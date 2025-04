Alla scoperta del Carso autentico tra natura, tradizione e sapori

In Friuli Venezia Giulia, lontano dalla mondanità del Collio e dalla dolcezza dei Colli Orientali, c’è un territorio ricco di storia e cultura, con borghi caratteristici, grotte da esplorare e tradizioni eno-gastronomiche uniche. Il Carso, situato tra Trieste e l'Istria, è un territorio da scoprire che offre un mix unico di natura, a tratti selvaggia, tradizioni secolari e un crescente impegno per la sostenibilità. Per chi ama la natura e le attività all'aria aperta, il Carso offre innumerevoli opportunità: sentieri escursionistici, percorsi ciclabili, luoghi dove arrampicare e scorci sul mare molto caratteristici lungo la costa.

Sulle Tavole del Carso: Le “Osmize”, un'esperienza di sapori locali

Questa terra, caratterizzata da paesaggi aspri e pietrosi, custodisce un ricco patrimonio di biodiversità, con ben 200 specie di uccelli e numerose specie vegetali e animali protette a livello europeo. Proprio questa caratteristica biodiversità ha fatto sì che ci sia una tipicità con grandissime eccellenze anche nel miele e nell’olio. Tra queste vi è, ad esempio, il miele di marasca del Carso, riconosciuto come Presidio Slow Food. Anche il pregiato olio extravergine di oliva del Carso, prodotto nelle province di Trieste e Gorizia, si distingue per il suo colore giallo-verde e un profilo organolettico equilibrato. La varietà predominante è la Bianchera (o Belica), autoctona e resistente al freddo, che cresce sui terreni calcarei di queste zone.

Negli ultimi anni, il Carso sta vivendo una rinascita grazie all'impegno di attività e produttori locali che si dedicano a preservare le tradizioni e a promuovere un futuro green. Tra panorami mozzafiato sull'Adriatico, famiglie del luogo, spesso parte della comunità slovena, offrono con orgoglio i frutti della loro terra.

A differenza dei più strutturati agriturismi, le osmize sono un'istituzione locale, luoghi di incontro e condivisione dove si possono gustare i prodotti tipici del territorio. Il nome "osmiza" deriva dallo sloveno "osam", che significa otto, e ricorda l'antica usanza di aprire questi locali solo per otto giorni (o multipli) all'anno, una tradizione che si è conservata nel tempo, pur adattandosi alle normative comunali e alla produzione vinicola. Le osmize non offrono primi o secondi piatti, qui ci si concentra sulla qualità dei prodotti, presentati in modo sincero ed essenziale e sulla degustazione di vini, grappe e liquori artigianali, magari accompagnati da un dolce tipico come gli štruklji, una sorta di strudel con ricotta, noci e uva passa, cotto al vapore.

I vini del Carso: un'identità inconfondibile

Abbandonata la costa, si entra in un entroterra dominato dalla roccia calcarea bianca e carsificata, talvolta ricoperta da uno strato di terra rossa. Questo suolo, apparentemente inospitale, unito a un clima mediterraneo, mitigato dalla brezza marina, costituisce un terroir di straordinaria specificità. È qui che i vitigni autoctoni hanno sviluppato caratteristiche uniche, affondando le radici nelle fessure della roccia per estrarre minerali e nutrienti, resistendo alla forza della bora e alle variazioni termiche. Questa alchimia conferisce ai vini del Carso una mineralità distintiva unica, spesso con note sapide che virano quasi al salmastro. Tra i vini bianchi spicca la Vitovska, dal colore giallo paglierino con profumi di miele ed erbe, spiccatamente minerale e sapida con un finale di mandorla. La Malvasia Istriana si distingue invece per una mineralità più intensa e una minore dolcezza aromatica, esprimendo il carattere austero derivante dal suolo.

Fra i rossi, il Terrano è il principale vino, dalla famiglia del Refosco, con un colore rubino intenso e profumi di mora e lampone, caratterizzato da una vivace acidità e tannicità moderata. Il Refosco dal Peduncolo Rosso si distingue, invece, per una maggiore intensità colorante e tannica, con aromi di mora, prugna e una speziatura più marcata. Ogni anno a Trieste si tiene il “Teranum”, un grande festival giunto alla sua diciottesima edizione. Anche quest’anno ha celebrato i vini rossi autoctoni, in particolare il Terrano, con degustazioni, incontri con i produttori e approfondimenti enogastronomici. L'edizione 2025 ha visto una grandissima affluenza di pubblico nella sfarzosa location del DoubleTree by Hilton Trieste, con la partecipazione di oltre 35 vignaioli locali e ha ospitato anche alcuni produttori dalla Valtellina. A impreziosire il tutto anche un convegno dedicato alla storia e all'evoluzione di questi vini.

Carso, dove assaporare i piatti tipici

Osmiza di Kocjancic, San Dorligo della Valle (Ts)

Luogo conviviale e accogliente, dove poter assaggiare le tipicità della zona, oltre ai vini e all’olio prodotti da Rado Kocjancic, membro della FIVI, la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti.

