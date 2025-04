Montecucco: eccellenza marchigiana tra agricoltura biologica, cucina e ospitalità

Da decenni la famiglia Roberti ha un legame profondo con la terra, il lavoro agricolo e la ristorazione. L’obiettivo è sempre stato quello di una produzione locale sostenibile e di qualità, realizzata con tecniche artigianali tradizionali e con metodologie totalmente biologiche. Siamo a Montecucco, una delle località del municipio di San Giorgio, in provincia di Pesaro Urbino. Questo antico nome medioevale significa "punta" e si riferisce ad un'altura rotondeggiante che è appunto dove, immerso in un’oasi di verde, a pochi chilometri dal mare, opera la famiglia Roberti.

Il Ristorante Montecucco è di proprietà della famiglia Roberti sin dalla nascita

Ristorante Montecucco, la storia

La storia dell'azienda si intreccia con il territorio che la ospita, un'area nota per la sua tradizione agricola. Qui l'azienda si è evoluta nel tempo, passando da una esperienza a conduzione familiare a una delle realtà imprenditoriali più importanti della zona. Era il 1948 quando Armando Roberti, classe 1926, decide di aprire, con sua moglie Luigia, un’osteria nelle colline sopra San Giorgio di Pesaro dove strade bianche collegano piccole chiese di campagna e isolate case coloniche. Sono anni in cui ancora si lavora la terra con il solo aiuto di buoi e di attrezzi rudimentali. La povertà del dopoguerra non soffoca la voglia di stare insieme, di godere dei piaceri della vita, del buon mangiare e della buona musica per ballare. Il locale di Armando e Luigia rappresenta l'autenticità della cucina marchigiana dell’entroterra grazie ai sapori degli ingredienti di qualità della loro cucina, al calore riservato ai clienti e a una accoglienza sincera e generosa. La piccola osteria che è anche uno spaccio alimentare e un luogo di ristoro e di ritrovo dove bere un buon bicchiere di vino e assaggiare un salume, nel 1965, diventa un ristorante.

La sala del Ristorante Montecucco

La Gigia, la moglie di Armando, diventa famosa per le sue tagliatelle, i cappelletti, le lasagne, i cannelloni, gli arrosti e le carni cotte alla griglia. A Montecucco la dura vita dei campi è rallegrata da piccole festicciole con buoni piatti, buon vino e tanta musica che Armando organizza negli spazi all’aperto fuori dal locale. Intanto la famiglia si allarga. Nascono ben dieci figli e il ristorante può contare su validi e volenterosi aiutanti. Nei primi anni 70, i Roberti decidono di costruire una nuova grande sala, un ampio spazio per ospitare grandi orchestre di liscio e folle di ballerini. Raul Casadei e la sua orchestra diventano una delle presenze costanti che richiamano appassionati da tutta la regione e dalla Romagna. Mentre il ristorante continua a garantire un’altissima qualità del cibo, Marco Roberti, il figlio di Armando, con la moglie Loretta, dà vita a un’azienda agricola e a un allevamento zootecnico in grado di fornire ingredienti di indiscutibile genuinità.

Ristorante Montecucco, cucina e pizzeria

Montecucco è un punto di riferimento per chi desidera scoprire le eccellenze enogastronomiche della zona. Il ristorante si distingue per un'offerta culinaria che valorizza i prodotti locali, tra cui carni, formaggi e olio extravergine d'oliva dell'azienda stessa. È anche il luogo ideale dove i clienti possono apprezzare i prodotti dall'azienda Roberti, accompagnati da piatti tipici che ne esaltano le caratteristiche e la qualità. L'atmosfera del ristorante è accogliente e informale, perfetta per pranzi o cene in famiglia e per eventi speciali.

Ristorante Montecucco: le tagliatelle 1/4 Ristorante Montecucco: i tortelli 2/4 Ristorante Montecucco: l'anatra arrosto 3/4 Ristorante Montecucco: la torta di Pasqua 4/4 Previous Next

Un’organizzazione perfetta, frutto di mezzo secolo di esperienza e di attenta e rigorosa gestione, è in grado di garantire, sempre e comunque, un servizio di qualità realizzato con amore e professionalità. La cucina, ispirata alla tradizione culinaria dell’entroterra delle Marche, è seducente, semplice e genuina, legata ai piatti della tradizione contadina dei giorni di festa, preparati con pasta fatta in casa, arrosti cotti nel forno a legna e grigliate. Nella buona stagione si può mangiare nei giardini del ristorante, carezzati dalla brezza proveniente dal mare e dalla collina. Adiacenti al giardino posteriore si trovano anche la piscina e la grande pista da ballo. Ogni week end, in estate, tanta musica e spettacoli animano serate piene di allegria. Ci sono fino a 500 coperti e i clienti vanno da 80 anni ai pochi mesi di vita. Famiglie giovanissime con bambini.

