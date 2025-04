Sofitel Roma, primati green e cucina romana per conquistare i turisti più esigenti

L'investimento di due milioni di euro (che ha riguardato soprattutto gli impianti, la gestione delle luci e la sostituzione di tutti gli infissi) ha permesso all'hotel di essere certificato come green ed ecocompatibile. Un plus che ne accresce lo standing di hotel fra i più ricercati fra quanti cercano a Roma un'ospitalità raffinata e all'insegna di attenzioni particolari verso gli ospiti. Ma a ben guardare, questo è il solo un primo passo con cui il Sofitel Villa Borghese, l'unica insegna presente in Italia della catena francese che si caratterizza per un lusso riservato e reale, punta a diventare il primo hotel della capitale interamente destinato alla sostenibilità. E così dopo il Green Key appena ottenuto, il prossimo passo a breve sarà la certificazione Breeam, che è un po' come vincere l'Oscar come migliore film.

Il Sofitel Rome Villa Borghese

È con queste carte vincenti, che il nuovo general manager, il giovane canadese Sebastien Antoine, si appresta a giocare una partita decisamente interessante sulla sempre più sulla agguerrita piazza romana dell'hotellerie di alto livello. E lo fa in puro stile Sofitel, presentandosi al Settimo, il ristorante al roof top dell'hotel che dispone di una delle più belle terrazze di Roma, con ovviamente una vista che da sola vale la visita, e un'ottima offerta, sobria, concreta e buona, della cucina. E per Antoine è probabilmente come concorrere a titolo di miglior attore/direttore d'hotel, considerando che è il più giovane in quella posizione nella catena.

Eleganza e comfort nelle camere e suite del Sofitel Rome Villa Borghese

Ma vediamo cosa rappresenta oggi questa hotel simbolo dello stile francese. Situato nel cuore di Roma, a breve distanza da Villa Borghese, Via Veneto e dalle vie più celebri dello shopping capitolino, il Sofitel Rome Villa Borghese è una fusione tra il fascino del classicismo italiano e l'eleganza tipicamente francese. Con la sua posizione privilegiata, questo hotel incarna il dinamismo della nuova Dolce Vita romana, oggi via di netta ripresa, ma è anche un luogo dove la storia e la modernità si incontrano in un'armonia senza tempo.

Il Sofitel Rome Villa Borghese è una destinazione dove l'eleganza discreta incontra un lusso sofisticato, pensato per avvolgere i sensi e lasciare un ricordo indelebile. Le 78 camere e le 7 suite della struttura sono concepite per offrire un'esperienza di soggiorno unica, dove ogni dettaglio contribuisce a creare un ambiente di benessere e raffinatezza. Dal soffice abbraccio della biancheria pregiata alle fragranze selezionate per gli ambienti, fino al comfort esclusivo del Sofitel MyBed, ogni elemento è pensato per regalare agli ospiti un riposo che si trasforma in puro piacere.

Una delle suite del Sofitel Rome Villa Borghese

Ogni camera del Sofitel Rome Villa Borghese è un perfetto equilibrio tra eleganza classica e modernità. I soffitti affrescati evocano cieli barocchi, mentre gli arredi su misura giocati fra il bianco e le tinte chiare e calde di legni di design, e i bagni in marmo, riflettono la luce naturale, creando un'atmosfera intima e sofisticata. Stili diversi, ma ben integrati che danno un senso di serenità ed equilibrio. Come ci si aspetterebbe da un ottimo champagne. Del resto al Sofitel è un po' come stare un po' in una Francia che ama l'Italia e che è capace di valorizzare le nostre cose belle e buone, a partire dal cibo e dal vino.

Il Sofitel e l'esperienza esclusiva delle suite

Le suite del Sofitel Rome Villa Borghese offrono in più un'esperienza esclusiva, progettata per coloro che desiderano un soggiorno ancora più intimo e lussuoso. Le Terrace Suite sono dotate di una terrazza privata con jacuzzi, per godere di una vista panoramica sulla città, mentre le Deluxe offrono servizi pensati su misura per ogni ospite, inclusi rituali di benessere personalizzati.

Una delle Terrace Suite del Sofitel Rome Villa Borghese

Il soggiorno è impreziosito dal servizio in camera attivo 24 ore su 24, per vivere il piacere di una colazione lenta, un tè pomeridiano o un brindisi sotto le stelle, senza mai lasciare il comfort della propria stanza.

Settimo Roman Cuisine & Terrace: un rooftop con vista mozzafiato sulla città

Il riferimento alla valorizzazione dell'enogastronomia made in Italy non è certo casuale. Settimo Roman Cuisine & Terrace, al settimo piano, è uno dei punti più alti di questa oasi di lusso, che già dal nome indica qual è la sua proposta, arricchita dalla ricordata vista panoramica, per molti versi unica, sulla Cupola di San Pietro, i giardini di Villa Medici e Villa Borghese.

