Alicante, Capitale spagnola della gastronomia 2025 nel segno dell'arte mediterranea

Nella parte meridionale della Spagna, lungo la scintillante Costa Blanca, Alicante emerge come una delle città più affascinanti e amate della Comunità Valenciana. Questa perla mediterranea, costellata da 9 km di spiagge urbane, quasi 8.000 strutture alberghiere e ben 3.000 ore di sole annuali, è un invito a riscoprire il piacere della vita all'aria aperta. Dal labirinto incantato del centro storico alle passeggiate sul lungomare, da vasti parchi verdi alle spiagge dorate, ogni angolo di Alicante sussurra storie antiche: Fenici, Greci, Cartaginesi e Romani hanno lasciato le loro tracce, creando un mosaico culturale che si sposa perfettamente con le meraviglie naturali. Il passato glorioso e la vivacità contemporanea si fondono, rendendo Alicante la meta ideale per chi desidera trascorrere una vacanza indimenticabile immerso nella storia e nel sole della Spagna, soprattutto quest'anno, anno in cui si prepara a brillare nel 2025 come Capitale Spagnola della Gastronomia.

Alicante è una delle città più affascinanti e amate della Comunità Valenciana

L'elezione di Alicante a Capitale Spagnola della Gastronomia per il 2025 celebra non solo una tradizione culinaria unica, ma anche l'arte di trasformare ingredienti genuini in creazioni straordinarie. In questo periodo, la città si veste di nuove emozioni: fiere, concorsi e degustazioni - come il celebre Campionato Nazionale di Frittata di Patate e il Premio Internazionale di Alta Pasticceria Paco Torreblanca - animano la vita cittadina, rendendo ogni angolo un invito al gusto. Mentre il calore primaverile fa da sfondo a passeggiate lungo il vivace centro, i visitatori possono godere di piatti a base di riso, simbolo inconfondibile dell'identità alicantina, e di esperienze enogastronomiche che fanno della città un vero e proprio laboratorio d'arte culinaria. Qui troverete quest'anno la Fiera Gastronomica di Alicante, percorsi enogastronomici come “De tapas por Alicante” e competizioni culinarie come “La millor tapa del món”, un ricco numero di eventi in continuo aggiornamento sul sito ufficiale. L'atmosfera mediterranea, accostata alle tradizioni culinarie che si esprimono in piatti a base di riso - dalla paella ai delicati arrosti di pesce - trasforma ogni pasto in un'esperienza multisensoriale, in cui ogni morso rivela la ricchezza culturale e l'innovazione dei sapori spagnoli.

Gli appuntamenti da non perdere ad Alicante come Capitale Spagnola della Gastronomia

In vista della sua nomina a Capitale Spagnola della Gastronomia 2025, Alicante ha disposto un calendario ricco di eventi che animeranno la città con proposte culturali, gastronomiche e di intrattenimento. Tra i più significativi e interessanti, segnaliamo che nei giorni 10 e 11 maggio, Alicante ospita un congresso nazionale di 150 donne professioniste della gastronomia, un'iniziativa di spicco nel panorama spagnolo. Organizzato da Mujeres en Gastronomía, il convegno prevede masterclass, tavole rotonde e laboratori tematici su dieta mediterranea, sostenibilità e innovazione nei menu. Tra le attività più suggestive, la preparazione di una coca de mollitas gigante, le esperienze di tapas salutari chiamate “almorçarets” e le degustazioni serali nell'incantevole cornice del Castillo de Santa Bárbara, che proporrà cene a tema e food-pairing sotto la luna.

Il Castillo de Santa Bárbara domina la città di Alicante

Il 29 maggio sarà celebrato invece il Día del Vino della DO Winecanting, una giornata dedicata alle migliori cantine locali. Stand di produttori, tasting guidati e seminari sull'abbinamento tra vino e piatti tipici accompagneranno i visitatori nella scoperta delle etichette più rappresentative del territorio. A luglio, l'appuntamento imperdibile è con Gastro Cinema, al suo settimo anno di vita. Dal 18 al 25 luglio, il festival invita il pubblico a godersi proiezioni di film cult in location storiche, accompagnate da menu speciali firmati da chef alicantini. In Piazza del Ayuntamiento e nei cortili dei palazzi nobiliari, showcooking e talk con registi e gastronauti arricchiranno la kermesse, confermando Alicante come “città di cinema e sapori”.

