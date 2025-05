Brescia accende i motori con la Mille Miglia e accelera tra gusto e cultura

Brescia torna a ruggire: la 39ª edizione della Mille Miglia, la celebre corsa per auto storiche che Enzo Ferrari chiamava “la corsa più bella del mondo”, accende i suoi motori dal 17 al 21 giugno. Per l'occasione sfileranno oltre 400 vetture d'epoca lungo un percorso di 1.600 km da Brescia a Roma e ritorno, rendendo la cittadina lombarda un faro per star, vip e personalità di spicco di tutto il mondo.

Mille Miglia, l'edizione 2025

Fondata nel 1927, la “Freccia Rossa” è un itinerario a tappe che parte da Brescia, attraversando Toscana, Umbria e Lazio prima di fare ritorno in Lombardia. Quest'anno la gara prenderà il via con la consueta cerimonia di flag-off, seguita dalle verifiche tecnico-sportive nel cuore del centro storico, come la celebre punzonatura dei telai al Villaggio 1000 Miglia. Ma novità del 2025 è la forma del percorso a “otto”, ovvero un intreccio tra il percorso in salita incrocerà quello percorso in discesa, creando un collegamento tra la sponda adriatica e quella tirrenica che porterà ad una traversata completa dell'Italia da Est a Ovest.

Tutto pronto per la 39ª edizione della Mille Miglia

La formula originale di questa corsa impone ai partecipanti di rispettare tempi prestabiliti, trasformando la corsa in un'affascinante sfida di precisione anziché di pura velocità. Tra le vetture in gara figurano modelli leggendari - Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Mercedes-Benz, Porsche - provenienti da collezioni private e musei automobilistici. Come patria dell'evento, la città elogiata da Giosuè Carducci e altri poeti come la Leonessa d'Italia, si trasforma in un vivace palcoscenico dove tradizione e glamour automobilistico si intrecciano, offrendo al visitatore la possibilità di vivere da vicino emozioni uniche tra controlli tecnici, parate e premi d'onore.

Mille Miglia, la storia

Un antico motto sostiene che nelle vene dei bresciani scorra benzina al posto del sangue. Un modo di dire che esprime bene la passione per i motori iscritta nel DNA di questo territorio fin dalla fine dell'Ottocento, quando Brescia muoveva i primi passi nella storia dell'automobilismo italiano. Nel 1899, durante la gara Verona-Brescia-Mantova-Verona, il territorio bresciano vide per la prima volta sfrecciare un veicolo da corsa. A vincere fu Ettore Bugatti a bordo di un triciclo Prinetti e Stucchi. Pochi mesi dopo, il 10 settembre dello stesso anno, Brescia organizzò una corsa tutta sua: la Corsa Automobilistica di Velocità, su un tracciato cittadino di 6 km. Seguirono subito altri eventi, come la Brescia-Mantova-Verona-Brescia. Nel 1904 si tenne la prima edizione del Circuito di Brescia, su un percorso di 185 chilometri da ripetere due volte tra Brescia, Cremona e Mantova. L'anno successivo nacque la prima Coppa Florio. Il legame tra la città e le competizioni motoristiche si rafforzò ulteriormente nel 1921, quando Brescia ospitò il primo Gran Premio d'Italia, sul cosiddetto Circuito della Fascia d'Oro a Montichiari. Tuttavia, già dal 1922 il Gran Premio fu trasferito al neonato Autodromo di Monza.

La prima edizione della Mille Miglie è del 1927

Il 14 novembre 1926, con l'introduzione del Pubblico Registro Automobilistico tramite regio decreto, fu ufficialmente costituito l'Automobile Club di Brescia. Questo segnò l'inizio di una nuova fase per la motorizzazione e l'organizzazione sportiva locale. Il 18 gennaio 1927 nacque un progetto destinato a entrare nella leggenda: la Mille Miglia. I quattro fondatori, Franco Mazzotti, Aymo Maggi, Giovanni Canestrini e Renzo Castagneto, aprirono la sede operativa in Corso Magenta, dando il via alla prima Coppa delle Mille Miglia. Nel corso degli anni, l'Automobile Club di Brescia ha mantenuto viva questa vocazione, organizzando numerose competizioni: dal Circuito del Garda alla Scalata al Colle S. Eusebio, dal Trofeo Lumezzane alla Cronoscalata del Monte Maddalena. Una tradizione motoristica che continua, nel segno della passione e della storia, a rendere Brescia un riferimento nel panorama sportivo nazionale.

