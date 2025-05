Ristogolf 2025: sei tappe tra golf e cucina d'autore, da maggio a ottobre

Dal 21 maggio al 19 ottobre torna il Circuito Ristogolf by Allianz, che per la sua 13ª edizione attraversa Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna con sei appuntamenti dedicati all'incontro tra sport, alta cucina e convivialità. Un format ormai consolidato, ma ogni volta capace di rinnovarsi e sorprendere, in cui a fare da filo conduttore sono il piacere del gioco, i sapori d'eccellenza e un'accoglienza pensata nei minimi dettagli.

Ristogolf 2025 è “giocare a golf, mangiare bene, bere bene, tanta voglia di divertirsi e solidarietà!”

Dietro all'iniziativa c'è Ristogolf, l'associazione nata per unire ristoratori, albergatori e operatori dell'hotellerie appassionati di golf, con l'intento di creare un'esperienza che andasse oltre la gara sportiva. Il motto è noto e rimane sempre lo stesso: “Giocare a golf, mangiare bene, bere bene, tanta voglia di divertirsi e solidarietà!”. Un concentrato di eleganza, passione e buon vivere che negli anni ha costruito attorno al circuito una vera comunità di affezionati. A supportare il tour ci sono Allianz come title sponsor, Parmigiano Reggiano come main sponsor e una rete di partner che comprende grandi nomi del food, dell'hospitality e non solo.

Il programma di Ristogolf 2025

La prima tappa è fissata per il 21 maggio al Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa di Pieve Emanuele, in provincia di Milano. Da lì si proseguirà l'11 giugno al Golf Club Carimate (Co), il 2 luglio al Golf Club Biella Le Betulle (Bi), il 30 luglio al Golf Club Varese (Va), per poi tornare in provincia di Como il 17 settembre con La Pinetina Golf Club ad Appiano Gentile. Il gran finale sarà invece in Emilia-Romagna, dal 17 al 19 ottobre, con una tre giorni a Cesenatico e Cervia tra cene, eventi e una gara conclusiva sul green dell'Adriatic Golf Club, lo stesso che nel 2024 ha ospitato l'81° Open d'Italia Golf.

In ogni tappa, l'esperienza non si ferma alla competizione. Sui green saranno presenti postazioni enogastronomiche con chef rinomati, cocktail station, degustazioni e attività proposte dagli sponsor. Al termine delle gare spazio ai live showcooking, cocktail show e blind wine tasting, spesso arricchiti dalla presenza di ospiti d'eccezione. Particolarmente interessante quest'anno è anche il concept visivo dell'evento. Il tema scelto per l'edizione 2025 è il puntinismo: una tecnica pittorica che costruisce l'immagine tramite una moltitudine di piccoli punti di colore. Un riferimento simbolico alla natura sfaccettata e corale di Ristogolf, dove ogni dettaglio, seppur piccolo, contribuisce alla resa complessiva dell'esperienza. A interpretare graficamente questo spirito ci saranno sei illustrazioni originali, una per ciascuna tappa, esposte su grandi tele, stampate su cartoline e su un set di tazze da collezione.

Ristogolf 2025 e il puntinismo

Ristogolf conferma anche la collaborazione con alcune tra le più importanti associazioni italiane del settore ristorativo e alberghiero, portando avanti con coerenza valori di eccellenza e professionalità. «Grazie al prezioso sostegno e alla visione dei loro presidenti, Ristogolf è entusiasta di rinnovare la collaborazione insieme a Le Soste con chef Davide Oldani, Euro-Toques Italia con chef Enrico Derflingher, Jre-Jeunes Restaurateurs con chef Alberto Basso e Associazione Italiana Food&Beverage Manager con chef Claudio Di Bernardo» recita la nota ufficiale.

Non solo sport e cucina: Ristogolf 2025 è anche solidarietà

Ma Ristogolf non è solo sport e cucina: al centro resta anche l'impegno solidale, che nel 2025 si rinnova a fianco della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS, charity partner dell'iniziativa. La raccolta fondi andrà a sostenere il progetto “Borse Blu”, realizzato insieme alla Marina Militare per offrire a giovani in situazioni di fragilità percorsi formativi di 12 settimane legati alle professioni del mare. Un'iniziativa concreta, con tutor dedicati e obiettivi chiari di crescita personale e professionale. Non è un caso che, nel 2025, cinque dei ragazzi formati nel programma siano a bordo della nave Vespucci per alcune tappe del Giro del Mediterraneo.

Giancarlo Morelli, Dario Colloi ed Enrico Cerea

A rafforzare questo legame tra sport e solidarietà c'è anche l'iniziativa “Gioca per Fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS per aggiudicarti un posto al Teatro alla Scala!”. Durante ogni tappa, chi effettuerà una donazione potrà infatti partecipare all'estrazione di biglietti per la serata straordinaria al noto teatro milanese, appuntamento annuale promosso dalla Fondazione. A rappresentarla, la presidente Mariavittoria Rava, la madrina Martina Colombari, e i testimonial Eleonora Incardona, Rajae Bezzaz e Claudio Guerrini, affiancati da numerosi volontari.