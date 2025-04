La Serra Pastry Lab: dove nasce l’eccellenza dolciaria ad Almè

Viennoiserie in perfetto stile francese e torte contemporanee. E poi grandi lievitati realizzati a regola d’arte e mignon tanto belli quanto moderni. La Serra Pastry Lab, che ha acceso i motori nel novembre del 2023 ad Almè (Bg), in questo primo anno e mezzo di attività ha dimostrato di saper essere più di una semplice pasticceria: rappresenta una visione moderna di ciò che un laboratorio artigianale dovrebbe essere.

Leonardo Tiraboschi

Ideata e gestita da Leonardo Tiraboschi, giovane pasticcere con una storia affascinante alle spalle, La Serra unisce estetica, artigianalità e una profonda ricerca di materie prime di grande qualità. Il nome stesso richiama un luogo luminoso e vivo, una serra, ricca di fiori e piante che decorano l’ambiente e che richiamano l’amore del nonno di Leonardo per le orchidee. Questo omaggio familiare, insieme a un forte legame con il territorio e con i valori della tradizione, caratterizza ogni aspetto del locale.

Dalla medicina alla pasticceria moderna: la storia di Leonardo

Leonardo Tiraboschi, 29 anni, originario di Gavarno di Scanzorosciate, non ha seguito il percorso che quasi tutti i pasticceri italiani compiono. Niente scuola alberghiera e niente Alma. Dopo aver iniziato gli studi in ingegneria biomedica, infatti, ha scoperto la sua vera vocazione per la pasticceria.

La Colomba

Un amore che l’ha presto portato a compiere la grande scelta di dedicarsi anima e corpo all’apprendimento del mestiere, lavorando in prestigiose pasticcerie e ristoranti di Bergamo e dintorni (su tutti, l’Osteria della Brughiera, una stella Michelin a Villa d’Almè). Questa formazione ha alimentato la sua ambizione di creare un luogo tutto suo, un sogno che si è concretizzato nel novembre 2023 con l’apertura del suo laboratorio di pasticceria, attualmente l’unico di Almè.

Silvia Clivati, Leonardo Tiraboschi e Giorgia Baldi

La filosofia di La Serra è semplice, ma di grande impatto: utilizzare ingredienti di altissima qualità, privilegiando prodotti biologici e farine italiane, e trattarli con tecniche artigianali. Leonardo insiste sull’uso del lievito madre, che garantisce dolci non solo gustosi ma anche salutari e più digeribili. La sua attenzione al dettaglio si riflette in ogni prodotto, dalle viennoiserie alle torte, passando per mignon e creazioni speciali per le festività.

I prodotti iconici: tra tradizione e creatività

Le vetrine de La Serra raccontano storie di sapori di ieri e di oggi reinterpretate con un tocco di modernità. Tra i prodotti di punta spiccano la colomba artigianale, proposta nelle varianti tradizionali e cioccolato, ma anche la grande novità El Dorado, una torta realizzata col caffè di Bugan Coffee Lab (micro torrefazione di caffè specialty di Bergamo) e col cioccolato di Cocoah! (artigiano del cacao con sede ad Arconate, nel Milanese), che Leonardo Tiraboschi ha fatto diventare anche un croissant ripieno di mousse al cioccolato e di mango.

La torta El Dorado

La Serra Pastry Lab, un punto di riferimento ad Almè

La Serra non è solo un luogo dove acquistare una torta o un croissant; è un’esperienza. Non a caso questo giovane pasticcere, in laboratorio aiutato da Giorgia Baldi e Silvia Clivati, ha voluto creare un ambiente che riflettesse la cura e la passione con cui realizza le sue creazioni, un luogo dove i dolci incontrano i valori della sostenibilità e dell’artigianalità.

Pain au chocolat

Ogni dettaglio, dall’arredamento agli ingredienti, è stato pensato per trasmettere un senso di autenticità. La Serra Pastry Lab in meno di due anni di vita si è rapidamente affermata come un punto di riferimento non solo per gli abitanti di Almè ma anche per gli appassionati di pasticceria della provincia di Bergamo.

Croissant

È un esempio di come la passione, unita a una visione chiara e a un forte legame con le proprie radici, possa trasformare un piccolo laboratorio artigianale in un simbolo di eccellenza dolciaria. E i croissant di Leonardo Tiraboschi si possono incontrare in tante caffetterie bergamasche che hanno scelto di sposare la sua filosofia: qualità senza compromessi.