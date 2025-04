Matera, la citta in cui passato e presente si fondono in perfetta armonia

Questa straordinaria città accoglie il visitatore e lo guida in un percorso sensoriale ricolmo di attrattive ed esperienze, dai percorsi storico culturali, ai musei, fino agli itinerari del gusto. Dal 1993 Matera è Patrimonio Unesco grazie ai “Sassi” e al Parco delle Chiese Rupestri e nel 2019 è stata eletta Capitale europea della Cultura.

Di giorno, la luce del sole avvolge le sue case in pietra che risplendono di mille colori. Di notte, quando la luna luccica sui Sassi, si vive l’incantevole sensazione d’essere parte di un immenso presepe allestito sotto il cielo stellato. Oggi la città è molto diversa dai tempi di Pascoli, che insegnava nel liceo cittadino. È cresciuta in tutti i sensi, ma rimane sorridente, poetica e malinconica: basta fermarsi ad osservarla, anche solo un attimo, per rendersi conto che è veramente così. Una realtà di grande fascino, a volte misteriosa, che vale la pena di visitare con calma, a piedi, anche perché Matera non va visitata ma deve essere assolutamente vissuta.

Matera icona di storia e di stile

«Matera - racconta la guida Rosanna Digravina - sorprende ed affascina il visitatore con la sua storia millenaria, il patrimonio artistico unico e una forte tradizione gastronomica. Poi è tra le poche città al mondo abitata con continuità fin dalla preistoria ed ogni pietra, ogni vicolo e ogni tradizione rivive attraverso i secoli: dalle case grotta che testimoniano l’antica vita rupestre, alle suggestive cisterne sotterranee fino alla maestria nella lavorazione del pane, simbolo gastronomico della città».

Quando si parla di Matera si pensa subito ai Sassi, le antiche abitazioni scavate nel tufo ed abitate fin dalla preistoria. Qui le case si sovrappongono le une alle altre aprendosi e dischiudendosi su cortili, scalinate, vicoli e piazze. Un paesaggio culturale perfettamente integrato nella natura che dà vita, assieme alla Civita ed al Piano, al centro storico cittadino.

I sassi e Matera: binomio indissolubile fin dall’antichità

Ogni tour nella Città dei Sassi è un viaggio attraverso la storia dell’umanità. Un’esperienza che permette di scoprire la storia di un popolo, quello materano, che ha saputo adattarsi alle sfide dell'ambiente senza mai perdere la sua identità. Si può partire dalla Villa Comunale ed imboccare via Pentasuglia e poi via D’Addozio dove si incontra il Sasso Barisano. Il rione si apre sul complesso monastico di Sant’Agostino, un’emergenza architettonica fondata nel XVI secolo. Dal sagrato la vista vola veloce sulla Civita, il cuore più antico della città, che si sviluppata attorno alla trecentesca Cattedrale dedicata alla Madonna della Bruna, patrona della città assieme a Sant’Eustachio.

Un tour a Matera è un viaggio attraverso la storia dell’umanità

Proseguendo verso sud si arriva al Sasso Caveoso, così chiamato perché la disposizione delle case-grotta ricorda la “cavea”, cioè la gradinata, di un teatro. Tali abitazioni, evacuate nel 1952 in quanto insalubri, sono uno degli elementi distintivi della storia di Matera. Oggi, completamente risanate e restaurate, ospitano negozi di artigianato tipico, laboratori d’arte e musei come la notissima e storica Casagrotta di Vico Solitario, arredata con mobili ed attrezzi d’epoca.

Casa Grotta di Vico Solitario

La settecentesca Casa Grotta, testimone delle condizioni di vita nelle case scavate del Sasso Caveoso prima del loro abbandono, si trova nei pressi di piazza San Pietro Caveoso. Appena si varca l’ingresso si vivono le emozioni di un passato mai dimenticato.

La Casa Grotta di Vico Solitario

L’unico ambiente era dimora per gli uomini e rifugio per gli animali. Gli arredi venivano disposti in modo da suddividere, seppure virtualmente, i vari spazi domestici. Sono visibili la cucina con il focolare, un piccolo tavolo ed il letto composto da due cavalletti in ferro su cui poggiava il materasso ripieno di foglie di granturco. Di fronte, la stalla con la mangiatoia per il mulo ed all’esterno la cisterna per la raccolta delle acque piovane.

Il Bottegaccio di Mario Daddiego

Nel cuore del Sasso Caveoso si può fare tappa al Bottegaccio di Mario Daddiego, un laboratorio dove arte materana e tradizione hanno stabile dimora da oltre 35 anni.

