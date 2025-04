Stella Café: il ristorante della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo apre a cena

Da giovedì a sabato, dalle 19 alle 22, sedersi ai tavoli di Stella Café significa davvero intraprendere un viaggio, dalla Francia al Marocco, dal Perù alla Thailandia.

Gli interni di di Stella Café

Una degustazione gastronomica cosmopolita, ricercata ma non impegnativa, con un menu che propone un piatto principale, accompagnato da un cocktail o una birra peruviana o un vino dal mondo, e dolce al costo di 35 euro, perfetto per chi cerca una cena smart ma di alta qualità. La seconda formula è più completa, da 55 euro con due piatti e due bevande.

Un menu ispirato alle cucine del mondo

Il menu serale, curato dall'executive chef di Pop Up Flavio Cumali, propone una selezione di piatti ispirati alle tradizioni culinarie di diversi Paesi, accompagnati da cocktail creativi o vini selezionati.

Un flan vegetariano da Stella Café

Tra le proposte, il foie gras di anatra con pain brioche e marmellata di fichi dalla Francia, le empanadas di vitello stufato dal Sud America, i bao di maiale sfilacciato alla soia con cavolo rosso e arachidi dall'Asia, il ceviche peruviano di persico, la tajine di agnello con couscous dal Marocco e il pad thai con gamberi dalla Thailandia.

I piatti hanno gusti ricercati, importanti, non banali, con un giusto equilibrio di spezie e aromi, dalla cannella al peperoncino Habanero, che però non risultano mai "troppo". Tutto è curato nel minimo dettaglio, dall’apparecchiatura all’impiattamento, in un ambiente raffinato ma accogliente e alla portata.

Cocktail abbinati

Ogni piatto è pensato per essere accompagnato da cocktail creati dal bar manager Antoine Habanera, studiati per esaltare i sapori della cucina internazionale. Tra le proposte, lo Smoky Jamon Gin & Tonic, il Sauternes Spritz, il Thai Basil Margarita e il Moroccan Mule: anche nei bicchieri le spezie sono protagoniste, e ben si abbinano ai piatti proposti, esaltandone gusti e ingredienti.

I cocktail sono poco alcolici, ottimi da bere pasteggiando, eventualmente proposti anche in versione analcolica. In alternativa, è possibile scegliere una fresca birra peruviana che smorza il piccante di alcuni piatti, o un calice di vino da una carta internazionale con bottiglie da Francia, Italia e Spagna, pensata per valorizzare ogni abbinamento. Il personale di sala è disponibile per consigliare e accompagnare durante questo viaggio a tavola.

Il giovedì sera con le mostre e il brunch del weekend in famiglia

Il giovedì sera, oltre alla cena, gli ospiti possono visitare gratuitamente le mostre temporanee della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, aperte fino alle 23: un’occasione unica per abbinare cultura e gastronomia in un'unica serata. La proposta della cena si aggiunge a un appuntamento già consolidato di Stella Café, il brunch del weekend, particolarmente adatto alle famiglie con bambini. Al prezzo di 28 euro per gli adulti e di 12 per i bambini (con un baby menu dedicato e laboratorio compreso), viene preparato un ricco buffet con un mix tra classici dolci e salati come cinnamon roll, pancakes, scrambled eggs, hummus di ceci, salsicce arrostite con patate e bacon, il tutto rivisitato dall’executive chef Flavio Cumali.

Il pad thai di Stella Café

Mentre i genitori chiacchierano e si rilassano, i bambini hanno l’opportunità di partecipare a laboratori artistici e tematici e di visitare gratuitamente gli spazi della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. I laboratori, pensati per coinvolgere e stimolare la creatività, permettono di scoprire artisti e opere, giocare con colori e forme e dare vita a creazioni uniche.

Stella Café: un punto di riferimento a Torino

Affidato a POP UP location wow, l'agenzia di Fabrizio Bocca, Stella Café continua a evolversi, offrendo una proposta continuativa che va dalla colazione all’aperitivo, dal brunch alla cena. Un luogo perfetto per famiglie, coppie e gruppi di amici che desiderano concedersi una pausa di gusto e viaggiare tra sapori internazionali restando a Torino.

La ceviche di Stella Café

Con un’attenzione particolare alla qualità delle materie prime e alla valorizzazione dei prodotti del territorio, Stella Café si conferma come una delle destinazioni gastronomiche più interessanti della città, capace di unire sapori dal mondo con un tocco di autentica ospitalità torinese