produzione di energia rinnovabile. Recupero dell’acqua piovana per l’irrigazione e la manutenzione.

per l’irrigazione e la manutenzione. Sistemi avanzati di copertura per le vasche, che riducono la dispersione termica.

per le vasche, che riducono la dispersione termica. Forestazione urbana per migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni.

Piscine e vasche termali: il percorso d’acqua

Ma vediamo ora nel dettaglio quali sono i servizi offerti dal nuovo parco termale del capoluogo meneghino. Il complesso, organizzato su più livelli, ospita dieci piscine termali per un totale di 800 metri cubi d’acqua e ampie aree relax, ristoro e trattamento. L’outdoor comprende una corte con cinque grandi vasche, tra cui una di particolare impatto scenografico: una vasca frontale arricchita da fontane e giochi d’acqua.

Lo scenario suggestivo del parco De Montel-Terme Milano da una delle piscine esterne 1/6 La Piscina dell'Eclisse del parco De Montel-Terme Milano 2/6 La Piscina dell'Eclisse del De Montel-Terme Milano con vista su tutto il parco (foto: A.Cherchi) 3/6 Una delle piscine esterne del De Montel-Terme Milano (foto: A.Cherchi) 4/6 Una delle piscine esterne del De Montel-Terme Milano (foto: A.Cherchi) 5/6 La piazzetta delle acque dà accesso ai percorsi dell‘acqua del parco termale De Montel - Terme Milano 6/6 Previous Next

Le piscine termali di De Montel-Terme Milano sfruttano una sorgente naturale che sgorga da una falda profonda 396 metri, ricca di solfati, bicarbonati e minerali benefici. Ogni vasca è progettata per offrire esperienze di relax e benessere mirato:

Piscina della Sorgente (34°C): doppia vasca all’aperto con idromassaggio ad aria e acqua, per stimolare la circolazione e rilassare i muscoli.

doppia vasca all’aperto con idromassaggio ad aria e acqua, per stimolare la circolazione e rilassare i muscoli. Vasca della Pioggia (34°C): un effetto pioggia naturale, accompagnato da aromi e suoni rilassanti.

un effetto pioggia naturale, accompagnato da aromi e suoni rilassanti. Vasca Velo d’Acqua (34°C): un flusso continuo che massaggia viso e schiena, alleviando tensioni muscolari.

un flusso continuo che massaggia viso e schiena, alleviando tensioni muscolari. Vasca della Leggerezza (34°C): percorso idromassaggio con chaises longues ad aria, ideale per le articolazioni.

percorso idromassaggio con chaises longues ad aria, ideale per le articolazioni. Vasche del Freddo e Docce Svedesi (22°C): immersione tonificante per riattivare la circolazione e ricaricare di energia.

immersione tonificante per riattivare la circolazione e ricaricare di energia. Vasca della Sospensione (38°C): acqua ipersalina per un effetto galleggiante a “zero-gravity”, perfetto per il recupero muscolare.

acqua ipersalina per un effetto galleggiante a “zero-gravity”, perfetto per il recupero muscolare. Piscina dell’Eclisse (34°C): infinity pool con idromassaggio completo, dalla pianta dei piedi alla colonna vertebrale.

infinity pool con idromassaggio completo, dalla pianta dei piedi alla colonna vertebrale. Vasca del Refrigerio (22°C): piscina per il nuoto libero, ideale per tonificare e migliorare la resistenza fisica.

Saune e bagni di vapore: il calore che rigenera

Le saune e le zone umide del complesso uniscono benessere e design, con ambienti che richiamano le tradizioni finlandese, russa e mediterranea:

La Sauna del Cimbolo del centro termale De Montel - Terme Milano

Sauna dei Rituali (80-90°C | 10-20% umidità): vetrate panoramiche e sessioni di Aufguss , il rituale del vapore con oli essenziali.

vetrate panoramiche e sessioni di , il rituale del vapore con oli essenziali. Sauna dei Cristalli (60-90°C | 0% umidità): un cubo di vetro con pavimento riscaldato e sale libero, per un’azione antinfiammatoria e detox.

un cubo di vetro con pavimento riscaldato e sale libero, per un’azione antinfiammatoria e detox. Sauna del Respiro (40-50°C | 10-20% umidità): rivestita in legno di cirmolo, noto per favorire il sonno e rinforzare il sistema immunitario.

rivestita in legno di cirmolo, noto per favorire il sonno e rinforzare il sistema immunitario. Banja Russa (80-90°C | 10-20% umidità): sauna con massaggi di rametti di betulla (venik), per stimolare la circolazione e depurare la pelle.

sauna con massaggi di rametti di betulla (venik), per stimolare la circolazione e depurare la pelle. Bagno di Vapore e Hammam (40-45°C | 98% umidità): favorisce la sudorazione e la purificazione, migliorando il rilassamento e la qualità del sonno.

