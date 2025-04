Eden Restaurant: il nuovo paradiso gourmet immerso nel verde del Parco Rodari

Una location ammaliante all’interno del Parco Rodari, che presenta un’offerta articolata, pensata per andare oltre il tradizionale concetto di ristorazione. È l’ideale per aperitivi, pranzi, cene, appuntamenti di lavoro ed eventi personalizzati. Molto apprezzato il brunch che viene proposto solo nel weekend. Dal prossimo maggio sarà disponibile anche un menu per gli amici a “quattrozampe”. Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, è un piccolo angolo di paradiso che unisce il fascino della natura alla vivacità della vita quotidiana. È al tempo stesso un rifugio dal trambusto della grande città e un luogo ideale dove vivere, lavorare e godere di momenti di relax. Ciò grazie alla sua posizione strategica lungo il fiume Reno e ai tanti spazi verdi e parchi che l’avvolgono. Uno di questi, il Parco Rodari, un polmone verde di circa sette ettari attrezzato con panchine e piste ciclabili, è fra i più amati dai casalecchiesi per passeggiate ed attività all’aria aperta.

Eden Restaurant è immerso dentro al verde di Parco Rodari

E proprio all’interno del Parco - che i residenti amano chiamare il “Central Park di Casalecchio” - ha da poco aperto i battenti Eden Restaurant, un “paradiso” che spunta dal verde, tra pioppi, tigli e platani secolari. Una location ammaliante, poliedrica, eclettica e versatile, ideale per brunch, aperitivi, happy hour, pranzi, cene, appuntamenti di lavoro ed eventi personalizzati. Appena si oltrepassa l’entrata si rimane colpiti dalla luce, tanta e naturale, dai colori (dove prevalgono ottanio e terracotta), dal design d’autore e dalla disposizione degli arredi, che si intrecciano in modo piacevole per dare vita a un insieme molto elegante. Ogni elemento, compreso il parcheggio a due passi, comodo e sicuro, è pensato per regalare una sensazione di esclusività e benessere. Fondatore e titolare di questa chicca è Amin Bayumi, un imprenditore con un passato nel settore degli arredamenti in legno per esterni di ristoranti, hotel e stabilimenti balneari, e patròn di un network di bar e ristoranti tra cui un B+ Cafè & Restaurant nell’area artigianale di Zola Predosa (BO) ed altri “B+” a Ibiza, l’Isla Blanca del Mediterraneo, ed a Bali, la perla dell’Indo-Pacifico.

Eden Restaurant: dove eleganza e design sono protagonisti

Non è quindi un caso che l’arredo di Eden Restaurant sia pervaso da influenze fusion orientaleggianti, che si integrano in modo piacevole con gli altri elementi presenti - tra cui i sensuali disegni giganti con le eroine di Milo Manara - per dare vita a un insieme armonioso, coerente e vivace. Al primo piano una special zone con postazioni da digital worker dove lavorare in tranquillità ed immergersi nella creatività dal primo pomeriggio fino all’ora di cena.

Eden Restaurant: l'ingresso

«Eden Restaurant - racconta Amin Bayumi, che gestisce il locale assieme alla moglie Viviana Capecchi - è un ambiente all’interno del quale c’è anche un ristorante. Quindi nasce come punto di riferimento per il food & drink, ma vuole offrire spazio anche all’entertainment. Il locale, grazie a un’architettura basata su due livelli con due ampi spazi esterni, rappresenta un’esperienza di gusto lussuosa, originale e raffinata, che risponde ai desideri e alle esigenze di chi cerca il meglio in ogni dettaglio». «Eden è il luogo in cui si esce fuori dalle righe - aggiunge Viviana Capecchi - e si guarda oltre la siepe per sperimentare un nuovo modo, poliedrico, flessibile, necessario, di essere locale».

Eden Restaurant: la sala

In effetti la sua location privilegiata, gli eventi distribuiti nell’arco dell’anno, il menu con piatti interessanti e l’atmosfera intima e accogliente lo rendono un unicum, con un’impronta digitale che non può essere replicata. «Quello che mi preme mettere in evidenza - prosegue Bayumi - è che questo è il locale per chi vuole tutto insieme - o di tutto un po’ - senza rinunciare a nulla. Quindi non è un semplice ristorante ma un concept che offre proposte diversificate che vanno dal brunch alla cena, passando per pranzi di lavoro ed eventi, senza dimenticare la zona dedicata al digital worker al primo piano, riservata alle occupazioni digitali».