Cosa vedere ad Alicante

In vista del titolo di Capitale Spagnola della Gastronomia 2025, Alicante è una meta che potrebbe regalare tanti luoghi da non perdere, che uniscono storia millenaria, architettura iconica e la vivace anima mediterranea. Dall'eleganza ondulata della Explanada alle fortezze arroccate sul mare, dai quartieri pittoreschi alle spiagge urbane premiate, ciascuno di questi “rincones” racconta una diversa sfaccettatura del carattere alicantino, invitando il visitatore a un itinerario autentico e coinvolgente. Prendiamo ad esempio il Castillo de Santa Bárbara, che domina la città dalla cima del monte Benacantil (166 m): è una delle più grandi fortezze medievali spagnole, suddivisa in tre recinti - 14° secolo (Torreta e Torre del Homenaje), 16° secolo (Salón Felipe II, Patio de Armas) e XVIII sec. (Revellín del Bon Repós) - e offre splendide vedute panoramiche sulla baia del Postiguet. inaugurato nel 1912 sul basamento di una muraglia del 18° secolo, il Mercado Central è un gioiello modernista a due piani dove, ogni mattina, si riversano frutta, pescato e prodotti dell'horta valenciana. La grande scalinata esterna e la facciata decorata ricordano un tempio della gastronomia locale.

Alicante è anche mare

Sempre inerente al patrimonio gastronomico del posto, il Puerto de Alicante è una porta aperta sul Mediterraneo, il cuore commerciale e luogo di svago, dove si trova il Museo The Ocean Race: un'esperienza interattiva dedicata alla celebre regata intorno al mondo, con ricostruzioni di imbarcazioni, simulatori e sale multimediali. Rinnovato nel 2000, invece, il MARQ è un modello di museo interattivo che guida il visitatore dalla preistoria ai giorni nostri, con sezioni di archeologia subacquea e mostre temporanee di livello internazionale. È stato premiato come miglior museo europeo nel 2004. Nodo nevralgico di Alicante, infine, Plaza de Luceros, che ospita la fontana “Levante” di Daniel Bañuls (1931), scenario delle mascletàs durante le Fogueres e di eventi civici, parate e festeggiamenti sportivi, mentre ficus secolari costeggiano la strada per offrire un riparo accogliente e profumato.

Dove dormire ad Alicante

Alicante offre un'ampia gamma di soluzioni di soggiorno di lusso, pensate per far vivere a ogni ospite un'esperienza indimenticabile tra comfort moderni e accenti storici. Le proposte alberghiere della città abbracciano il fascino mediterraneo e l'eleganza spagnola, offrendo ambienti raffinati e servizi esclusivi che valorizzano la tradizione culinaria e culturale locale.

Hospes Amérigo

Nel centro storico di Alicante, Hospes Amérigo è un autentico gioiello di ospitalità. Situato in un elegante edificio che riflette la ricca storia della città, questo hotel 5 stelle incanta con interni eleganti e spazi curati nei minimi dettagli. Gli ambienti, caratterizzati da arredi di design raffinato, si fondono con tocchi moderni e opere d'arte locali, creando un'atmosfera che celebra il patrimonio mediterraneo.

Il rooftop dell'Hospes Amérigo

Le camere, spaziose e luminose, offrono letti king size, bagni in marmo e tecnologie all'avanguardia, garantendo un comfort senza pari. La colazione a buffet, servita in una sala affacciata su vie antiche, propone una selezione di prodotti locali freschi, esaltando i sapori della Costa Blanca. Il servizio impeccabile e personalizzato trasforma ogni soggiorno in un'esperienza indimenticabile, rendendo Hospes Amérigo il punto di partenza ideale per scoprire le meraviglie culturali e gastronomiche di Alicante.

Hospes Amérigo C. Rafael Altamira, 7 03002 Alicante Tel +34 610246204

Melia Alicante

Affacciato sull'azzurro Mediterraneo, il Melia Alicante è un rifugio di lusso che unisce viste spettacolari e comfort moderni. Questo hotel iconico, noto per la sua architettura contemporanea e le ampie vetrate che inondano di luce le sue camere, offre un'esperienza di soggiorno esclusiva. Le camere, arredate con gusto raffinato, dispongono di letti ergonomici, bagni in marmo e tecnologie smart per garantire ogni esigenza degli ospiti. Il Melia Alicante vanta anche strutture di alto livello, come una spa rigenerante, una piscina panoramica e ristoranti interni che servono piatti tipici della cucina mediterranea.

Vista dal Melia Alicante

La posizione privilegiata, a pochi passi dalla spiaggia e dal vivace lungomare, permette di godere appieno dell'atmosfera solare e accogliente della Costa Blanca, mentre il servizio attento e personalizzato fa sì che ogni soggiorno diventi un'esperienza indimenticabile.

Melia Alicante Plaza del Puerto, 3 03001 Alicante Tel +34 965205000

Odyssey Rooms Alicante

Odyssey Rooms Alicante è la scelta perfetta per chi cerca un'esperienza unica e moderna nel cuore della città. Questo boutique hotel, dal design innovativo, si distingue per la sua atmosfera contemporanea e minimalista, completata da tocchi di eleganza mediterranea.

