Facimmece'na Pizza: la pizzeria di Arzano dove la tradizione napoletana è di casa

«Ho iniziato a mettere le mani nel mondo della pizza a 10 anni, quasi per scherzo, ma poi la passione mi ha conquistato e a 13 ho capito che dovevo fare sul serio». Così Emanuele Mazzola, oggi 37enne, ricorda i suoi primi passi in pizzeria. Grande interprete della cultura alimentare campana, di strada ne ha percorsa tanta.

La sala interna di Facimmece’na Pizza

E con risultati importanti. Lo scorso anno si è imposto al Campionato mondiale del Pizzaiuolo-Trofeo Caputo nella sezione Pizza fritta e nel 2023 ha conquistato il secondo gradino del podio per la Classica.

Facimmece’na Pizza, la tipica pizzeria di quartiere

«Per raggiungere questi risultati ho fatto tanta, ma tanta gavetta. Sono partito da zero osservando i maestri e poi mi sono dato da fare nelle pizzerie di provincia. Ho seguito l’istinto e assecondato la passione», racconta. Un impegno che lo ha portato nel 2013 ad aprire la sua pizzeria ad Arzano (Na).

Emanuele Mazzola

«Facimmece’na Pizza - spiega - è la tipica pizzeria di quartiere frequentata da famiglie con bambini e da giovani. Con un centinaio di coperti posso soddisfare ogni esigenza. Cavallo di battaglia la pizza napoletana ruota di carro e quella fritta. In menu 50 proposte in prevalenza legate a doppio filo alla tradizione. Non possono però mancare i fritti, le frittatine classiche, il crocchè di patate con prosciutto cotto e provola».

Facimmece’na Pizza, napoletanità allo stato puro

Napoletanità allo stato puro che si riverbera nell’utilizzo delle materie prime, farina in testa. «Conosco Mulino Caputo fin da bambino - sottolinea - si può dire che sono cresciuto con le sue farine. Utilizzo Nuvola, Saccorosso e Fioreglut senza glutine per assecondare le sempre più articolate esigenze della clientela. Faccio un impasto con lievitazione di 24 ore e idratazione al 75%».

La pizza di Facimmece’na Pizza

Mazzola offre volume, sofficità, croccantezza e leggerezza per una pizza dall’alveolatura ottimale, ricca di gusto e digeribile. I suoi ospiti a tavola hanno le idee chiare e sanno che qui possono andare sul sicuro.

«Gli adulti prediligono la Margherita ruota di carro e la Marinara - puntualizza - mentre i bambini richiedono a gran voce la pizza con le patatine fritte e i würstel. Discorso a parte i giovani, che non scherzano in fatto di gusti. Si orientano verso ricette che rientrano nella categoria “food porn” come, per esempio, la pizza salsiccia e friarielli o quella con salsiccia e patate, con cornicione ripieno».

La pizza fritta di Facimmece’na Pizza

La leggerezza dell’impasto è quindi un fattore d’obbligo. E quella nel cuore di Emanuele Mazzola? «La tradizione che rappresenta la Margherita con provola e pepe».