Cosa vedere a Brescia durante la Mille Miglia

Oltre alla Mille Miglia, Brescia custodisce tesori unici in Italia, scorci di periodi storici che arrivano dalla preistoria fino agli splendori contemporanei: un esempio è l'antico monastero longobardo che crea il complesso del Museo di Santa Giulia, un tuffo nella storia di Brixia, dalle domus romane alle sale medievali, fino alle collezioni di arte sacra e opere contemporanee come il “Mondo d'acciaio” di Emilio Isgrò. Il complesso ospita la Basilica di San Salvatore, il Coro delle Monache e la statua della Vittoria Alata, simbolo intramontabile della città. Durante l'estate, inoltre, il Viridarium del Museo si anima con “L'Eden d'estate”, rassegna di proiezioni all'aperto e aperitivi gourmet nel parco del museo.

Il Castello di Brescia

Un'altra tappa imperdibile è il Castello di Brescia, dominato dalla Torre dei Prigionieri e dai bastioni veneziani. Questa fortezza medievale, rimaneggiata tra il Quattrocento e il Cinquecento, si erge sul colle Cidneo come “Falcone d'Italia” e conserva tracce del periodo romano nei magazzini d'olio. Oggi ospita eventi culturali e visite guidate che raccontano le “Dieci giornate di Brescia” del 1849.

Il Tempio Capitolino di Brescia

Nella piazza sottostante il Castello, si stagliano i resti del Foro romano e il Capitolium, dichiarato Patrimonio UNESCO: un insieme di templi e aree sacre che testimoniano l'antica Brixia di epoca augustea. Sotto il selciato si celano colonne e mosaici, mentre il complesso include il teatro e i mercati coperti, offrendo un salto indietro di oltre duemila anni.

Il Duomo di Brescia

Per concludere, si potrebbe passeggiare fino a Piazza Paolo VI, dove sorgono i due Duomi di Brescia: il Duomo Vecchio - noto come “La Rotonda” - è un raro esempio di chiesa circolare medievale, affiancato dal sobrio profilo neoclassico del Duomo Nuovo. Un itinerario tra sacro e arte che culmina con la visita alla Loggia rinascimentale di Piazza della Loggia, teatro di celebrazioni civili e concerti estivi.

Dove dormire a Brescia

Per immergersi nell'atmosfera della Mille Miglia senza rinunciare al lusso, ecco quattro indicazioni per un soggiorno indimenticabile:

Hotel Ambasciatori

Nel cuore di Brescia, a pochi passi da Piazza della Loggia, l'Hotel Ambasciatori fonde eleganza classica e servizi moderni. Tra le 72 camere, arredate con parquet in rovere e tessuti sartoriali, molte offrono un balcone con vista esclusiva sul Castello.

Una camera dell'Hotel Ambasciatori

La colazione a buffet, celebrata dagli ospiti per l'ampia scelta di prodotti locali - formaggi di malga, salumi DOP e dolci fatti in casa - è servita in una sala affacciata sul giardino pensile, ideale per iniziare la giornata con gusto. Il ristorante interno propone reinterpretazioni della tradizione bresciana, come risotto al Franciacorta e spiedo alla gardesana, accompagnate da vini selezionati della cantina storica. Particolarmente apprezzato il garage privato gratuito, rarità in centro storico.

Hotel Ambasciatori Via Crocifissa di Rosa, 92 25128 Brescia Tel +39 030 399114

Hotel Vittoria

Protagonista dell'Art Nouveau veronese, l'Hotel Vittoria - a 200 metri dal Duomo Nuovo e accanto alla stazione metropolitana - ospita 85 camere eleganti, caratterizzate da colonne in marmo, lampadari in vetro di Murano e arredi dall'anima retrò.

Una camera dell'Hotel Vittoria

Il rooftop bar con terrazza panoramica è considerato il “gioiello” dell'hotel, dove sorseggiare signature cocktail ammirando i tetti di Brescia al tramonto. La colazione continentale propone croissant caldi, torte fatte in casa e opzioni gluten-free, mentre il servizio in camera è apprezzato per rapidità e cortesia. L'atmosfera d'altri tempi e la possibilità di vedere in diretta la partenza della Mille Miglia direttamente dal balcone di alcune camere dell'hotel, rende unico il soggiorno in questa struttura.

Hotel Vittoria Via X Giornate, 20 25121 Brescia Tel +39 030 7687200

Villa Fenaroli Palace Hotel

A pochi chilometri dal centro di Brescia, Villa Fenaroli Palace Hotel è un'ex dimora nobiliare trasformata in resort di lusso, immerso in un parco secolare. Le 68 suite, caratterizzate da soffitti affrescati, mobili di pregio e moquette su misura, offrono un'esperienza regale, mentre il centro congressi e le sale per ricevimenti ospitano eventi esclusivi, dai matrimoni ai convegni.

Una suite del Villa Fenaroli Palace Hotel

La colazione è lodata per la varietà internazionale e le specialità locali, come croissant alle mandorle e formaggi caprini. Gli ospiti apprezzano il servizio attento, la tranquillità della tenuta e le camere spaziose con vista sul giardino all'italiana. La struttura è pet friendly e dispone di ampio parcheggio gratuito, rendendola ideale per chi partecipa alla Mille Miglia in auto storiche.

