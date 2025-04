Tra lusso e archeologia: un soggiorno elegante all'Amabile Luxury Rooms

Mestamente ci sovviene un periodo, parliamo dell'ultimo decennio dello scorso secolo, durante il quale le notizie provenienti dal sito archeologico di Pompei, tra i più interessanti e visitati del mondo, erano di natura catastrofica: crollato un tetto, divelto un mosaico, danneggiata una casa, e via così. Lugubre la battutaccia: un dì andremo a visitare gli scavi degli scavi.

I Parchi archeologici del Vesuvio attirano sempre più visitatori

Una nuova stagione per i parchi archeologici vesuviani

Lietamente, da circa un decennio, constatiamo che non solo non è più così, ma che ci sono fervidi lavori, gruppi di archeologi provenienti anche da altri continenti, volti a scoprire nuove aree della Pompei distrutta dall'eruzione del Vesuvio dell'anno 79 d.C. Non solo Pompei, e quindi notizia ulteriormente positiva, ma i lavori interessano anche altri siti archeologici di grande interesse. Proviamo ad elencare le scoperte più recenti già visitabili dai turisti. A Pompei sono già possibili le visite guidate al cantiere dell'Insula Meridionalis, visibile dalla strada principale della città moderna lungo il viale delle ginestre e tra i più articolati fronti di scavo del sito archeologico vesuviano. E la Grande Pompei si allarga e mette in rete i siti vesuviani. Con il solo biglietto per visitare gli scavi di Pompei, si ottiene l'accesso gratuito anche a Musei di Terzigno e di Buccino, al Castello di Lettere, al Parco Archeologico Naturalistico di Longola. Ampliamenti anche al Parco Archeologico di Ercolano con l'apertura al pubblico della Casa del Colonnato Tuscanico, della Casa del Sacello di legno e della Stanza del custode nel Sacello degli Augustali.

Si continuano a scoprire nuove aree della Pompei, distrutta dall’eruzione del Vesuvio

Questi vistosi miglioramenti dell'offerta archeologica concorrono a determinare un nuovo orientamento di soggiorno da parte dei turisti maggiormente interessati ai nostri giacimenti archeologici e culturali. Ne consegue che acquisiscono spiccato appeal quelle strutture alberghiere che, in elegante understatement, sorta di rifugio per happy few, sanno intercettare i desideri di questi cosmopoliti flussi di un turismo che rifugge da proposte omologate.

Amabile Luxury Rooms: eleganza e comfort a Sant'Antonio Abate

Gemma preziosa, recente l'apertura, è Amabile Luxury Rooms, piccolo hotel quattro stelle ubicato a Sant'Antonio Abate (Na), popoloso borgo alle falde dei Monti Lattari, di cui è sindaco Ilaria Abagnale. La struttura è di proprietà dell'imprenditore Agostino Rispoli. Il full management dell'Amabile Luxury Rooms è a cura di Tiziana Cesarano, da sempre nel settore dell'hospitality, coadiuvata dal figlio Tito Mercatelli.

Amabile Luxury Rooms è un piccolo hotel quattro stelle ubicato a Sant’Antonio Abate

Attuale la vision delle realtà alberghiere emergenti, volte a fungere da funzionale e pregevole offerta a fronte di una domanda evolvente che sempre più marca distanza dalle modalità del recente passato. Lucida l'analisi della dottoressa Tiziana: “Mutuiamo le tre lettere che individuano le taglie degli abiti e adattiamole all'hospitality. S da Small diviene Short. La M non varia, permane Medium, la L di Large diviene Long. È così, con questa suddivisione in Short, Medium e Long che abbiamo strutturato il nostro offering. Abbiamo pensato al turista che privilegia, magari perché a ciò costretto da suoi motivi, i tempi brevi. Al contempo abbiamo pensato al turista, sovente un nucleo familiare, che privilegia individuare una base di assoluto comfort da cui partire per escursioni giornaliere, e qui la tipologia è Medium e non abbiamo assolutamente sottovalutato quanti, sia per leisure che per business, optano per una soluzione che soddisfi le esigenze di long stay”.

Ne conseguono, cinque camere matrimoniali e cinque suite. Le suite si differenziano dalle camere per la presenza di stanza attrezzata con angolo cottura e tinello. Gli spazi sono ampi e confortevoli. L'arredo è di gradevole pregevolezza estetica e di spiccata funzionalità. La doviziosa prima colazione è servita sulla terrazza dell'ultimo piano, con vista sul Vesuvio.

Sant'Antonio Abate: un'esperienza autentica

I popolosi borghi alle falde dei Monti Lattari non vivono di turismo, contrariamente a quanto accade a Pompei e in Penisola Sorrentina. È il valente giovane Tito a tratteggiare lo scenario: “I nostri ospiti, dopo aver consumato dilettevolmente e ghiottamente la prima colazione, si fanno il loro day trip. Ovviamente siamo prodighi di consigli e suggerimenti. Rientrano nel tardo pomeriggio, trovano il confort a cui anelano dopo una giornata trascorsa all'aperto e poi diventano temporary citizen di Sant'Antonio Abate, andando a fare la spesa, prendendosi l'aperitivo, insomma vivendo una realtà in cui non sono circondati da altri turisti bensì dagli abitanti del luogo. Talvolta si preparano la cena in casa e talvolta cenano fuori. Sovente ci chiedono smart tips e noi sappiamo bene cosa consigliare!”

Amabile Luxury Rooms è ubicato in posizione strategica

Insomma, Amabile Luxury Rooms, il comfort elegante, vero e non sfarzoso delle quattro stelle, in luogo baricentrico per visitare bene, non frettolosamente, Pompei, Ercolano e gli altri già menzionati siti archeologici. La Penisola Sorrentina è vicina ed altrettanto vicina, sul versante opposto è Napoli.