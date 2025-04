Raboucer: il cocktail bar-labirinto che unisce design, cinema e mixology d’autore

Grandi novità per “Raboucer”, a Milano in via Gian Giacomo Mora, un cocktail bar che si fa notare a partire dalla posizione: la viuzza tra via Correnti e Corso di Porta Ticinese somiglia a un vicolo paesano. Traffico quasi zero, un discreto numero di localini a punteggiarlo, avventori serali dispersi lungo i marciapiedi. Ma il “Raboucer” non è un localino, anzitutto perché può ospitare oltre novanta persone; poi perché si sviluppa su due livelli con un reticolo di corridoi, salette, salottini, affacci, divanetti, neon colorati: tanti oggetti diversi inframezzati da scale e balaustre, un labirinto di atmosfere e di colori, diversi e concatenati, in cui potresti persino riuscire ad appartarti senza mai estraniarti dalla musica e dal vociare.

L'atmosfera da Raboucer

Raboucer, le novità

Le novità, dicevamo: nel Raboucer, dedalo multilivello di Andrea Pirola e Simone Di Gioia, sono stati rivisti gli spazi in modo da ricavare una nuova saletta interna un po’ nascosta, col suo bancone bar dedicato. Calda e accogliente, essendo separata dal resto del locale è particolarmente adatta per eventi privati, soprattutto durante il weekend, affollato di studenti e giovani in cerca di una serata non banale.

Raboucer, la squadra

Ma anche a livello business ci si evolve: i primi passi risalgono al 2019, quando dopo l’acquisizione il Bar Cuore, vicinissimo alle Colonne di San Lorenzo, si trasforma in Raboucer, una scelta anagrammatica e pure oculata, che ha resistito al ciclone Covid e ha messo in grado Andrea e Simone di rilevare anche “Tasca”, storico tapas bar poco distante. Oggi la capacità progettuale del duo si allarga ulteriormente grazie all’apertura de “La Gastronomia”, sempre a stretto giro di piede: viene a crearsi una sorta di mini-distretto, sembrano le prime mosse di una visione imprenditoriale di gruppo.

Raboucer: Ciak, la nuova drink list

La terza novità, e questa volta andiamo sul pratico, è rappresentata da “Ciak”, la nuova visual drink list: va bene lo scenario, ma ci pare di sentire alle spalle sua maestà il cocktail, sovrano della giungla milanese, che fa pressing rivendicando i suoi spazi.

Raboucer: The big Lebowski

«La nostra offerta - conferma Simone Di Gioia - è volutamente ampia specialmente da quando abbiamo rilevato "La Gastronomia": c’era l’esigenza di avere un laboratorio di preparazione e appoggio per “Raboucer” e “Tasca”, un nuovo contenitore che fosse svincolato dalla fascia serale e offrisse opportunità differenti, soprattutto legate a catering ed eventi esterni. Serviva, insomma, qualcosa che andasse al di là della cucina da cocktail bar, in modo da poter servire un’offerta di tipo mediterraneo in cui la qualità delle preparazioni e degli ingredienti contasse davvero. Un’offerta che si ritrova anche al “Raboucer”, benché qui sia corretto dire che tutto gira intorno al cocktail. Gli anni scorsi ha avuto successo la Drink Tape, una playlist di sette brani, raggiungibile tramite QR code e disponibile su Spotify, ognuno dei quali era abbinato ad un cocktail. Adesso ci riproviamo con sei signature cocktail da abbinare a cinema e tv, sei film e/o serie che hanno lasciato un segno, a cui magari io e Andrea siamo particolarmente legati per differenti motivi».

Raboucer: Breaking Bad

I sei cocktails si trovano nell’ attuale “Ciak” list, suggerita per il dopocena: il processo creativo parte da un film o una serie tv, da associare ad un singolo ingrediente o una particolare tecnica di preparazione per poi costruirci intorno la ricetta del drink. E così abbiamo degustato:

“ Breaking Bad ”, tepache (fermentato a base ananas), tequila, agave e pink grapefruit, guarnito da una caramella blu di isomalto cristallizzato;

”, tepache (fermentato a base ananas), tequila, agave e pink grapefruit, guarnito da una caramella blu di isomalto cristallizzato; “ Hannibal ”, whiskey infuso al gorgonzola (non invadente, molto sullo sfondo) con bitter alle noci e uno sciroppo alle pere candite a base di gomma arabica. Il protagonista del film si cibava di “carne”, dunque l'idea è stata quella di creare un cocktail gourmet appendendo al bicchiere uno spiedino di pancetta di maiale affumicato;

”, whiskey infuso al gorgonzola (non invadente, molto sullo sfondo) con bitter alle noci e uno sciroppo alle pere candite a base di gomma arabica. Il protagonista del film si cibava di “carne”, dunque l'idea è stata quella di creare un cocktail gourmet appendendo al bicchiere uno spiedino di pancetta di maiale affumicato; “Memoirs of a Geisha”, il più sorprendente grazie alla vodka al salmone, coriandolo e pepe rosa frullati, uniti poi con il lime e shakerati, finalizzato con alga nori e ginger beer - simboleggia il link tra la femminilità, il servizio e la cultura giapponese;

Raboucer: Hannibal

“ The big Lebowski" : infuso al tè che viene “lavato” con latte per eliminarne i tannini, succo di limone, caprino e amarena. Un mix tra stranezza e provocazione, non per tutti ma per molti: il vero navigatore delle tenebre di Porta Ticinese gli darà la Palma d'oro, quella del suo personalissimo Festival;

: infuso al tè che viene “lavato” con latte per eliminarne i tannini, succo di limone, caprino e amarena. Un mix tra stranezza e provocazione, non per tutti ma per molti: il vero navigatore delle tenebre di Porta Ticinese gli darà la Palma d'oro, quella del suo personalissimo Festival; ” Apocalypto ”, con pisco, sciroppo di ananas, rosmarino, lime e eucalipto, gradevole per il suo tocco selvaggio, ispirato ai Maya, al centro-sud America;

”, con pisco, sciroppo di ananas, rosmarino, lime e eucalipto, gradevole per il suo tocco selvaggio, ispirato ai Maya, al centro-sud America; ”American Beauty”, un mix di sake, riso rosso, lavanda e limone.

Raboucer, un viaggio godibile

Alla fine del viaggio eravamo leggermente provati e desiderosi di tornare a casa in metropolitana, ma il divertimento non ce lo ha tolto nessuno: le proposte di Andrea Pirola e Simone Di Gioia hanno raggiunto il loro obiettivo, rivitalizzando una serata che sembrava indirizzata verso la routine milanese, ed invece ha veleggiato verso i lidi della creatività metropolitana.

Laboucer: l'accompagnamento per i cocktail

Resa godibile dalle tinte da cocktail, assieme a quei sapori e stuzzichini che solo a Milano sanno prendere vita e reinventare viuzze e vicoletti, e poi corridoi, salette, salottini, affacci, divanetti, scale e balaustre: del “Raboucer”, in questo caso.