Oggi lavora nei campi esclusivamente rispettando la natura, utilizzando fertilizzanti naturali, intervenendo il meno possibile sulle piante.

Rado Kocjancic Dolina 528 34018 San Dorligo della Valle (Ts) Tel +39 348 3063298

Fattoria Carsica Bajta, Sales (Ts)

Azienda agricola del Carso triestino, in cui poter gustare piatti tipici nell’agriristorante, poter degustare i vini prodotti abbinati ai salumi dell’“insolito maiale”, suino nero del Carso, una razza allevata all’aperto dai proprietari di questa Fattoria.

È anche possibile alloggiare all’interno di questa azienda agricola e dove poter acquistare i prodotti e poterli assaggiare anche a casa, col profumo e il ricordo del Carso.

Fattoria Carsica Bajta Sales 108 (SP6 km 3VII) 34010 Sgonico (Ts) Tel +39 040 2296090

Ristorante Menarosti, Trieste

Dal 1903 è un punto di riferimento per la cucina di mare locale. Gestito dalla famiglia Benussi dal 1974, propone piatti tradizionali come il risotto di mare, la granseola al naturale e la frittura di calamaretti e sardoni barcolani, valorizzando la freschezza del pescato del Golfo.

L'ambiente, con arredi dal gusto rétro, offre un'atmosfera accogliente e familiare. La cantina presenta una selezione curata di vini del Carso triestino e del Collio goriziano.

Menarosti Via Del Toro, 12 34125 Trieste (Ts) Tel +39 040 661077

Društvena Gostilna, Gabrovec - Trattoria Sociale di Gabrovizza, Sgonico (Ts)

La Trattoria è un punto di riferimento storico dal 1902.

Gestita in forma cooperativa, propone una cucina autentica con piatti tradizionali come jota, gnocchi con goulash, cevapcici, patate in tecia e misto caldaia, oltre a dolci tipici come lo strudel di prugne.

Trattoria Sociale di Gabrovizza Gabrovizza, 24 34010 Sgonico (Ts) Tel +39 040 2296036

Carso, dove assaporare i vini

Azienda Agricola Castelvecchio, Sagrado (Go)

L’azienda agricola adotta pratiche biodinamiche che valorizzano un suolo naturalmente fertile e ricco di biodiversità. L’uso di materia organica propria e la gestione attenta del terreno favoriscono l’equilibrio dell’ecosistema e la protezione delle risorse idriche. Ne derivano prodotti autentici e di alta qualità: olio, miele e vino.

Qui è anche possibile acquistare o degustare i vini dell’azienda immersa in un parco secolare nei luoghi della Grande Guerra. Fra i vini bianchi proposti ci sono: Vitovska, Malvasia, Pinot Grigio, Sauvignon; mentre fra i rossi: Terrano, Refosco dal peduncolo rosso, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon.

Vina Slamic - Perinova domacija , Komen (Slovenia)

Nel cuore del Carso sloveno, l’azienda Perinova di Slamic unisce tradizione familiare e competenza moderna per dar vita a vini autentici. I vigneti, allevati tra le pietre e il vento, raccontano l’anima del territorio di Komen. Le uve maturano in un microclima unico, affacciato sul Golfo di Trieste.

Ogni bottiglia riflette il legame profondo con questa terra aspra e generosa. I vini prodotti sono il Terrano e la Malvasia.

Carso, dove dormire

Agriturismo Ostrouska, Sgonico (Ts)

Situata a Sagrado, offre un soggiorno immerso nella natura in un contesto tranquillo e riservato. La zona è ideale per escursioni a piedi, in bicicletta o per semplici passeggiate rigeneranti.

L’ambiente è accogliente e ben integrato nel paesaggio circostante. Un luogo semplice per chi cerca relax e contatto con la natura.

Agriturismo Ostrouska Sagrado,1 34010 Sgonico (Ts) Tel +39 040 2296672

B&B Dren, Prepotto (Ts)

A pochi minuti da Trieste, questo bed and breakfast accoglie gli ospiti in un contesto circondato da un giardino curato. Il nome richiama il legame con il territorio, rappresentato dal corniale (in sloveno Dren), pianta tipica della zona.

Un luogo semplice, che racconta la storia e l’identità del Carso, con i suoi sapori autentici, le colazioni tipiche, sia dolci che salate, con prodotti genuini provenienti dal territorio.

B&B Dren Località Prepotto, 25 34011 Duino-Aurisina (Ts) Tel +39 040 200156

Carso, un viaggio autentico

Un viaggio nel Carso è l’occasione per entrare in contatto con un paesaggio autentico, dove ogni elemento, dalla pietra, alle persone, racconta una storia. Più che una meta, è un percorso che svela, passo dopo passo, il legame profondo tra uomo e territorio.