Santellone - Resort Events & Wellness

A breve distanza sempre dal centro, il Santellone offre un'oasi di benessere con spa termale, piscine interne ed esterne e un'ampia gamma di trattamenti, dalle saune finlandesi ai massaggi aromaterapici.

Una camera del Santelleone

Le 50 suite, arredate in stile minimal-chic, dispongono di balcone affacciato sulla campagna, e Smart Home control che rendono le stanze domotiche e contemporanee. Il ristorante farm-to-table propone piatti a Km0, come tortelli di zucca e manzo chianino, perfetti per recuperare energie prima di una giornata di corse ed eventi sportivi.

Dove mangiare a Brescia

Tra un giro tra i bolidi e una passeggiata culturale, ecco quattro indirizzi per un viaggio nei sapori bresciani.

Miramonti l'Altro

Sebbene Miramonti l'Altro non sia in centro e richieda circa un quarto d'ora d'auto, rappresenta una meta imperdibile per chi vuole vivere la storia di Brescia: con le sue due stelle Michelin, rappresenta l'eccellenza della cucina contemporanea. Lo chef Philippe Léveillé propone tre menu degustazione - Tradizione, Evoluzione e Grand Cru - che uniscono ingredienti locali e tecniche francesi: tra i piatti più acclamati, il piccione arrosto con emulsione di castagne e la catalana di crostacei con salsa agrodolce.

Il Piccione di Miramonti l'Altro

L'ambiente, impreziosito da arredi moderni e grandi vetrate sul giardino, crea un'atmosfera intima e raffinata. La carta dei vini conta oltre 500 etichette, con focus su Champagne e grandi rossi italiani, consigliate dal sommelier in base al percorso scelto. Gli ospiti menzionano “un servizio impeccabile” e “piatti che sfidano le aspettative”, definendo Miramonti un'esperienza indimenticabile.

Miramonti l’Altro Via Crosette, 34 25062 Concesio (Bs) Tel +39 030 2751063

Ristorante Castello Malvezzi

Ospitato in un maniero quattrocentesco sulla collina di San Bartolomeo, proprio sopra Brescia, il Castello Malvezzi regala un'esperienza gourmet in un contesto esclusivo.

“Il Successo 2015” di Castello Malvezzi

La vista panoramica sulla città e sul Garda si unisce a piatti di mare e di terra, come il branzino in crosta di sale e la costata di manzo con erbe aromatiche, declinati con creatività dalle mani dello chef Alberto Riboldi. Il piatto iconico è "Successo 2015": Spaghetti freddi al nero selezione “Felicetti” con erba cipollina, citronette, scalogno stufato e Calvisius Caviar Tradition. Sale affrescate e boiserie d'epoca rendono indimenticabile ogni serata, accompagnata da un servizio di sala impeccabile e una cantina con etichette nazionali e internazionali.

Ristorante Castello Malvezzi Via Colle S. Giuseppe, 1 25123 Brescia Tel +39 030 2004224

La Porta Antica

Situato in via Quarto dei Mille 16, "La Porta Antica" è un ristorante che coniuga eleganza e raffinatezza in un ambiente accogliente. Lo chef Augusto Valzelli propone una cucina contemporanea con un focus particolare su pesce e frutti di mare, ispirata alle tecniche apprese in Liguria.

Riso Carnaroli, zafferano, gambero, lime e liquirizia de La Porta Antica

Il menu offre tre percorsi degustazione - “Essenza”, “Non mi basta” e “Ci pensa Augusto” - con piatti come il carpaccio di orata con ananas e cioccolato bianco, e lo spaghettone risottato nella bisque di crostacei con limone e gambero. Il locale, ospitato in un edificio Liberty del 1926, presenta un design ricercato con pavimenti in ardesia e luci a forma di medusa, creando un'atmosfera intima e raccolta.

La Porta Antica Via Bezzecca, 17 25128 Brescia Tel +39 030 0949313

Trattoria Porteri

Nella suggestiva cornice di Borgo Trento, Trattoria G.A. Porteri è un indirizzo iconico per chi cerca sapori autentici. L'arredamento rustico, con tavoli in rovere e plafoniere in ferro battuto, enfatizza il calore della cucina casalinga.

Vitello brasato della Trattoria Porteri

Tra le specialità, la quaglia ripiena alla bresciana e la tartare di cavallo con sedano rapa, servite con pani e grissini fatti in casa. Il menu include anche zuppe di legumi e dolci tipici come il bocciolo di rosa con zabaglione al Moscato. Il personale, “sempre sorridente e pronto a consigliare”, contribuisce a creare un'atmosfera familiare, rendendo ogni pasto un'esperienza genuina e memorabile.