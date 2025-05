Blanko Ristopizza Braceria: puntare sulle materie prime per sedurre la clientela

Alla prima telefonata non riusciamo a raggiungere il titolare, perché impegnatissimo. Sentiamo frenesia all’altro capo del telefono. La macchina ristorante è in pieno movimento anche se non è ancora orario di clientela. La sensazione è quella di una turbina che si sta avviando e l’accelerazione è palpabile. Pensiamo: questo locale deve essere una macchina da guerra.

Blanko Ristopizza Braceria

Blanko Ristopizza Braceria, la pizza una pietra miliare

E in effetti Blanko Ristopizza Braceria di Casoria (Na) è un rullo compressore. Lo guida Gennaro Casolaro, professionista di esperienza. «Ho imparato seguendo l’arte di papà - spiega quando siamo riusciti a raggiungerlo - Le linee guida sono state le sue. Poi con tanto impegno mi sono tracciato la mia strada e oggi siamo qui». Blanko da anni è un locale di successo che conta 120 coperti e serve una cucina a tutto tondo per soddisfare ogni palato. La pizza è una pietra miliare.

Gennaro Casolaro

«Lievito madre e idratazione al 70% per la nostra napoletana - sottolinea Casolaro - In carta ne proponiamo una quarantina, un giusto equilibrio tra classiche e gourmet». La clientela non fa sconti ed è sempre più esigente: Per questo Casolaro investe innanzitutto sulle materie prime. Devono essere una garanzia ai blocchi di partenza. Farina, olio, formaggi, tutti gli ingredienti della farcitura sono ricercati e selezionati con attenzione prima di accedere alla cucina di Blanko. Per i pomodori, poi, è stato programmato un test senza appello.

Blanko Ristopizza Braceria: il pomodoro tra gusto e affidabilità

«Abbiamo scelto Cirio Alta Cucina e sono ormai cinque anni che viaggiamo insieme. Con grande soddisfazione. Qualità e affidabilità sono una costante preziosa. I nostri punti di forza sono rappresentati da I Pelati e da I Datterini Gialli e I Datterini di Puglia». Referenze che donano tranquillità ai professionisti. Non a caso I Pelati sono il prodotto simbolo di Cirio Alta Cucina.

La pizza di Blanko Ristopizza Braceria

Di colore rosso intenso, corposi, vantano una resa elevata e si rivelano idonei per ogni tipo di preparazione, sia in pizzeria sia al ristorante. E nel caso della formula di Blanko Ristopizza Braceria sono trasversali e donano quel valore aggiunto che richiede ogni ricetta elaborata a regola d’arte. I Datterini rossi di Puglia sono la selezione più dolce tra le varietà di pomodorini, vero asso nella manica e problem solver per un cuoco, mentre quelli gialli, ricchi di polpa cremosa, rappresentano una farcitura invitante allo sguardo e sorprendente come sviluppo organolettico al palato.

Gli interni Blanko Ristopizza Braceria

«Mi piace ricordare due ricette di pizza molto apprezzate dalla clientela - puntualizza Gennaro Casolaro - Sono la Regina Margherita con mozzarella di bufala e olio Dop campano e sul versante gourmet la Margherita con datterini gialli e rossi, speck e provola di Agerola». Un vero viaggio a tutto gusto.