La Pupa di Mario Daddiego

Gli oggetti realizzati sono tutti pezzi unici e raccontano la storia e la maestria di questo angolo di Lucania. Molto bella è la statuetta raffigurante la Pupa, una donna in abito tipico dai colori sgargianti e dalle linee arbereshe. Un oggetto unico della grande tradizione materana.

Le chiese rupestri

Il Parco della Murgia Materana, Patrimonio Unesco dal 1993 assieme ai Sassi, offre alcuni fra i più spettacolari scenari rocciosi del mondo. Le 150 e passa chiese rupestri raccontano secoli di arte e fede. Sono ornate da affreschi e splendidi elementi architettonici come absidi, colonne quadrilobate, capitelli e volte. Una tra le antiche è la “Cripta del peccato originale”.

Una cavità naturale, a strapiombo sulla Gravina di Picciano, impreziosita da un ciclo di affreschi opera dell’umile frescante, un artista noto come il Pittore dei Fiori di Matera.

Le cisterne materane

Un altro must è rappresentato dalle antiche cisterne, per secoli usate per la raccolta, conservazione e distribuzione dell’acqua piovana in una terra che ha sempre sofferta la mancanza d’acqua. Dislocate nel sottosuolo sono oggi diventate un’attrazione turistica. La visita è un'esperienza unica, che permette di comprendere come l'ingegnosità degli abitanti abbia permesso la costruzione di un sistema di raccolta e distribuzione dell'acqua che ha resistito nei secoli.

Matera e l’enogastronomia: trionfo di profumi e sapori

Matera è anche custode di interessanti specialità gastronomiche. In ambito gastronomico la città sta vivendo un periodo di riscoperta con molti giovani chef che reinterpretano le tradizioni lucane in chiave moderna. Le pietanze tipiche sono caratterizzate da sapori unici e profumi invitanti. Un connubio frutto di una cucina che si rifà alla tradizione contadina e alla ricchezza del territorio circostante.

I primi piatti hanno una costante nella pasta di semola di grano duro, accompagnata da vari e prelibati ingredienti: dai peperoni croccanti, al caciocavallo lucano Dop; dai legumi, al Pezzente, il tipico salame del territorio, presidio Slow Food; dalle orecchiette alla materana, ai sughi decisi preparati con carne, funghi o peperoni. Poi non c’è pasto che si rispetti senza un buon calice di vino, e sulle tavole materane non manca la scelta, dai rossi, con il Primitivo di Matera e l’Aglianico del Vulture, ai bianchi con il Greco di Matera, la Malvasia e il Moscato.

Il Pane di Matera Igp: simbolo gastronomico della città

Uno dei suoi prodotti di punta è il pane, un prodotto Igp, fragrante, profumato e gustoso a cui è difficile resistere. Oltre che dalla forma (a cornetto e a pane alto), lo si riconosce dalla morbidezza della mollica e dalla croccantezza della crosta che ha un sapore che racchiude la storia della città.

Il Panificio Cifarelli (foto: www.panificiocifarelli.it)

È preparato con semola rimacinata di grano duro lucano e lievito madre ed è particolarmente digeribile per la lunga lievitazione. Simbolo gastronomico di Matera è prodotto in tutti i panifici del territorio ed è un piacere fermarsi in una delle panetterie storiche della città, tra cui lo storico Panificio artigianale Cifarelli, per vedere come la pasta viene modellata, lasciata lievitare e infine cotta nei tradizionali forni a legna per ottenere quella forma caratteristica, con il tipico "baffo" sulla parte superiore della pagnotta.

Il pane del Panificio Cifarelli (foto: www.panificiocifarelli.it)

Il pane di Matera Igp è da provare non solo come “compagno” di gustosi antipasti, ma anche come ingrediente esclusivo per ricette tradizionali spesso impreziosite da spunti di modernità. È utilizzato ad esempio nella preparazione della Cialledda, il piatto materano più noto in assoluto, nelle due varianti calda e fredda. Una tipicità semplice e gustosa, a base di pane raffermo condito con patate, cipolla, erbette della Murgia e rape.

Panificio Artigianale Cifarelli Via Istria 17 75100 Matera Tel +39 0835 385630

Quando visitare Matera e dove dormire

Matera non smette mai di sorprendere e quindi può essere visitata e vissuta in qualunque momento dell’anno. Nel periodo invernale è ancora più suggestiva, in quanto non è troppo affollata e questo permette di vivere un soggiorno più intimo ed esclusivo. Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Molto interessanti gli hotel 4 e 5 stelle che in relazione ai tanti servizi proposti mantengono un buon rapporto qualità prezzo.

