Cinquant’anni di Gardaland: ecco tutte le novità 2025 da non perdere

Ci sono luoghi che non sono semplici destinazioni, ma vere e proprie porte su mondi incantati. Luoghi dove ogni bambino, anche da adulto, continua a credere che tutto sia possibile. Uno di questi è Gardaland. E nel 2025 spegne cinquanta candeline. Cinquant’anni di risate, prime volte, adrenalina e occhi che brillano. Cinquant’anni di famiglie che tornano, di figli che portano i genitori, di generazioni che si tramandano un rito fatto di montagne russe, profumo di zucchero filato e lo sguardo gentile di un draghetto verde di nome Prezzemolo.

Ma attenzione: quello che Gardaland sta preparando non è solo una celebrazione. È una dichiarazione d’amore al futuro del divertimento, un'esplosione di esperienze inedite, tecnologie all'avanguardia e ritorni dal sapore nostalgico. Perché sì, nel 2025, il parco a tema più amato d’Italia non si limita a festeggiare: rilancia con una stagione da leggenda.

Un nuovo logo e una colonna sonora inedita per il 50° compleanno

A segnare questo importante traguardo è innanzitutto un logo celebrativo dal design raffinato, dove il numero “5” si fonde con la “G” di Gardaland, trasformandosi in un simbolico “GO” dorato: un invito a guardare al futuro con entusiasmo. Insieme al logo, la stagione si apre con il brano esclusivo Fifty Stars - 50 anni di emozioni, colonna sonora del nuovo Welcome Show che ogni mattina accoglie i visitatori con musica, coreografie e l’energia inconfondibile degli artisti del parco.

Animal Treasure Island: la nuova attrazione immersiva firmata Merlin

Nel giorno dell’apertura ufficiale della stagione, sotto un cielo illuminato da fuochi d’artificio e salve di cannone, è stata inaugurata Animal Treasure Island, la nuova punta di diamante firmata Merlin Entertainments. Un progetto da 10 milioni di euro che promette un viaggio emozionante tra tesori perduti, pirati animaleschi e scene spettacolari.

«Gardaland è da sempre sinonimo di intrattenimento di qualità, siamo orgogliosi di ospitare il debutto mondiale di questa esperienza unica,» ha dichiarato Stefano Cigarini, Ceo di Gardaland Resort. L’attrazione si distingue per il suo impianto tecnologico: audio binaurale a 360°, oltre 250 altoparlanti, una colonna sonora originale e hardware sviluppato ad hoc. «L’esperienza va oltre la singola attrazione, diventando un mondo narrativo completo,» ha sottolineato Luisa Forestali, Head of marketing Gardaland.

A rendere ancora più coinvolgente il viaggio è la presenza di personaggi memorabili, come Captain Nine Lives, i suoi amici Bubbles e Dax Danger, e il temibile rivale Captain Blackbear, protagonisti anche di esclusivi meet & greet che trasformano l’incontro con il pubblico in un momento indimenticabile.

Bim Bum Bam Live: il ritorno di un’icona italiana

La nostalgia incontra il presente con il debutto a teatro di Bim Bum Bam Live, spettacolo che rende omaggio a uno dei programmi televisivi più amati dagli italiani.

Protagonista è Uan, il pupazzo rosa che ha fatto sognare milioni di bambini negli anni ’80 e ’90, ora pronto a ritrovare il suo storico amico Prezzemolo per un evento pensato per adulti e bambini, un ponte tra generazioni nel nome dell’infanzia e della fantasia. «Un omaggio alla nostra storia, un ponte tra generazioni», spiega Cigarini.

Dragon Empire: una nuova area tra adrenalina e atmosfere orientali

Tra le grandi sorprese del 2025 troviamo Dragon Empire, area completamente ritematizzata dove il fascino dell’Oriente prende vita tra giochi di luce, colori vivaci e attrazioni mozzafiato.

Da non perdere la Rocket Factory, un’esperienza indoor interattiva, e Dragon Rush, un coaster rotante che promette emozioni forti e curve imprevedibili.

