A Bilbao, dove il calcio è una religione, tra cultura e sapori tradizionali

Una volta simbolo dell'era industriale, con le sue fonderie e le sue fabbriche, oggi Bilbao si erge come un faro di innovazione culturale e artistica. L’apertura del celebre Museo Guggenheim nel 1997 ha segnato l’inizio di una trasformazione che ha ridisegnato il volto urbano, trasformando vecchie industrie in spazi di creatività e design. Le sue strade, che un tempo risuonavano del clangore delle macchine, ora accolgono la melodia della modernità: architetture audaci, ponti futuristici come il Zubizuri, e una rigenerazione urbana che celebra il rispetto per la tradizione basca pur abbracciando il progresso. Questa fusione di passato e presente rende Bilbao una città dalla personalità complessa e affascinante, dove ogni angolo racconta storie di resilienza, arte e innovazione.

Il Museo Guggenheim ha dato il via alla trasformazione di Bilbao

Perché visitare Bilbao

Visitare Bilbao a maggio significa immergersi in un'atmosfera carica di energia e passione. Con il clima che si fa dolce e i parchi che sbocciano, la città si veste di colori e suoni che celebrano la vita. Il 21 maggio 2025, Bilbao si prepara ad accogliere la finale di Europa League, competizione che l’anno scorso ha visto trionfare l’Atalanta. La gara si giocherà allo Stadio di San Mamés di Bilbao, chiamato anche "La Catedral" (La Cattedrale) da una città che ha un amore viscerale il calcio e per la propria squadra in particolare, l’Athletic Club, emblema dell’identità basca anche in virtù della sua politica di tesserare solo giocatori autoctoni.

L'atmosfera unica al San Mamés di Bilbao durante una partita dell'Athletic Club

Un evento imperdibile per gli appassionati di calcio, ma anche per chi desidera vivere eventi culturali, concerti e mostre che celebrano l’orgoglio basco. I visitatori potranno inoltre godere di tour guidati, degustazioni di vini locali e iniziative eco-culturali che mettono in luce il perfetto equilibrio tra sport, arte e sostenibilità. Passeggiando per il Casco Viejo, con le sue stradine acciottolate e i mercati tradizionali, i visitatori potranno scoprire la ricchezza della cultura basca, gustare tapas autentiche e respirare l'atmosfera di un tempo che si fonde armoniosamente con l'innovazione. I moderni quartieri lungo il fiume Nervión offrono una vista mozzafiato e spazi dedicati a eventi culturali, mentre la vibrante scena gastronomica di Bilbao, rinomata per la sua eccellenza culinaria, promette esperienze indimenticabili.

Dove dormire a Bilbao

Bilbao si distingue per la sua offerta alberghiera di alta gamma, con ambienti ricchi di fascino e storia. La città vanta strutture che spaziano da grandi alberghi iconici, capaci di trasportare gli ospiti in un’atmosfera di eleganza storica, a boutique hotel dal design innovativo che mettono al centro la sostenibilità e il comfort personalizzato. Queste proposte permettono di vivere il meglio dell’ospitalità bilbaina, offrendo servizi esclusivi, camere lussuose e una posizione strategica per esplorare le meraviglie culturali e artistiche della città.

Hotel Carlton

Situato nel cuore pulsante di Bilbao, l’Hotel Carlton è un simbolo di eleganza e tradizione, unendo la maestosità di un edificio storico a comfort moderni e servizi d’eccellenza. L’hotel, situato a pochi passi dalle principali attrazioni culturali – tra cui il Museo Guggenheim e il vivace Casco Viejo – vanta interni raffinati, con arredi di design che celebrano la storia basca attraverso dettagli in marmo, legno pregiato e opere d’arte locali.

L'Hotel Carlton di Bilbao

Le camere, spaziose e luminose, offrono letti king size, bagni in marmo e tecnologie all’avanguardia come sistemi di climatizzazione intelligenti, garantendo un’esperienza di soggiorno di altissimo livello.

La colazione a buffet, preparata con ingredienti freschi, viene servita in un elegante salone che regala viste spettacolari sulla città. Il servizio è costantemente elogiato per la sua professionalità e l’attenzione personalizzata, capace di anticipare ogni esigenza degli ospiti. Grazie alla sua posizione strategica, l’Hotel Carlton rappresenta il punto di partenza ideale per esplorare i tesori culturali di Bilbao, rendendo il soggiorno un perfetto connubio tra lusso, storia e modernità.

Hotel Carlton Federico Moyúa Plaza, 2 48009 Bilbao Tel +34 944 162200

Hotel The Artist Bilbao

Un boutique hotel dallo stile unico, che si distingue per il suo perfetto equilibrio tra design contemporaneo e tradizione basca. Collocato in un edificio storico ristrutturato con cura, l’hotel offre ambienti interni che fondono elementi originali, come facciate in pietra e dettagli architettonici d’epoca, con soluzioni di design moderno, creando un’atmosfera sofisticata e accogliente.

Camera con vista sul Museo Guggenheim all'Hotel The Artist di Bilbao

Le camere sono autentici rifugi di comfort, arredate con gusto e dotate di letti di alta qualità, bagni in marmo e tecnologia all’avanguardia, come TV a schermo piatto e connessione Wi-Fi ultraveloce. Particolare attenzione è riservata alla sostenibilità, grazie all’impiego di sistemi energetici efficienti e pratiche eco-friendly, che rispecchiano l’impegno della città verso un futuro sempre più green. Il personale, cortese e multilingue, è sempre disponibile per organizzare tour culturali e visite guidate, offrendo agli ospiti la possibilità di scoprire i segreti nascosti di Bilbao.

