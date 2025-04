Regina pastiera e colomba: a Milano il concorso dolciario che unisce Nord e Sud

Piacere e meditazione - come dire, sacro e profano - con i dolci pasquali nel suggestivo chiostro dell'ex convento delle monache domenicane, presso il Circolo Caldara, in via De Amicis a Milano. Torna infatti, domenica 6 aprile, la quinta edizione del concorso primaverile delle regine pasquali: pastiera e colomba.

A Milano si celebrano pastiera e colomba

Regina Pastiera e Regina Colomba, l’edizione 2025

La rassegna promossa da Stanislao Porzio (l'inventore di RePanettore) unisce Nord e Sud, all'insegna dei dolci della più classica tradizione , giudicati la scorsa settimana da una giuria di esperti .Ora la parola e il gusto passano all'esame del pubblico che potrà assaggiare e ordinare i prodotti vincitori, ricevendoli a casa. Prezzo: 33 euro al chilo, più le spese di spedizione. Dalle 11:00 alle 17:30 saranno in vetrina complessivamente una decina di pasticceri provenienti da Lombardia, Friuli, Campania, Sicilia e dal Canton Ticino.

Ai banchi di degustazione ci saranno i responsabili e i ''capi '' dei laboratori:

Armando Pascarella

Stefano Li Pira

Fabio Del Duca

Gian Domenico Lamonica

Cosimo Panattoni

Giulio Ripamonti

Giacomo Balestra

Antonio Giannotti

Alessandro Rusconi

Alessandro Rizzo

Roberto Moreschi

Il Circolo Caldara di Milano dove si terrà la rassegna per il Premio Regina Colomba Regina Pastiera

Presenteranno colombe e pastiere di alta qualità, rigorosamente realizzate con ingredienti naturali e con tecniche artigianali. E domenica pomeriggio, per conoscere i segreti del '' Premio Regina Colomba Pastiera 2025'' si terranno due tavole rotonde con i due big del mondo dolciario: Achille Zoia e il cuoco ''ontologicamente'' napoletano, Antonio Tubelli.