Il Settimo Roman Cuisine e Terrace del Sofitel Rome Villa Borghese 1/3 Gli interni del Settimo Roman Cuisine e Terrace del Sofitel Rome Villa Borghese 2/3 L'esterno del Settimo Roman Cuisine e Terrace del Sofitel Rome Villa Borghese 3/3 Previous Next

È una spazio dove il design ridisegna un luogo rendendolo, con sobrietà, sofisticato, e capace di dare valore, in serate raffinate, a piatti imperdibili per storia e sapori, come i carciofi, alla Giudia o alla romana poco importa, ad una suprema di pollo, ai fritti o ai saltimbocca. Ma senza dimenticare ovviamente proposte contemporanee o di ricerca.

La cucina del Settimo: un viaggio gastronomico tra Francia e Italia

La proposta gastronomica del Settimo, curata dall'ottimo quanto schivo (un valore raro oggi in cucina) executive chef Giuseppe D'Alessio, celebra il legame tra Francia, Roma e Italia attraverso una cucina che unisce tradizione e creatività. Dalla colazione, con il suo cestino di fragrante pane francese accompagnato da burro di Normandia e croissant, fino alla cena, con piatti che sono un tributo alla cucina romana e alla stagionalità. Un modo per dare dignità vera alla cucina e al territorio.

Carciofo alla giudia 1/3 Carciofo alla romana 2/3 Dessert al cucchiaio a base di datteri 3/3 Previous Next

Il design del Settimo, curato dal celebre architetto e interior designer francese Jean-Philippe Nuel, gioca con colori vivaci, materiali sofisticati e motivi tropicali che creano un'atmosfera intima e rilassata. I tessuti floreali, i tavoli smaltati, le lampade in ottone e le morbide poltroncine in velluto sono pensati per regalare agli ospiti un'esperienza che fonde comfort e raffinatezza, permettendo loro di godere di un ambiente rilassante e, al contempo, elegante. Come dire: il posto è davvero bello, e non se la tira…

Design e stile al servizio dell'ospitalità

Del resto tutto il concetto base del Sofitel è basato sull'attenzione ai dettagli. Nel 2019, l'architetto e interior designer Jean-Philippe Nuel ha rinnovato questo palazzo nobiliare del XIX secolo, trasformandolo in una oasi di charme che coniuga la grandezza storica della città con un design contemporaneo. L'idea trae ispirazione dalla maestosità di Roma e dalla bellezza della vicina Villa Borghese, con un'attenzione speciale alle tonalità luminose, alle stampe naturali e ai materiali pregiati. La combinazione di questi elementi crea un'atmosfera unica che valorizza l'intimità di una raffinata residenza romana arricchita dall'inconfondibile eleganza francese.

Il Sofitel e l'arte del ricevere con il French Zest

Il French Zest, simbolo dell'identità Sofitel, si esprime pienamente nella cura dei dettagli, nell'ospitalità personalizzata e in un design che non passa inosservato. Ogni angolo del Sofitel Rome Villa Borghese è pensato per offrire un'esperienza di soggiorno raffinata e indimenticabile, dove l'ospitalità di lusso si unisce al comfort e alla funzionalità. Gli spazi comuni, arricchiti da pavimenti in marmo e dalle piastrelle originali dell'edificio, creano un dialogo continuo tra il passato e il presente, celebrando la tradizione e la contemporaneità con eleganza.

Il team del Sofitel Rome Villa Borghese

Sale eventi e riunioni: versatilità e professionalità per ogni occasione

Il Sofitel Rome Villa Borghese è anche una location ideale per eventi di ogni tipo, dalla piccola assemblea aziendale ai banchetti più esclusivi. Le tre sale meeting, Lumière, Cheminée e Privée, sono progettate per ospitare eventi con eleganza e discrezione, offrendo spazi completamente attrezzati con tecnologia all'avanguardia. Con una capienza rispettivamente di 40, 12 e 8 posti, ogni sala è ideale per incontri di lavoro o eventi privati, e il supporto di un team di esperti event planner assicura la perfetta riuscita di ogni occasione.

Spazi attezzati per eventi e attenzione all'arte al Sofitel di Roma

Completa la versatilità degli spazi il Comptoir, una sala che si adatta perfettamente a sessioni informali o a pranzi raffinati, per offrire un ambiente intimo e accogliente. Con un servizio impeccabile, il Sofitel Rome Villa Borghese si conferma una destinazione esclusiva anche per eventi e riunioni aziendali.