Meliá Bilbao

Il Meliá Bilbao, situato lungo le rive del fiume Nervión, è sinonimo di modernità e lusso. Con la sua architettura contemporanea che si integra perfettamente nel panorama urbano, l’hotel offre ambienti eleganti e raffinati, pensati per garantire il massimo comfort agli ospiti. Le camere sono ampie, dotate di letti di qualità superiore, finestre panoramiche con vista sulla città o sul fiume, e servizi tecnologici di ultima generazione, che rendono ogni soggiorno un’esperienza esclusiva.

L'hotel Meliá di Bilbao

Tra i servizi offerti dal Meliá Bilbao figurano una palestra attrezzata, un centro benessere di alto livello e diversi ristoranti interni che propongono cucina locale e internazionale. La colazione, servita in un ambiente luminoso e raffinato, è caratterizzata da prodotti di altissima qualità. La posizione strategica dell’hotel permette di raggiungere facilmente le attrazioni principali di Bilbao, rendendolo la scelta ideale per chi desidera combinare relax, cultura e sport in vista della finale Europa League.

Meliá Bilbao Leizaola Lehendakariaren Kalea, 29 48009 Bilbao Tel +34 944 280000

Dove mangiare a Bilbao

Bilbao è una città che celebra la sua rinascita culturale anche attraverso la sua straordinaria offerta culinaria. La scena gastronomica bilbaina spazia da ristoranti stellati a locali più intimi, tutti caratterizzati da un forte legame con la tradizione basca e un impegno verso la sostenibilità. Gli chef locali, con passione e creatività, reinterpretano i classici piatti della cucina tradizionale, esaltando ingredienti a km zero e prodotti stagionali, offrendo così esperienze multisensoriali che soddisfano i palati più esigenti.

Ola Martín Berasategui

Immerso in una cornice che fonde arte e tradizione, il ristorante Ola Martín Berasategui rappresenta l’eccellenza della cucina basca rivisitata in chiave moderna. Situato in una location esclusiva di Bilbao, l'hotel Takyo, il ristorante occupa uno spazio dallo stile raffinato, con interni che combinano elementi classici, come pareti in pietra e dettagli in legno, a tocchi di design contemporaneo, creando un ambiente elegante e suggestivo.

Il Carré di agnello di Ola Martín Berasategui

Il menu, frutto della passione e dell’esperienza di chef stellati, propone piatti innovativi che esaltano ingredienti locali e stagionali, preparati con tecniche gastronomiche all’avanguardia. Specialità come la tartare di tonno, il risotto al nero di seppia e reinterpretazioni gourmet dei piatti tradizionali baschi, si alternano in un percorso culinario studiato per sorprendere il palato. La carta dei vini, selezionata con cura, include etichette dei migliori vigneti baschi, pensate per accompagnare e valorizzare ogni portata.

Ola Martín Berasategui Calle Ribera, 13 48005 Bilbao Tel +34 944 652070

Restaurante Mina

Restaurante Mina, situato nel cuore di Bilbao, è un tempio della cucina basca dove la tradizione incontra l’innovazione in un ambiente raffinato ed accogliente. Gli interni, che fondono elementi classici come pavimenti in marmo e soffitti decorati con dettagli storici, si integrano armoniosamente con un design moderno che conferisce al locale un’atmosfera elegante e intima.

Le vongole alla vizcaina del Restaurante Mina di Bilbao

Il menu di Mina celebra la ricca tradizione culinaria basca, reinterpretata con creatività e attenzione alla sostenibilità. Tra le specialità spiccano il baccalà alla vizcaina, le tapas gourmet preparate con ingredienti freschi e di stagione e piatti unici che valorizzano carni e pesce locali. L’attenzione alla qualità si riflette nella scelta di fornitori a km zero e nella preparazione dei piatti, che sono presentati con cura artistica. Il servizio, discreto e attento, è spesso descritto nelle recensioni come perfetto, rendendo Restaurante Mina una tappa imperdibile per gli appassionati di alta cucina in cerca di un’esperienza autentica e raffinata.

Restaurante Mina Martzana Kaia, s/n 48003 Bilbao Tel +34 963 975204

Zarate

Zarate, situato in una zona prestigiosa di Bilbao, si distingue per la sua capacità di fondere tradizione e modernità in un contesto elegante e vibrante.Vanta interni curati nei minimi dettagli, dove il design contemporaneo si sposa con elementi classici, creando un’atmosfera sofisticata e accogliente.

Il Branzino al tartufo e noci del ristorante Zarate di Bilbao

Il menu di Zarate è un vero viaggio gastronomico, che offre reinterpretazioni innovative dei piatti tradizionali baschi. Gli chef, guidati dalla passione per la cucina locale, utilizzano ingredienti freschi e a km zero per creare piatti sorprendenti: dal risotto al foie gras alle creazioni a base di pesce fresco, ogni portata è presentata come un’opera d’arte, con accostamenti di sapori studiati per esaltare ogni gusto. Il servizio, impeccabile, garantisce che ogni ospite si senta coccolato, trasformando la cena in un evento esclusivo e memorabile. Zarate è il luogo ideale per chi desidera celebrare il gusto e la raffinatezza della cucina basca in un ambiente all’avanguardia, perfetto per vivere un’esperienza pre o post finale Europa League.