All'interno del ristorante c'è anche una pizzeria

All’interno del ristorante c’è una pizzeria molto apprezzata che lavora ingredienti di ottima qualità reperiti a km zero e provenienti esclusivamente dalla filiera interna per garantire l’assoluta genuinità ed un sapore più intenso ad ogni tipo di pizza. Un accurato e lungo processo di lievitazione viene attuato per ottenere la giusta consistenza dell’impasto ed un effetto di alta digeribilità. La cottura nel forno a legna completa e suggella un insieme di procedimenti che rendono straordinari il sapore e la croccantezza delle pizze.

Roberti, l'azienda agricola

L’azienda agricola Marco Roberti commercializza carni bovine, suine, ovicaprine e avicoli misti. È un’impresa a ciclo chiuso, per garantire ai clienti da dove arrivano i prodotti che portano in tavola. Tutte le carni servite al ristorante Montecucco provengono esclusivamente dalla filiera interna e dall’allevamento di famiglia. Bovini di razza Marchigiana allevati al pascolo, ovini e caprini, pollame (galli, galline, oche, anatre, capponi, tacchini) e, naturalmente, i suini, dai quali si ottengono una grande varietà di ottimi salumi. Gli animali vengono allevati in ambienti non intensivi e con mangimi naturali per esaltare il sapore della carne e garantirne la genuinità. Anche la lavorazione delle carni viene effettuata in loco, nei laboratori dell’Azienda, per assicurare la migliore qualità a chilometri zero. Il punto di forza sono i salumi prodotti senza alcun tipo di conservante, additivo chimico, addensante, ma solo con sale, pepe, vino locale e aglio, per esaltare una materia prima eccellente. La superiorità qualitativa di queste carni è dovuta alla coltivazione di alimenti per animali da allevamento fatta nel pieno rispetto del disciplinare biologico. Orzo, favino, erba medica, granoturco e grano vengono direttamente macinati e trasformati in farina all’interno dell’azienda fornendo il primo e fondamentale tassello per una qualità eccellente delle carni.

L’allevamento dei capi di bestiame è il secondo passaggio cui segue la trasformazione dei prodotti prima della vendita nei due spacci aziendali

L’allevamento dei capi di bestiame è il secondo passaggio cui segue la trasformazione dei prodotti prima della vendita nei due spacci aziendali. Gli allevamenti sono a Terre Roveresche, in provincia di Pesaro e Urbino. Il primo in località Spicello, dove c’è il pascolo e dove avviene la riproduzione libera dei bovini. L’altro, più vasto, è in località Montecucco dove sono presenti altre specie di animali (ovini, polli, gallinacei, ecc.) con cui viene praticato l’allevamento a stabulazione libera. La razza bovina allevata è quella Marchigiana in primis e meticci da incroci. Anche la lavorazione delle carni viene effettuata in loco, nei laboratori dell’azienda, per poter assicurare alla clientela la migliore qualità a chilometri zero.

Azienda agricola Roberti, bio per amore della terra

L'azienda pone una grande attenzione alla sostenibilità, alla qualità e al rispetto dell'ambiente. Gestisce e controlla nell'intero suo processo produttivo, una straordinaria filiera chiusa che va dalla coltivazione delle materie prime alla trasformazione, fino alla distribuzione e alla vendita. La scelta di pratiche agricole biologiche e sostenibili ha permesso all’azienda di eliminare l'uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, utilizzando solo tecniche naturali che favoriscono la biodiversità e la salute dei terreni. La filiera chiusa e la gestione biologica dell'allevamento sono principi alla base della visione aziendale e rappresentano un valore aggiunto per i suoi prodotti, che sono riconosciuti ovunque per la loro qualità e genuinità. Altro punto di forza dell'azienda è l'adozione di pratiche che rispettano il benessere degli animali, l'ambiente e la biodiversità. Gli animali sono allevati in spazi adeguati, dove possono esprimere il loro comportamento naturale, senza l'uso di antibiotici o ormoni, e sono nutriti con alimenti biologici certificati.