“ConForme”: ecco il nuovo menu della pizzeria Don Antonio 1970

La pizzeria Don Antonio 1970, nata nel 2020, si trova nel centro di Salerno, nel quartiere Porto, a pochi passi dal Teatro Verdi. Situata in una zona residenziale di prestigio, poco distante dalla movida cittadina, si affaccia su una bella piazza con un elegante dehors che accoglie i clienti in ogni stagione.

La sala interna della pizzera Don Antonio 1970

Un ambiente classico, curato nei dettagli

Le sale richiamano i canoni classici delle pizzerie di una volta con specchi in cornici color oro che aiutano le numerose luci sapientemente collocate a creare riverberi e scintillii che danno un’aura di luce calda a tutto l’ambiente. Si entra dove batte il cuore pulsante della pizzeria con i suoi forni e si è accolti da Fabio Di Giovanni e dal suo socio che sono perfetti padroni di casa.

Fabio Di Giovanni con i suoi collaboratori

Il personale è attento e professionale ma mai ingessato o distaccato. Il servizio è spesso accompagnato da Fabio laddove il prodotto richiede una necessaria spiegazione.

Un menu per tutti e un percorso degustazione pensato con cura

La proposta è variegata dalla ruota di carro alla contemporanea, mai eccessiva peraltro, fino a padellini e altre sperimentazioni che tradiscono una passione molto forte sugli impasti. Accanto ad un menu per tutti i gusti il menu degustazione “Conforme”, dove Fabio esplora la sua passione e la racconta spesso con i ricordi di bambino. Dei ricordi che sono molto simili a tanti altri che sono stati ragazzini anche in epoche diverse dalla sua.

Il menu “Conforme”: un viaggio calibrato in sette portate

Il percorso, va detto subito, è intelligente e calibrato in maniera tale da non appesantire il commensale e condurlo fino alla fine. 7 portate a 40 euro con un pairing opzionale giocato tra cocktail e vini al calice - anche qui 7 in totale - a 30 euro a persona. Un prezzo che potrebbe apparire elevato ma che per il lavoro che c’è dietro è assolutamente in linea. Si parte con un bao, un soffice panino nel caso di specie prima cotto a vapore e poi fritto.

Bao con pollo alla cacciatora servito in versione pulled con basilico e polvere di olive

La farcitura proposta è scarola riccia cruda e baccalà appena scottato conditi con olio di oliva taggiasca, olive e polvere delle stesse. Per chi non gradisce il baccalà la versione carnivora, anche a menu è con pollo alla cacciatora servito in versione pulled con basilico e polvere di olive.

Ciabattina di multicereali con polpette al sugo

In entrambi i casi il boccone è fragrante, ruffiano e ben bilanciato con i sapori netti e definiti. A seguire la forma cambia e si passa ad una piccola ciabattina di multicereali, croccante e gustosa, che racchiude due polpette al sugo che ricordano i ragù della nonna o della mamma dove con un pezzo di pane si rubacchiava qualcosa approfittando di una distrazione.

La pizza: padellino, ruota di carro e contemporanea

A seguire arriva il padellino. Alto e dall’aspetto soffice è sormontato da uno strato denso di pomodoro e gli effluvi sono quelli della pizzetta del forno che da ragazzini riuscivamo a comprare per merenda. Con quel sentore di olio lievemente sfritto che da un senso di unto al morso è prima croccante e poi evanescente.

La pizza al padellino

L’ascesa verso la pizza passa alla ruota di carro (rota e carretta). La tradizionale con basso cornicione larga 30-34 cm. Una provola e pepe eseguita alla perfezione. A seguire la contemporanea che è la pizza di Fabio. “Cenere” questo il nome. Provola affumicata, patate cotte sotto la cenere, salsiccia, porro disidratato e fritto e cenere di porro ed una spruzzata di aceto di riso.

La pizza Cenere con Provola affumicata, patate cotte sotto la cenere, salsiccia, porro disidratato e fritto e cenere di porro ed una spruzzata di aceto di riso

Ottima anche se, per i miei gusti, ha rappresentato un “gradino da scavalcare” dopo la sequenza precedente più per gli ingredienti che per l’impasto che era lo stesso, ma con diversa “stesura”, della precedente pizza.

Dolce, pre-dessert e chiusura profumata

Nessun menu degustazione che si rispetti non termina senza il dolce e se fai le cose bene è giusto che ci sia un pre-dessert. Un Disco di cioccolato fondente al 70% poggiato su una delicata ganache al cioccolato bianco e con sopra gel di mango. Buono, goloso e fresco. A pulire la bocca definitivamente un’acqua profumata con evidenti note fresche di basilico.

Il dolce fatto con la pizza ad che emula il “ricotta e pera”

A chiudere il dolce fatto con la pizza ad emulare una “ricotta e pera”. La stessa base del padellino ma aromatizzata con farina di nocciole di Giffoni Igp e frammezzata da una mousse di ricotta, confettura di pere e chip di pera Smith.

Carta vini e pairing cocktail

La cantina, piccola e curata nei dettagli, è frutto delle passioni personali di Fabio che spaziano da etichette locali fino ad una tiratura limitata di bottiglie di piccole realtà italiane. Possibilità di scegliere sempre tra 4 vini al calice tra quelli selezionati e al servizio in enomatic. Bella e snella la carta dei cocktail che si consigliano in abbinamento anche e soprattutto sul percorso degustazione. Il consiglio è sempre quello di prenotare e di godersi il viaggio facendosi anche consigliare. Non sbaglierete.