La terrazza con piscina dell'Odyssey Rooms Alicante

Gli interni, caratterizzati da spazi aperti, materiali naturali e una palette di colori ispirata al mare e alla sabbia, offrono camere confortevoli e arredate con gusto, dotate di tecnologie smart e connessione Wi-Fi ultraveloce. Odyssey Rooms Alicante si impegna nella sostenibilità attraverso pratiche eco-friendly e l'uso di energie rinnovabili, in linea con l'identità innovativa della città. Gli ospiti possono godere di una colazione gourmet in un ambiente luminoso e curato, e il personale dedicato è sempre pronto a consigliare itinerari personalizzati per esplorare i tesori di Alicante.

Odyssey Rooms Alicante Carrer Gravina, 9 03002 Alicante Tel +34 965 98345

Dove mangiare ad Alicante

La scena gastronomica di Alicante è un caleidoscopio di sapori, dove la tradizione spagnola si fonde con l'innovazione e la passione per la cucina mediterranea. I ristoranti della città, rinomati per la qualità dei prodotti locali e per la maestria dei ristoratori, trasformano ogni pasto in un'esperienza artistica che celebra il riso, simbolo della cucina alicantina, e le specialità della Costa Blanca.

Quique Dacosta

Il ristorante di Quique Dacosta, guida visionaria della cucina, è un'opera d'arte immolata alla gastronomia contemporanea. Il ristorante dista circa un'ora d'auto dal centro storico, ma merita il viaggio per questo esclusivo tre stelle Michelin: qui gli ospiti sono invitati a un percorso degustativo che fonde tradizione e innovazione, dove ingredienti locali di altissima qualità vengono reinterpretati in chiave contemporanea. Il menu fisso, curato nei minimi dettagli, si sviluppa attraverso una serie di portate che offrono sorprendenti combinazioni di sapori, dai classici reinterpretati con tecniche moderne a creazioni audaci e originali. La presentazione dei piatti è un vero spettacolo: ogni piatto racconta una storia, dal delicato raviolo di pesce con tocchi di aromi unici a portate che sfidano le convenzioni, come il "riccio di mare 'Louise'".

Quique Da Costa: riso

L'ambiente elegante e sofisticato, caratterizzato da interni raffinati e illuminazione studiata, rende ogni cena un'esperienza esclusiva, impreziosita da una lista dei vini che include magnum, jeroboam e annate speciali, pronte a completare questo viaggio del gusto. Quique Dacosta, inoltre, partecipa al programma culinario di Alicante 2025 in una location prestigiosa della città.

L'Escaleta

L'Escaleta è un ristorante che incarna l'eleganza rustica della tradizione alicantina, rivisitata con una notevole creatività. In un ambiente che richiama il calore del Mediterraneo, L'Escaleta propone un menù che celebra il riso, simbolo inconfondibile della cucina locale, e piatti tipici della Costa Blanca, reinterpretati in chiave moderna. Le specialità del locale includono versioni innovative della paella e preparazioni che valorizzano i prodotti freschi a km zero, combinando sapientemente elementi classici e innovativi. L'interior design, caratterizzato da tonalità calde, arredi in legno e dettagli rustici con un tocco contemporaneo, crea un'atmosfera accogliente e raffinata.

L'Escaleta: pastrami

Il servizio è attento e cordiale, e la carta dei vini offre una selezione delle migliori etichette spagnole, capaci di esaltare ogni portata. L'Escaleta è il luogo ideale per chi desidera vivere un'esperienza culinaria che unisce tradizione e modernità, in un contesto che celebra la ricchezza dei sapori mediterranei.

L'Escaleta Subida la Estacion del Norte, 205 03824 Cocentaina (Alicante) Tel +34 965592100

La Finca

La Finca è un'esperienza culinaria immersa nel cuore della tradizione agricola alicantina. Situato in una tipica dimora rurale ristrutturata, il ristorante offre un ambiente che trasuda autenticità: arredi in legno, ampi spazi aperti e un'atmosfera che richiama i sapori genuini della terra. Il menu di La Finca celebra i prodotti a km zero, con piatti a base di riso, pesce fresco e ingredienti coltivati localmente, presentati in modo elegante e creativo. Susi Díaz, proprietaria e chef del ristorante La Finca da 35 anni, con una stella Michelin dal 2006, propone un percorso che esalta contemporaneamente la cucina più autentica e la cultura più energica della sua terra, in una declinazione tutta al femminile. Proponge infatti una degustazione intitolata, Femme, che parla di passione e ricette antiche, arricchite da innovazioni culinarie che portano la sua firma e quella di centinaia di donne che hanno tramandato i propri saperi di generazione in generazione.

La Finca: bolita de setas

La carta dei vini, meticolosamente curata, propone le migliori etichette spagnole, accompagnando ogni portata con equilibrio e raffinatezza. Il personale, attento e cordiale, trasforma ogni pasto in un evento esclusivo, facendo di La Finca il luogo ideale per celebrare la vera essenza della cucina mediterranea in un ambiente raffinato e accogliente.