Élevage Wine Restaurant: un'eccellenza enogastronomica nell'Agro Aversano

Gli ambiti provinciali di Caserta e Napoli sono contigui. Limite sud per la provincia di Caserta e limite nord per la provincia di Napoli è la città di Aversa che costituisce nel nome e nei fatti, il centro dell’Agro Aversano. Qui, in landa in cui faremmo fatica ad individuare luoghi di pittoresca bellezza, o ci si vive, nel senso che si è nati qui e non ci si è da qui allontanati, oppure ci si transita, altre essendo le mete. E però, rari nantes, ci sono sorprendenti luoghi di destinazione, di qualità tale che davvero si può affermare che questi luoghi (rarissimi) valgono il viaggio. A Trentola Ducenta, paesone confinante con Aversa, in luogo la cui edilizia palesa scarsa confidenza con pianificazioni urbanistiche di ampio respiro, c’è deliziosa piccola cattedrale in questo deserto enogastronomico. Felici, facciamo la scoperta di Élevage Wine Restaurant.

Élevage Wine Restaurant: il cocktail bar

Élevage Wine Restaurant, l’amore per lo Champagne

Coppia nella vita ed in questa fulgida intrapresa, sono Anna Rancella e Mario Di Gioia. Coetanei, la somma dei loro anni non arriva ad ottanta. Vis imprenditoriale lui, amore e competenza per lo Champagne lei. Intendiamoci, non che Mario sia astemio e non che Anna non sappia tenere di conto e governare l’impresa. Diciamo meglio che nel loro know-how trasversale hanno saputo e voluto attuare quella cross competence che, quando efficacemente gestita, costituisce il vero valore aggiunto dell’impresa familiare. Semel in anno un viaggio nella regione dello Champagne, e così Anna e Mario incrementano il loro sapere, ampliano ed approfondiscono relazioni con i vigneron, acquistano e si portano a casa quelle bottiglie che poi, in una composta e signorile convivialità, i clienti apprezzano e bevono. Anna e Mario, con commendevole naturalezza hanno compreso che il business model delle bollicine e, nell’ambito di esse, delle bollicine francesi in particolare, sta cambiando.

Élevage Wine Restaurant: la cantina

Importatori? Distributori? Grossisti? Intenditori autoreferenziali, sacerdoti di liturgie obsolete? È il passato! Al più è coda residuale di presente declinante, ma di certo non è il futuro. Quindi, filiera corta innanzitutto, easy to buy e easy to carry, know-how da volere e sapere divulgare senza che ci sia cattedra.È questo il key factor di Anna e Mario, la chiave del successo che gli sta meritatamente arridendo. Coraggiosamente hanno comunicato che “esclusivo” è disvalore. Il valore vero, che rende duraturi i rapporti e piacevoli le relazioni è l’inclusività. Alziamo i calici, suvvia, e si sappia senza che ciò né desti soggezione e però neanche susciti supponenza, che in questi calici c’è l’eccellenza dello champagne, sia esso proveniente dai piccoli vigneron, sia esso proveniente dalle titolate maison.

Élevage Wine Restaurant, la squadra

Un momento: e che si fa, si beve soltanto? Un buon cibo di appoggio ci vorrebbe proprio! Si nasce che si abbina il cibo alle bollicine e ci si commuta poi in luogo atto a complementare l’approccio: si sa anche come abbinare il vino (non solo le bollicine) ad un cibo che non è più soltanto finger food. Insomma, da bruco a farfalla ed eccoci (apertura giugno 2023) all’Élevage Wine Restaurant.

Anna e Mario con il team di Élevage Wine Restaurant

Due ambienti attigui, separati da elegante tenda, in ruoli osmotici. Il primo ambiente è il cocktail bar, al presidio del quale si pone il valente bartender Gabriele Zenca, non ancora quarantenne, grande appassionato e conoscitore di distillati e prode creatore di originali cocktail. L’altro ambiente, ben più ampio, con tavoli ben distanziati tra loro, è il ristorante propriamente detto. A governo della brigata di cucina, il prode chef Vincenzo Cozzolino, trentenne. Esperienze, quelle giuste, e adesso l’occasione propizia per dare impronta ad una cucina schietta e saporita con valevole connotazione mediterranea. In sala, fortissima la competenza sui vini, il sommelier Daniele Barbato.

Élevage Wine Restaurant, come si mangia

La narrazione del menu, il suggerimento sussurrato ma giammai prevaricante, l’ascolto attento del cliente (suoi silenzi inclusi !) sono prerogativa della patronne Anna. Sunday Lunch nel giorno di ingresso dell’ora legale. L’osmosi di cui si è detto abilita un “benvenuto” che è corale: dal bartender Gabriele il cocktail e dallo chef Vincenzo l’ amuse-bouche.

Élevage Wine Restaurant: Ceviche mediterranea

La mediterraneità insita nella cucina dello chef si palesa già con il gustoso antipasto di Ceviche mediterranea: Tartare di ricciola, leche de tigre con agrumi nostrani, gazpacho di pomodorino giallo, gel di cipolla rossa marinata all’aceto di lampone e spugna al prezzemolo. Successione di vini, in partenza bollicine e poi fermi, sempre nell’appropriato calice e sempre alla corretta temperatura, ad opera del sommelier Daniele Barbato. Perdura il “mare” in un primo piatto di sorprendente bontà (ma qui è tutto davvero sorprendente): Mescafrancesca del pescatore. La Mescafrancesca Pasta di Gragnano IGP è del Pastificio Gerardo di Nola. I variegati ingredienti sono calamaro, polpo, cozze e lupini. La mantecatura avviene con riccio di mare e schiuma di salmoriglio.

Élevage Wine Restaurant: Vitello tonnato

Il mare si ritrae, pur mantenendo la sua essenziale presenza, nell’ottimo secondo piatto dove fa capolino il vitello: “Non il classico vitello tonnato”. Il vitello è cotto a bassa temperatura e si lascia voluttuosamente guarnire dal cucunci (che è il frutto del cappero), dal pomodorino datterino rosso confit, dalla spuma di salsa tonnata e dal tuorlo d’uovo marinato grattugiato. Questa portata è sovente prescelta come cibo (e che cibo) di appoggio dai clienti che optano per la fruizione del cocktail bar. A compimento di sì sontuoso Sunday Lunch, un delizioso dessert: Sapore di tiramisù. È semifreddo con mascarpone, crumble al caramello e cacao, mela annurca e fava tonka grattugiata. Chicca di eccelsa bontà nel bicchierino: Passito di Pantelleria Bukkuram fatto da Marco De Bartoli.

Élevage Wine Restaurant, un format all day long

Locale che proprio per la sua duttilità si presta a divenire All Day Long e comunque è forte la propensione di Anna e Mario ad organizzare e realizzare serate a tema, soprattutto adesso, nell’imminenza della bella estate, quando coloro i quali scientemente decido di restare in città si godono il loro stare far from the madding crowd (via dalla pazza folla).