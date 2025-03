Al Metrò: eccellenza culinaria e creatività stellata a San Salvo Marina

Situato nella marina di San Salvo, in provincia di Chieti, il Ristorante Al Metrò si apre ai clienti con un ambiente elegante e accogliente, a tratti essenziale con un design moderno che lascia comprendere come l’attenzione del cliente debba essere catalizzata solo dai piatti dell’offerta ristorativa. Gli ospiti possono godere di un'esperienza culinaria di alto livello, circondati da un’atmosfera rilassante e raffinata con un servizio puntuale e mai ingessato.

Al Metrò: la sala

Al Metrò, la visione creativa dello chef Fossaceca

Il locale vanta la Stella Michelin da 13 anni e, a mio sommesso giudizio, continua a meritarla tutta. Equilibrato e pensato nella proposta, il menu cambia spesso, cosa che è tutt’altro che scontata per locali che vantano la stella. Una scelta coraggiosa che se da un lato offre sempre delle novità, dall’altro lascia a menu sempre proposte che identificano il locale e che nel corso degli anni hanno riscosso successo e consenso di pubblico.

Al Metrò: i fratelli Antonio e Nicola Fossaceca

Nicola Fossaceca, chef di grandi capacità e buon estro creativo, non è mai eccessivo nelle sue proposte lasciando sempre traccia di quello che mette nel piatto. La “leggibilità” degli ingredienti e il rifuggire da ridondanza fa sì che le creazioni siano sempre in grado di raccontare la tradizione reinterpretata con stile diverso. La materia prima è eccelsa.

Al Metrò, come si mangia

Il mio pranzo è stato alla carta. Ho personalmente preferito puntare su piatti che non conoscevo e che nelle volte precedenti non avevo avuto modo di provare. Lo start di benvenuto come si conviene in ristoranti di questo genere è stato un boccone di crostacei declinato in una cialda ottenuta con un procedimento laboriosissimo rotta su una crema che era l’essenza dei crostacei. A seguire due piccole amouse bouche basate su cialdine e pesce azzurro, dove la materia prima non aveva subito nessuna manipolazione che la mutasse nel gusto e nei sentori di mare che l’accompagnavano. In un piattino è stato versato dell’extravergine molisano assolutamente pregevole. Una Gentile di Larino con punte di carciofo e pomodoro nette che ben si combinavano con il pane caldo giunto dalla cucina assieme a dei grissini tirati a mano. Per antipasto un Carbonaro d’Alaska scottato e impreziosito dal connubio lievemente acidulo di mela e l’amaro delle rape per un piatto che da solo vale il viaggio, campione di semplicità.

Al Metrò: Amouse bouche
Al Metrò: Linguina zafferano e frutti di mare
Al Metrò: Spaghettone cacio e pepe, scampi e ricci di mare
Al Metrò: Carbonaro d'Alaska mela cipolle e rape
Al Metrò: Spigola in guazzetto di frutti di mare
Al Metrò: Basilico e lampone

Per primi Spaghettoni cacio e pepe, scampi e ricci di mare. Eseguiti alla perfezione ed equilibratissimi tra cacio e ricci di mare. Poi Linguine zafferano e frutti di mare, con lo zafferano della piana di Navelli e i frutti di mare dell’Adriatico poco sapidi e carichi di sapori. Per secondo Spigola in guazzetto di frutti di mare, delicatissimo grazie ad una spigola freschissima. Due i dolci testati. Basilico e lampone che to trovato fresco e delizioso nonostante non abbia alcun trasporto verso il lampone e Millefoglie di mela cotogna, cannella e vaniglia che con un’esaltante consistenza della millefoglie che ricordava la torta di mele della mamma ma con una marcia in più. Caffè e petit fourres con pralina ripiena allo zafferano, macaron allo zafferano sempre e pasta di mandorle con crema al pistacchio. Prezzi sicuramente in linea con piatti, materia prima e servizio. Antipasti a 25 euro, primi a 25, secondi a 35 e dolci a 15. Costo assolutamente più basso rispetto a locali di fascia simile.

Al Metrò, la carta dei vini

Il ristorante vanta una selezione di vini che va a braccetto con la cucina, con un eccellente selezione di etichette locali, nazionali, ed internazionali curata da Antonio Fossaceca, dove gli ospiti possono scegliere il vino perfetto per accompagnare il proprio pasto. Il personale è sempre disponibile a consigliare l'abbinamento ideale, rendendo l’esperienza ancora più completa.