Cerimonie sensoriali: l’arte del relax quotidiano

a tutto questo, De Montel - Terme Milano unisce il sapere del Terme di Saturnia Method, un approccio esclusivo al benessere basato su protocolli SPA d’autore. Frutto dell’expertise della pluripremiata SPA di Saturnia, questi trattamenti combinano tecniche avanzate e prodotti d’alta gamma per un’esperienza completa e personalizzata. Il centro vanta 15 sale dedicate ai trattamenti, immerse in un’atmosfera di quiete e illuminate, di giorno, dalla luce naturale. Qui gli ospiti possono scegliere tra:

La sauna dedicata agli eventi e alle cerimonie sensoriali del centro termale De Montel - Terme Milano (foto: A.Cherchi)

Massaggi rilassanti e terapeutici , studiati per alleviare tensioni muscolari e migliorare la circolazione.

, studiati per alleviare tensioni muscolari e migliorare la circolazione. Trattamenti viso e corpo , con formule arricchite da acqua termale liofilizzata e Saturnia Bioplancton , potenti alleati contro l’invecchiamento cutaneo.

, con formule arricchite da , potenti alleati contro l’invecchiamento cutaneo. Percorsi di benessere signature, esclusivi di De Montel, che fondono manualità esperte e prodotti ispirati alla natura.

Uno degli spazi per i trattamenti con il sale del centro termale De Montel - Terme Milano (foto: A.Cherchi)

L’esperienza termale si completa con le cerimonie sensoriali, rituali unici eseguiti dai maestri di cerimonia per trasformare ogni momento in un viaggio di puro relax. Attraverso suoni, profumi ed elementi naturali, questi percorsi stimolano i sensi, favoriscono il riequilibrio energetico e regalano un’intensa sensazione di benessere profondo.

Dalla Toscana a Milano: il sapere termale di Saturnia

Pur operando in contesti diversi - urbano per De Montel e naturale per Terme di Saturnia - entrambe le strutture fanno parte del gruppo Terme & SPA Italia e condividono la missione di offrire esperienze di benessere d’eccellenza, infatti, i protocolli benessere e i trattamenti di De Montel nascono dall’esperienza di Saturnia, così come i prodotti utilizzati per la cura della pelle, arricchiti con:

Una delle sale relax del centro termale De Montel - Terme Milano (foto: A.Cherchi)

Saturnia Bioplancton , un estratto antiossidante e rigenerante ottenuto da un delicato processo di iperfermentazione.

, un estratto antiossidante e rigenerante ottenuto da un delicato processo di iperfermentazione. Acqua termale liofilizzata, con proprietà leviganti e depurative per l’epidermide.

L’acqua di Saturnia, dopo un lungo viaggio sotterraneo di 40 anni, sgorga a 37,5°C, ricca di idrogeno solforato, anidride carbonica e bicarbonato: elementi che stimolano la vasodilatazione, favoriscono la rigenerazione cellulare e migliorano la nutrizione dei tessuti.

Acqua termale naturale dalle profondità di Milano

Il cuore di De Montel-Terme Milano è la sua acqua termale naturale, estratta da un pozzo artesiano profondo 396 metri. Ricca di solfati, bicarbonati e minerali, possiede comprovate proprietà benefiche per il corpo e la pelle, rendendo l’esperienza termale autentica e radicata nel territorio.

De Montel e Terme di Saturnia condividono la missione di offrire esperienze di benessere d’eccellenza

Milano vanta una tradizione termale che risale all’epoca romana. Negli anni ’30, i milanesi conoscevano già le proprietà dell’Acqua Marcia, una sorgente dal caratteristico aroma sulfureo, considerata un elisir naturale di benessere. Oggi, De Montel - Terme Milano è l’unico centro termale della città, grazie alla riscoperta di una delle falde più profonde mai captate in ambito urbano.

Caratteristiche uniche dell’acqua termale De Montel

Origine e qualità: estratta da un pozzo artesiano a 396 metri di profondità , è oligominerale e certificata per il benessere termale.

estratta da un a , è per il benessere termale. Proprietà terapeutiche: efficace per la cura delle affezioni dermatologiche, è ideale per balneoterapia, rilassamento muscolare e miglioramento della circolazione.

Spazi e servizi: relax e gastronomia tra le terme

Il parco termale di Milano non è solo un luogo dedicato all’acqua, ma un vero e proprio spazio di benessere a 360 gradi anche per chi ama concedersi una coccola gastronomica.

La caffetteria e bar lounge del centro termale De Montel - Terme Milano (foto: A.Cherchi)

Al suo interno, infatti, gli ospiti possono trovare un ristorante bistrot con cucina salutare e piatti stagionali; la caffetteria e bar lounge con proposte leggere e nutrienti; il summer bar per aperitivi e cocktail da gustare all’aperto e molteplici aree relax e solarium, per un’esperienza completa tra natura e comfort.