Dimora Pizzeria, la pizza gourmet in un centro sportivo della Bergamasca

Li vedi passare tra i tavoli, coi loro pantaloncini corti e i calzini alzati fino alla metà del polpaccio. Qualcuno ha ancora la felpa, qualcun altro sfoggia già la t-shirt. I più precisi hanno tutto coordinato, dal cappellino scendendo fino alla scarpa. Tutti imbracciano la racchetta e, se le lancette dell'orologio sono a ridosso del pranzo o della cena, il commento sul profumo che esce dalle cucina è più o meno scontato. Normale, aggiungiamo noi, dal momento che nel ristorante del centro sportivo di via Piave a Treviolo, passaggio obbligato per chi esce dagli spogliatoi per raggiungere uno dei campi da tennis della struttura, si serve una delle migliori pizze di tutta la Bergamasca. È la pizza di Dimora, la creatura di Filippo Mora, classe 1998, ex tennista professionista e oggi maestro di tennis e grande giocatore di padel, che dal gennaio 2023 ha trasformato uno spazio solitamente destinato a panini e birre post-partita in un vero e proprio tempio della pizza d'autore.

Dimora Pizzeria si trova nel centro sportivo di Treviolo

Dimora Pizzeria, la voglia di proporre qualcosa di nuovo

L'idea nasce dalla volontà di proporre qualcosa di diverso, lontano dalla tradizione delle pizzerie standardizzate, e si concretizza in un menu che ruota attorno a due interpretazioni precise della pizza. Da un lato, la pizza gourmet, caratterizzata da un impasto alto e soffice, pensato per esaltare ingredienti selezionati con cura. Ogni morso è un'esperienza bilanciata tra leggerezza e gusto, con un'attenzione particolare alla combinazione dei sapori. Dall'altro, la scrocchiarella, che - come suggerisce il nome - punta tutto sulla croccantezza: una base sottile e fragrante (stesa col mattarello) che si avvicina quasi alla tradizione romana, ma con un tocco personale che la rende unica.

Dimora Pizzeria: il titolare Filippo Mora col padre Leonardo

Dimora Pizzeria non è solo un luogo dove trovare una proposta ben riuscita, ma uno spazio che racconta una filosofia. Il legame con il contesto sportivo non è casuale: qui la pizza segue la stessa logica dell'allenamento, fatta di studio, tecnica e ricerca costante della perfezione. L'impasto viene lavorato con precisione, le farine selezionate con cura e la lievitazione rispettata nei tempi ideali per garantire la massima digeribilità. Nulla è lasciato al caso, proprio come un atleta che prepara ogni dettaglio della sua performance.

Dimora Pizzeria, un luogo per sportivi e famiglie

L'ambiente riflette questa doppia anima, mescolando il dinamismo tipico di un centro sportivo con il calore di una pizzeria accogliente, che da poco offre anche a pranzo alcuni piatti della tradizione italiana per una pausa pranzo veloce ma di qualità. Non è raro vedere gruppi di amici ancora in tenuta sportiva concedersi un momento di relax, accanto a famiglie e appassionati di buon cibo che scelgono Dimora non solo per la comodità, ma anche e soprattutto per la qualità della proposta. Il successo del locale dimostra che la pizza può essere grande ovunque, anche in un contesto insolito. Anzi, proprio questa posizione strategica ha permesso a Dimora Pizzeria di distinguersi: qui non si viene solo per un boccone veloce, ma per un'esperienza autentica, dove ogni dettaglio è pensato per regalare emozioni. Un nuovo punto di riferimento per gli amanti della pizza di qualità.

Dimora Pizzeria: Mediterranea e Fiore, i nostri due assaggi

Noi abbiamo assaggiato entrambe le proposte.

Dimora Pizzeria: la pizza Mediterranea

Prima la Mediterranea con pomodoro San Marzano in salsa e arrostito, stracciatella pugliese, polvere di pomodoro, polvere di olive, origano e olio pugliese BIO. La pizza gourmet qui è un vero e proprio elemento di accompagnamento capace di esaltare al massimo gli ingredienti di altissima qualità che la completano. Ciò che rende molto interessante questa preparazione è la sua elevata idratazione, che arriva fino all'80%, e l'utilizzo di una miscela di cinque diverse farine. Il processo di lavorazione è meticoloso: 24 ore di pre-fermentazione, seguite da altre 12 ore di lievitazione e una fase finale di pre-cottura. Questa attenzione ai dettagli regala alla pizza un equilibrio perfetto tra estetica e sapore: una superficie croccante che racchiude un interno soffice, leggero e ben alveolato, per un'esperienza di gusto autentica e ricercata. Il topping che la finisce è la perfetta esaltazione di un grande impasto.

Dimora Pizzeria: la pizza Fiore

Poi abbiamo provato la Fiore, con la base sottile e croccante della schiacciata guarnita con fiori di zucca, bufala campana DOP, acciughe del Cantabrico e un giro d'olio pugliese BIO. La pizza schiacciata è nata dal desiderio di creare un impasto sottile, croccante e fragrante, realizzata con un mix di farine non raffinate, capace di offrire il giusto equilibrio tra gusto e leggerezza. La lunga lievitazione, che varia dalle 36 alle 72 ore, contribuisce a rendere l'impasto altamente digeribile, esaltandone al tempo stesso sapore e consistenza. Anche in questo caso il topping dà la giusta spinta al piatto, con le acciughe del Cantabrico grandi protagoniste senza invadere troppo il palcoscenico e lasciando il giusto spazio alla rotonda delicatezza dei fiori di zucca e della bufala.