Il riconoscimento Green Key: un passo avanti nella sostenibilità

E il nuovo salto di qualità, se mai ce ne fosse stato bisogno, è arrivato quest'anno con il completamento di un'importante fase di ristrutturazione per migliorare il comfort e la qualità dell'esperienza degli ospiti, ma anche a rafforzare il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale. I lavori, iniziati il 1° gennaio e terminati il 14 febbraio, hanno trasformato l'hotel in un esempio di ospitalità eco-compatibile, confermando la volontà della struttura di adattarsi alle esigenze di un turismo sempre più attento all'ambiente.

La lobby del Sofitel Rome Villa Borghese

Il culmine di questo impegno è stato raggiunto con l'ottenimento della certificazione Green Key, un prestigioso riconoscimento internazionale che premia le strutture turistiche che adottano pratiche sostenibili. Assegnato dalla Foundation for environmental education (Fee), il Green Key posiziona il Sofitel Rome Villa Borghese come una delle strutture ricettive più avanzate in termini di sostenibilità, confermando il suo ruolo di riferimento nel panorama alberghiero romano e internazionale.

La crescente attenzione verso le tematiche ambientali ha trasformato la sostenibilità in un elemento cruciale nella scelta delle destinazioni turistiche. Sempre più viaggiatori scelgono di soggiornare in strutture ricettive che dimostrano un impegno concreto verso l'ambiente. In questo contesto, Sofitel si distingue da tempo per le sue politiche green, adottando pratiche eco-friendly che vanno dall'eliminazione della plastica monouso a iniziative più ampie volte a ridurre l'impatto ambientale delle proprie strutture.

Verso la certificazione Breeam: un futuro sostenibile

L'hotel non si ferma qui: l'obiettivo futuro è ottenere la certificazione Breeam, uno degli standard più rigorosi a livello internazionale per la sostenibilità ambientale degli edifici. Questo attestato, che rappresenta un ulteriore passo verso l'eccellenza ecologica, è un segno tangibile dell'impegno continuo del Sofitel Rome Villa Borghese nel garantire una gestione responsabile e sostenibile delle risorse.

Sebastien Antoine, General manager del Sofitel Rome Villa Borghese

«Il percorso di trasformazione intrapreso dall'hotel ha un obiettivo chiaro» afferma il general manager Sebastien Antoine «ridurre l'impatto ambientale senza compromettere il comfort e la raffinatezza che da sempre contraddistingue il marchio Sofitel. Dalla riduzione degli sprechi alimentari alla raccolta differenziata gestita in modo efficiente, tutto passa primariamente attraverso la formazione del personale e poi attraverso gli interventi tecnici e strutturali. Si è recentemente completato un importante intervento di riqualificazione che ha eliminato completamente l'uso del gas passando a impianti elettrici di ultima generazione. Il sistema di illuminazione 100% Led e la sostituzione di tutte le finestre dell'hotel hanno costituito un ulteriore passo decisivo per migliorare l'efficienza energetica e ogni scelta è stata guidata dalla volontà di creare un ambiente più sostenibile. Dall'analisi delle emissioni di CO2 alla gestione intelligente dei consumi energetici, resa possibile da un avanzato sistema Bms (Building Management System) che monitora e ottimizza in tempo reale l'intero impianto dell'hotel, molte sono le opere già effettuate e altre presto lo saranno. Anche l'acqua, risorsa preziosa, viene utilizzata con maggiore consapevolezza grazie a nuovi sistemi di flusso che riducono gli sprechi senza rinunciare al comfort degli ospiti».

Il Sofitel un connubio perfetto tra arte e ospitalità

Insomma, il Sofitel Rome Villa Borghese è un punto di incontro tra arte, cultura e ospitalità, dove ogni spazio racconta una storia di bellezza e di emozioni. Non si tratta semplicemente di un ambiente ricercato, ma di un luogo in cui la cultura è parte integrante dell'esperienza, arricchendo ogni soggiorno. L'hotel si distingue per le sue collaborazioni con istituzioni culturali di prestigio, come le Scuderie del Quirinale, con cui ha promosso importanti mostre, tra cui quella dedicata al Guercino.

Inoltre, grazie alla partnership con Villa Medici (gestita dall'ambasciata francese e da una apposita fondazione), gli ospiti del Sofitel possono usufruire di visite guidate gratuite, scoprendo la magnificenza di questo luogo unico, simbolo della cultura e dell'arte romane. L'impegno culturale del Sofitel non si limita solo all'arte visiva, ma abbraccia anche la settima arte. L'hotel partecipa attivamente al Rendez-vous du Cinema, una rassegna cinematografica di film francesi ospitata sempre dall'Ambasciata di Francia. In qualità di partner ufficiale, il Sofitel offre ai suoi ospiti accessi privilegiati a anteprime, feste ed eventi esclusivi, consolidando così il proprio ruolo come punto di riferimento culturale e canale divulgativo della cultura francese in Italia.