Hotel Sant'Angelo

Scavato, modellato e incastonato nella pietra degli antichi rioni dei Sassi, oggi patrimonio dell’umanità Unesco, questo affascinante Hotel della famiglia Ruscigno di Matera nasce dal recupero di un intero quartiere della città vecchia, con un’incantevole vista sul torrente Gravina e sul canyon su cui sorge il Parco delle Chiese Rupestri. Le 23 camere presentano un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità. Le 10 residenze storiche, diverse tra loro nello stile e nel design degli interni, garantiscono un tuffo nel passato.

Una stanza dell'Hotel Sant'Angelo di Matera

La struttura dispone non solo di ambienti esterni molto suggestivi, ma anche di un esclusivo ristorante gourmet, Regia Corte, a cui è affidata anche la prima colazione. Meta imperdibile per gli appassionati di cucina ispirata al territorio, è immerso in una delle location più belle dei Sassi, precisamente di fronte a Piazza San Pietro Caveoso, su cui si affaccia l'incantevole terrazza panoramica.

Il ristorante Regia Corte dell'Hotel Sant'Angelo di Matera

La proposta gastronomica dello chef, Pompeo Lorusso, si basa su ricette della cultura mediterranea, interpretate con estro e maestria e realizzate con ingredienti locali freschissimi e stagionali, accompagnate da vini delle rinomate cantine del territorio.

Molto interessante anche PiùSud, la premiata pizzeria nel cuore dei Sassi che offre un assaggio dei migliori prodotti del Sud Italia, nata da un’idea di Biagio Spagnuolo, Head of Strategy del progetto. Uno spazio curatissimo di 400 metri quadri, dove si possono acquistare eccellenze enogastronomiche di nicchia da mangiare al momento o portare via, come olio Evo, pasta, sughi, vino, birra, conserve, formaggi e salumi. L’Hotel infine dispone anche di uno store, GocciaGoccia, dove è possibile acquistare oggetti unici e preziosi che esprimono tutta la qualità e l’autenticità del nostro bel Paese.

Hotel Sant’Angelo Piazza San Pietro Caveoso 75100 Matera Tel +39 0835 314010

Palazzo Gattini

Nel cuore storico della città consiglio di pernottare a Palazzo Gattini Luxury Hotel. Un gioiello di eleganza e raffinatezza a cinquestelle con alcuni caratteri molto interessanti dal punto di vista storico e da quello strettamente artistico e architettonico. Ogni suo angolo racconta una storia, dalle maestose scale in marmo agli eleganti stucchi che adornano le pareti. Ogni stanza è un rifugio di comfort e raffinatezza, con arredi esclusivi che combinano elementi d’epoca con tocchi moderni.

La hall di Palazzo Gattini a Matera

Inoltre, la Spa, situata nel piano più basso dell’hotel, tra cisterne e grotte scavate nella pietra, rappresenta una suggestiva oasi di benessere dove l’ospite può rilassarsi, farsi coccolare con vari trattamenti e ricaricare le energie in un ambiente raffinato e tranquillo.

Una delle camere di Palazzo Gattini a Matera

Ottimo anche il suo ristorante, “Le Bubbole”. L’ambiente elegante e il servizio impeccabile completano un’esperienza gastronomica indimenticabile. L’executive chef Massimo Carleo con la sua brigata di cucina prepara piatti che interpretano al meglio la tradizione lucana per garantire un’esperienza che esalta tutti i sensi. «La mia cucina - racconta lo chef Carleo - è sinceramente autentica come i prodotti che utilizzo. Un’esplosione di sapori, piacere e passione. Attraverso i piatti, racconto la mia storia, che si rivolge a tutti: a chi apprezza la tradizione e a chi è sempre alla ricerca di nuove esperienze».

La piscina della Spa di Palazzo Gattini a Matera

I piatti del menu cambiano di stagione in stagione e la selezione di prodotti freschissimi e d’eccellenza permette di servire qualità, gusto e tradizione in ogni pietanza, dalle ricette gluten-free, ai piatti vegetariani e vegani, fino ai menu per i piccoli ospiti.

Palazzo Gattini Piazza Duomo 13 75100 Matera Tel +39 0835 334358

Palazzo del Duca di Matera

Questo quattrostelle luxury, è un autentico “angolo di paradiso” dove il passato e il presente si intrecciano in un abbraccio elegante. Perfetto connubio tra fascino della storia e lusso contemporaneo, dispone di suite (di cui due con piscina privata riscaldata con cascata ed idromassaggio), junior suite e residenze anche con corte privata, ideali per rilassarsi e vivere con charme e tranquillità la magia dei Sassi.

La hall del Palazzo del Duca di Matera

Nel ristorante gourmet i piatti della tradizione sono interpretati in chiave moderna. Il menu, ricco e variegato, offre una selezione di prelibatezze in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. L’atmosfera elegante del ristorante, con il suo arredamento sofisticato e il servizio attento, trasforma ogni intermezzo gustoso in un’esperienza culinaria memorabile.