A.I. The Future is Here: lo spettacolo che parla di intelligenza artificiale

Al Gardaland Theatre, va in scena A.I. The Future is Here, uno spettacolo tecnologico che affronta temi attualissimi con effetti speciali e performance che superano le barriere linguistiche.

Un racconto accessibile a tutti che riflette sul futuro del rapporto tra esseri umani e intelligenze artificiali. «È uno show pensato per emozionare e far riflettere», racconta lo staff creativo del Parco.

Cinema 4D: un viaggio nel tempo con Prezzemolo

Anche il Cinema 4D si rinnova con Prezzemolo e il Mistero dei Mondi Nascosti, un filmato emozionante che mescola scienza e magia in un viaggio attraverso mondi fantastici ispirati alla storia del Parco. Un’esperienza immersiva che porterà grandi e piccoli indietro nel tempo, alle origini di Gardaland.

Prezzemolo diventa un fumetto: la magia continua nelle librerie

Il celebre draghetto Prezzemolo arriva anche in libreria con il nuovo fumetto "Prezzemolo e l’incantesimo dei colori speziati", edito da Gribaudo e disegnato da Lorenzo De Pretto.

Una storia avventurosa e colorata che celebra i valori dell’amicizia, del coraggio e del rispetto per l’ambiente, grazie alla carta FSC certificata su cui è stampato. Un modo per portare l’incanto del parco anche fuori dai suoi confini.

Oggetti da collezione e regali speciali firmati Thun

Per celebrare il cinquantenario anche a casa, Gardaland ha stretto una collaborazione con Thun per la realizzazione di due esclusive creazioni da collezione: l’Albero di Prezzemolo e Prezzemolo 50.

Oggetti in edizione limitata che uniscono l’arte ceramica al simbolismo del Parco e che saranno acquistabili nell’e-shop ufficiale e nei negozi interni.

Ingresso gratuito per i festeggiati: l’ospite è al centro

Gardaland non dimentica i suoi ospiti, veri protagonisti di questi 50 anni di storia. Durante l’intera stagione, chi festeggia il compleanno potrà entrare gratuitamente al parco.

Un’iniziativa che sottolinea la centralità del visitatore e l’impegno del resort nel creare esperienze su misura e sempre più personalizzate.

Nuovi concept per l’ospitalità: l’evoluzione dell’esperienza in hotel

Anche l’offerta alberghiera del Resort si evolve. Il Gardaland Hotel diventa una struttura 3 stelle superior, perfetta per chi cerca un soggiorno pratico e dinamico, con self check-in, biglietteria automatica e meet & greet con Prezzemolo. Per chi desidera un’esperienza immersiva e curata nei minimi dettagli, restano attivi i 4 stelle Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel, dove gli ospiti potranno usufruire di servizi premium, accesso esclusivo alla Blue Lagoon Area e una nuova offerta gastronomica arricchita da un lounge bar all’aperto.

Gardaland: da Parco a destinazione turistica europea

Nato nel 1975 a Castelnuovo del Garda su un terreno di 90.000 m², Gardaland ha segnato l’avvio di un nuovo modo di concepire il tempo libero in Italia, diventando rapidamente un simbolo dell’immaginario collettivo. Dal 2004, con l’apertura del primo hotel, ha iniziato la trasformazione in Resort turistico completo. Oggi, con tre hotel tematici e oltre 40 attrazioni, Gardaland si posiziona come destinazione europea del divertimento.

«In 50 anni abbiamo accolto oltre 100 milioni di visitatori, contribuendo a creare un vero patrimonio di emozioni condivise,» afferma Cigarini. La forza di Gardaland risiede nella sua capacità di rinnovarsi costantemente, senza perdere l’identità originaria.

Occupazione e turismo: un volano per il territorio

Per affrontare la stagione 2025, Gardaland ha previsto oltre 1.300 inserimenti stagionali, di cui 700 già attivi da aprile e altri 400 in arrivo per l’estate. «Il nostro obiettivo è offrire un ambiente lavorativo stimolante, dove benessere e formazione sono al centro,» dichiara Cigarini.

Con eventi come Magic Halloween e Magic Winter, il Parco punta anche a destagionalizzare l’affluenza, mantenendo attivo l’interesse del pubblico e generando un impatto economico positivo sul territorio tutto l’anno.