Eden Restaurant: un luogo di esperienza e cultura

Quindi Eden non è solo un ristorante, ma un vero e proprio spazio di esperienza e cultura. La sua architettura, incentrata su due livelli, molto luminosi grazie alle ampie vetrate, e due ampi spazi esterni, gli garantisce quella versatilità indispensabile per accogliere piccoli e grandi eventi: dalle cerimonie alle convention aziendali fino agli eventi su misura curati in ogni minimo dettaglio. Punta di diamante e suo cuore pulsante è la grande terrazza panoramica che si affaccia sul verde circostante ed offre una vista mozzafiato ed un’atmosfera rilassata, green e raffinata. Qui gli ospiti possono assaggiare qualche piatto, sorseggiare un drink in compagnia o ascoltare musica.

La giraffa è un simbolo di Eden Restaurant

Infatti le serate dell’Eden Restaurant sono spesso animate da eventi musicali e spettacoli che spaziano dalla musica dal vivo a performance artistiche, come, ad esempio, la “Cena Cantata” con DJ e piano bar, con pezzi classici o più ritmati. Al piano terra invece è in funzione l’Eden Bistrò, dove trascorrere una serata in modo più casual ed informale.

Menu: stagionalità e territorialità

Il logo del locale è una giraffa dal lungo collo che svetta sulla “e” centrale di Eden. Un animale maestoso che incarna l’essenza della filosofia di Eden Restaurant: eleganza, esotismo, raffinatezza, accoglienza, originalità, freschezza ed una buona passione gastronomica, che si riscontra anche nei piatti del menu, che da un lato strizzano l’occhio a sostenibilità e territorio e dall’altro combinano tradizione ed innovazione. Il tutto con un particolare riguardo all’alimentazione salutare, che accompagna da sempre la filosofia di Eden. Tra i piatti più apprezzati, il Roastbeef di tonno, fondo di vitello, broccoli selvatici e curry, poi le Capesante con guanciale, jus vegetale e carota acida, ed a seguire il Rombo in confit con patate arrosto e cardoncelli, il Gambero alla brace, chutney al mango, burrata, crumble al bacon e la Battuta di Fassona Zivieri, crudo di scampi, salsa olandese e crescione di ravanello.

«Ogni giorno - spiegano Amin Bayumi e Viviana Capecchi - i piatti vengono elaborati con ricette creative e ricercate, che lasciano il segno, dai classici della cucina bolognese a proposte di pescato di giornata (tra cui rombo, branzino, polpo, capesante, gamberi rossi di Sicilia), a secondi di carne pregiata (fiorentine, black angus, costate, tagliate, tomahawk), a piatti vegetariani e ben bilanciati. Le varie tecniche di cottura sono tutte pensate per esaltare colori, sapori e profumi delle varie pietanze». E per concludere pranzo e cena in dolcezza non può mancare un goloso dessert o una piacevole pasticceria. Il tutto preparato, al pari di pane e pasta fresca, dallo chef Max Fabbricat con il suo team di cucina. Si può provare “Eden la mela del peccato”, un dolce che conquista, oppure lo Zabaione, gianduia, mandorla e cacao amaro, ed una deliziosa crema pasticcera alla vaniglia, frutti di bosco, pinoli pralinati e biscotto di frolla. Buona la selezione di vini, che conta oltre cento etichette, italiane e straniere.

Il Brunch di Eden: un suo elemento identificativo

Uno dei suoi punti di forza è il brunch. Un momento divertente e gustoso, proposto sabato e domenica dalle 10 alle 15, con una tavola ricca di colori e sapori ed imbandita con salati, dolci e superfood sani e nutrienti, senza rinunciare a un pieno di gusto. Come è facile immaginare ogni boccone si trasforma in una coccola. «Il brunch ci identifica - evidenzia Bayumi - e pensiamo di essere uno dei primi “brunch restaurant” di Bologna. I piatti sono immediati e le cotture sono espresse e tutto ciò che proponiamo è fatto da noi».

Eden Restaurant: la selezione di vini

Nel corposo menu spuntano piatti davvero interessanti come il Salmone affumicato (in alternativa bacon o spinaci saltati) con uovo, salsa olandese ed erba cipollina, oppure Salmone affumicato, avocado, germogli misti, mandorle tostate ed erba cipollina e dei gustosi French Toast con Pan brioche aromatizzato alla cannella, burro, zucchero vanigliato e burro francese oppure Pan brioche aromatizzato alla cannella, frutti di bosco, salsa ai frutti di bosco, mandorle tostate e menta.

Dal prossimo mese di maggio anche un menu per cani

Dal prossimo mese di maggio partirà anche un menu per gli amici scodinzolanti, che così potranno “gustare” qualcosa di diverso rispetto ai classici croccantini e scatolette pronte, mentre i loro padroni si rilassano ed assaggiano qualche piatto dell’Eden Restaurant. «Da maggio - conclude il patron Bayumi - proporremo anche un menu per i cani. È uno dei primi esempi in Italia ed abbiamo scelto un cibo bio, in collaborazione con un’azienda specializzata nel pet food, per il completo benessere dei nostri amici a quattro zampe».