Villaggio dei Fiori, un'oasi verde affacciata sul mare ligure

Immerso nel verde di San Remo, a picco sul mare, il Villaggio dei Fiori è una vera oasi di tranquillità nel cuore della Riviera dei Fiori, quella suggestiva striscia di Liguria dove il clima mite e la vegetazione rigogliosa si fondono armoniosamente, rendendo questo angolo incantevole una meta ambita da migliaia di turisti ogni anno. Il Villaggio dei Fiori è un angolo di pace, vicino alla città ma lontano dal trambusto della classica movida sanremese. Un’oasi di relax immersa in un giardino profumato da oltre mille palme, eucalipti aromatici, ficus maestosi e strelitzie giganti.

Il Villaggio dei Fiori si affaccia sulla riviera ligure

Villaggio dei Fiori, tra natura e sostenibilità

Uno dei pochi villaggi presenti nella Riviera di Ponente, parte del gruppo Alpi e Mare Holiday, è pronto ad accogliere circa 700 ospiti durante l’estate. Un luogo che sembra uscito da un dipinto, dove colori, luci, sfumature e profumi della Riviera si fondono in un’armonia perfetta.

La struttura offre circa un centinaio di mobile home

Con le mobile home color pastello circondate dal verde, le strade ordinate che invogliano a tuffarsi nel mare azzurro, la struttura offre circa un centinaio di confortevoli mobile home, affiancate da altrettante piazzole attrezzate per camper di ogni dimensione, pensate per chi ama il turismo “on the road”. Grazie a una gestione attenta e orientata alla salvaguardia dell’ambiente, il complesso è oggi un modello di ecosostenibilità: produce circa 100.000 kWh all’anno di energia rinnovabile e adotta pratiche virtuose per un uso responsabile dell’acqua.

Nel complesso è stata inserita anche una mobile home interamente “bio”, completamente in legno

«Le mobile home - ci spiega Silvia Morano, responsabile comunicazione e marketing del villaggio - sono rinnovate annualmente per offrire sempre strutture moderne e con soluzioni all’avanguardia. Addirittura abbiamo inserito nel complesso, circa due anni fa, una mobile home interamente “bio”, completamente in legno, totalmente biodegradabile che dispone di un sistema di doccia con cromoterapia per migliorare il benessere psicofisico degli ospiti».

La piscina del Villaggio dei Fiori è stata completamente rinnovata

Nel 2019 è stata completamente rinnovata la grande piscina. La proprietà ha introdotto 60 bocchette idromassaggio, che si sono aggiunte all’idromassaggio tradizionale, già presente in un altro spazio, e alla piscina riservata ai bambini, tutte con acqua di mare.

Villaggio dei Fiori, come si mangia

Il ristorante del villaggio gioca un ruolo chiave nell’accogliere e coccolare gli ospiti, molti dei quali arrivano da Paesi del Nord e Centro Europa. «Con un menù che spazia dalle specialità liguri ai piatti tipici della cucina mediterranea - racconta Silvia Morano - riusciamo a soddisfare ogni palato, offrendo momenti di autentica convivialità. Il tutto in un contesto suggestivo: all’interno, nella nuova sala in legno dal design accogliente, oppure all’esterno, circondati dalle palme e con vista sul mare. Per un aperitivo in pieno relax, abbiamo pensato a un angolo panoramico sopra la sala: da lì, lo spettacolo è unico, tra i colori intensi della natura, il verde della vegetazione, l’azzurro del cielo e del mare, e il profilo delle montagne all’orizzonte».

La sala ristorante del Villaggio dei Fiori

I momenti gastronomici sono parte integrante del programma d’animazione. «Durante l’estate, nei periodi di maggior afflusso, organizziamo piccoli corsi di cucina per i nostri ospiti, dove insegniamo ricette tipiche della tradizione ligure, come il pesto preparato secondo l’autentica ricetta locale. Il nostro villaggio è anche una location versatile, adatta a ospitare eventi di ogni genere: convegni, team building, famiglie e gruppi. La nostra forza è la flessibilità e la capacità di far sentire ogni ospite al centro dell’esperienza».

La cucina vuole sapori autentici del territorio

In cucina, gli chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor valorizzano i sapori autentici del territorio con una proposta gastronomica attenta e ricercata. Le materie prime provengono da produttori locali selezionati con cura, e ogni piatto nasce dall’incontro tra tradizione ligure e creatività contemporanea, pensato per conquistare anche i palati più internazionali. Il tutto è accompagnato da una carta dei vini ben curata, che spazia da etichette locali (Pigato, Vermentino, Rossese di Dolceacqua) ai grandi nomi della produzione vinicola italiana.

Villaggio dei Fiori, continua evoluzione

L’estate 2025 porterà importanti novità: è previsto un ampliamento con una ventina di nuove soluzioni abitative, tra mobilhome e camere, tutte progettate nel pieno rispetto dell’ambiente. «Da anni perseguiamo una filosofia green - racconta Silvia Morano - perché crediamo profondamente nella tutela dello splendido contesto naturale che ci ospita. La nostra reception è interamente costruita con materiali ecologici e biodegradabili, un approccio che sarà alla base anche del nuovo sviluppo». Il progetto includerà nuovi posti letto, un auditorium per eventi e una moderna bike room attrezzata, con officina e area lavaggio, pensata per gli amanti della Ciclabile dei Fiori, che corre a pochi passi dal villaggio.

Villaggio dei Fiori, cosa fare

Il villaggio è il punto di partenza ideale per escursioni turistiche, sportive e attività outdoor. «Trekking, canyoning, snorkeling, mountain bike, gite organizzate nelle vallate e in Costa Azzurra. All’interno della nuova reception certificata Clima House Gold, si trova l’Infopoint con cartine, opuscoli e personale competente per tour in più lingue». Sanremo è facilmente raggiungibile a piedi o in bici. Nota per Casinò, Festival e Belle Époque, gode di un clima mite unico in Italia, promosso dal Sole 24 Ore come il migliore del Paese.

La spiaggia del Villaggio dei Fiori

Bordighera, con il lungomare Argentina e il palmeto più a nord del mondo, è una tappa veloce da raggiungere. La visita guidata proposta dal Villaggio ripercorre le orme di Claude Monet, che visse qui per circa 3 mesi. Nell’entroterra, Dolceacqua affascina con il suo castello, ponte romano e paesaggio dipinto da Monet. A Ventimiglia, i Giardini Hanbury sono tra i più importanti in Europa per varietà botanica e posizione. A 40 minuti d’auto si arriva nel Principato di Monaco, città-stato di lusso e spettacolo, con eventi come il GP di Formula 1. Sulla costa francese, Mentone è un borgo affascinante, famoso per la Fête du citron. Altri luoghi d’interesse includono Sainte-Agnès, Eze Village, Cap Martin e Nizza. Per chi ama la montagna, Limone Piemonte è ideale per lo sci, e la Via del Sale collega Piemonte e Liguria su una spettacolare strada bianca d’alta quota.

Villaggio dei Fiori, una vacanza tra natura, comfort e ospitalità

Il Villaggio dei Fiori di Sanremo è la meta ideale per una vacanza all’insegna del benessere e del relax. Un angolo di quiete capace di conquistare i visitatori con un perfetto equilibrio tra natura, comfort e ospitalità. Qui il mare, il verde dei giardini e le occasioni di svago si fondono in un’unica esperienza, offrendo servizi di alta qualità nel pieno rispetto dell’ambiente.