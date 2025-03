“Dico dieci”: il panino per il decennale del Public House di Ornella Buzzone

Se non ti piace sorridere, non aprire un negozio". Quanta serena saggezza in questo proverbio cinese! Fosse vera la sua lettura deprivata dalla doppia negazione, oseremmo affermare che... se ti piace sorridere, apri un negozio! Ed evidentemente questa frase, insieme con altre leve motivazionali, ha indotto la brava Ornella Buzzone ad aprire dieci anni fa il suo pub Public House Burger Gourmet. Dieci anni fa, correva l’anno 2015. L’anno corrente, il 2025, è l’anno del decennale.

Gli interni dell Pub Public House Burger Gourmet di Caserta

Il Pub Public House Burger Gourmet

Siamo a Caserta, a pochi passi da Palazzo Reale, in area “movida” del sabato sera così magicamente tranquilla e piacevole nelle altre sere. Ed è il sorriso radioso e solare di Ornella Buzzone che ci accoglie nel suo gradevole locale. Pochi tavoli ben distanziati tra loro, due le sale e altri tavoli all’esterno con vista sulla Flora, il giardino borbonico prospiciente il lato est di Palazzo Reale.

La filosofia di Ornella Buzzone

Il concetto fondante le appetitose proposte di Ornella è semplice quanto arguto e triplice:

a) faccio quanto la mia creatività mi induce a fare;

b) nella realizzazione, che significa preliminarmente ricercare e sperimentare, affino tecniche e accresco la mia competenza;

c) la nuova proposta è resa disponibile quando non solo io ma tutta la mia squadra decidiamo che è all’altezza.

Ornella Buzzone

Ecco, la squadra: persone giovani sia in cucina che in sala. Brillanti, appassionati, competenti. Anche costoro sorridono. Sarà un caso?!?!

Il Panino “Dico dieci”

Siamo qui per celebrare con gaudio esuberante e condiviso, il decennale. E Ornella cosa fa?! Crea un panino per l’occasione. Il nome di questo panino?! "Dico dieci"! Occhio agli ingredienti.

Ci sono le alici, e sono quelle di Cetara.

C’è l’hamburger (200 grammi, mica un’ostia!), e questo hamburger è di carne marchigiana IGP fornita dal macellaio Sabatino Cillo, con sua macelleria ubicata nel Sannio.

Il pane è fatto dai panettieri del Panificio Rescigno.

C’è la maionese, e la maionese la fa Ornella e la aromatizza all’aglio.

C’è la marmellata di limoni, e i limoni provengono dall’agrumeto del papà di Ornella.

C’è la Mozzarella di Bufala Campana Dop, quella di giornata, ovviamente. Semplice nota di colore: la sede del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana Dop dista 90 metri dal pub di Ornella.

C’è la scarola ripassata, e la ricetta del “ripasso”, tecnica non banale, ad Ornella perviene da Nonna Pina.

C’è il tarallo mandorle pepe e sugna del panificio Rescigno. Ornella lo sbriciola.

Il Panino “Dico dieci”

Cosa abbiamo notato nell’elenco degli ingredienti? Nessuno di questi è percepito come “commodity”. Non c’è solo il nome dell’ingrediente. C’è anche il “cognome”, ovvero la provenienza: tracciabilità vera e non di facciata. Tracciabilità che va ben oltre il fatto d’obbligo e diviene l’evidenza di quanto meticolosa sia Ornella nel cercare e prescegliere i suoi fornitori che divengono nei fatti suoi partner. A momenti si ometteva di dare giudizio sul "Dico dieci". E per emettere il nostro giudizio abbiamo a disposizione, giusto per restare in tema, dieci parole. Ecco, nove sono superflue. Una ci è bastevole: squisito!

La birra e l'ambiente del pub

Nell’appropriato bicchiere, a temperatura fredda il giusto che significa niente di ghiacciato, la birra “Natavota Red” fatta da Fabio Ditto, patron del birrificio KBIRR. A proposito, è un pub, volete che non ci siano i televisori accesi? Ah, così volete?!? E allora delusione incombe: nessuna televisione; bensì a bassissimo volume piacevole musica.

Il sorriso come vantaggio competitivo

L’importanza del sorriso, si diceva. In un’economia sempre più emozionale ed esperienziale, anche il sorriso può fare la differenza e creare un vantaggio competitivo. Il sorriso è un valore aggiunto. Il sorriso comunica cordialità e disponibilità. Il sorriso di Ornella è naturale, sincero e spontaneo e probabilmente la patronne Ornella nel fare recruiting dei componenti la sua squadra attinge all’insegnamento dei recruiter statunitensi: “hire the smile, train the skill” che tradurremmo così: “assumi chi sorride, e poi gli trasmetti le necessarie competenze”.

I burger del Public House si sposano alla perfezione con le birre del birrificio KBIRR

Esperienza memorabile, quella vissuta al pub di Ornella in una sera di metà marzo. La mezza luna nel cielo, rendeva argentea l’armoniosa imponenza di Palazzo Reale. In un comparto che ha visto più cessazioni che nuove aperture e che assiste anche, ci duole dirlo, a cessazioni di nuove aperture (la cosiddetta mortalità infantile), festeggiare il decennio di attività è già cosa significativa. Ornella è molto giovane e di decennali successivi al primo ne avrà ancora da festeggiare, ne siamo ragionevolmente certi. La sua competenza vieppiù crescente, la sua passione esuberante, il suo talento, in parte innato e in parte sapientemente coltivato, costituiscono il trinomio virtuoso che le consente di proseguire con il sorriso il suo cammino radioso.