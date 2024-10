Terminato Ristogolf 2024 by Allianz: raccolti 14mila euro in beneficienza

La dodicesima edizione del Circuito Ristogolf by Allianz si è conclusa con un successo straordinario, raccogliendo ben 14mila euro a favore della Fondazione Francesca Rava. Svoltosi dal 5 al 7 ottobre al prestigioso Gallia Palace Beach Golf Spa Resort di Punta Ala, questo evento ha dimostrato, ancora una volta, come golf e cucina possano unirsi per una causa benefica.

Ristogolf, tra golf, cucina e solidarietà

Il Circuito Ristogolf è partito a maggio dalla provincia di Milano e ha attraversato i più prestigiosi campi da golf del Nord Italia, con tappe che hanno toccato Varese, Como e Padova. Ogni tappa ha offerto non solo la possibilità di competere, ma anche momenti di convivialità e degustazioni gastronomiche preparate da chef di fama internazionale. L'evento ha così creato un'atmosfera unica, dove il divertimento si è fuso con un forte impegno sociale. Il Circuito Ristogolf è più di una semplice competizione; è un'opportunità per riunire appassionati di golf e buongustai con l'obiettivo di fare del bene. Ogni partecipante ha contribuito, non solo con la propria presenza, ma anche con donazioni destinate a sostenere i progetti della Fondazione Francesca Rava, che opera per migliorare le condizioni di vita di molti minori e famiglie vulnerabili.

Ristogolf 2024 by Allianz: un trionfo di golf, cucina e solidarietà (Foto: Aromi Group)

«Ogni anno Ristogolf dimostra quanto sport e alta cucina possano fare la differenza anche fuori dal campo - ha detto Enrico Cerea, presidente di Ristogolf e chef del ristorante tre stelle Michelin Da Vittorio a Bergamo - Il nostro impegno non è solo verso il divertimento e la passione per il golf e la cucina, ma anche verso la solidarietà, e sono orgoglioso di vedere come questa sinergia riesca a trasformare un evento di piacere in una vera opportunità per aiutare chi ha più bisogno» .Questo evento ha saputo creare una sinergia tra divertimento e solidarietà, trasformando ogni partita in un’opportunità per fare del bene.

La Fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS, charity partner di quest'edizione, è attiva dal 2000 per supportare i minori in difficoltà, le mamme e le donne fragili, sia in Italia che all'estero. I 14mila euro raccolti saranno utilizzati per il progetto “Ci prendiamo Cura di Te”, un'iniziativa mirata a contrastare la povertà sanitaria dei minori in Italia. Questo progetto prevede l'assistenza a famiglie prive di accesso al Sistema Sanitario Nazionale e a bambini accolti in comunità.

Mariavittoria Rava, presidente della fondazione, ha espresso il suo entusiasmo: «Siamo onorati di aver preso parte a Ristogolf. Grazie alla raccolta fondi, possiamo continuare ad aiutare tanti giovani in difficoltà». La sua affermazione sottolinea l'importanza della collaborazione tra sport e beneficenza, unendo forze diverse per un obiettivo comune.

Il circuito ha visto la partecipazione di numerosi chef stellati e personalità di spicco del mondo della gastronomia e del divertimento. Durante le tappe, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di degustare piatti preparati da chef di fama, come Andrea Mainardi, Francesco Aquila e Giancarlo Morelli. Ogni tappa culminava in un gourmet party, dove il cibo di alta qualità si univa a momenti di socializzazione e networking.

Ristogolf al Gallia Palace Beach Golf Spa Resort

Come da tradizione, l'evento conclusivo ha offerto tre giorni intensi dedicati sia al golf che alla cucina. Le giornate sono state caratterizzate da prove di gioco, competizioni e premiazioni, mentre le serate hanno visto il susseguirsi di cene gourmet che hanno deliziato i palati degli ospiti.

La prima serata ha visto un menu tradizionale toscano, con piatti preparati da chef di alto livello come Pier Giorgio Parini, Fabrizio Barontini e il resident chef del Gallia Palace, Fabrizio Reffo. Questi chef hanno creato un'atmosfera calda e accogliente, che ha riflettuto la ricchezza della cucina toscana.

La cena gourmet del sabato ha offerto un'esperienza culinaria di alto livello. Gli ospiti sono stati accolti da un ampio assortimento di finger food, seguito da piatti elaborati e raffinati, tra cui il Cappuccino con spuma di patate, preparato da chef Enrico Cerea, tre stelle Michelin. Ogni piatto era una celebrazione dei sapori, curato nei minimi dettagli per deliziare i partecipanti.

Il Circuito Ristogolf unisce golf e cucina per beneficenza. Ogni edizione sostiene importanti cause sociali (Foto: Aromi Group)

A rendere l'evento ancora più speciale, la presenza di celebrità come Martina Colombari, madrina d'eccellenza, insieme ai testimonial Eleonora Incardona e Claudio Guerrini. La loro partecipazione ha contribuito a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della causa sostenuta, creando un legame emotivo tra il pubblico e la missione della Fondazione Francesca Rava.

Verso nuove sfide: edizione 2025 di Ristogolf

Con una raccolta fondi di 14mila euro e una partecipazione attiva e costante da parte di partner, chef e giocatori, il Circuito Ristogolf 2024 by Allianz ha dimostrato di essere più che all'altezza delle aspettative. Dario Colloi, direttore esecutivo di Ristogolf, ha affermato: «Abbiamo raggiunto nuove location e introdotto novità, riscontrando gradimento nei partecipanti». La preparazione per l'edizione 2025 è già in corso, con nuove idee e collaborazioni in fase di sviluppo.

Grandi chef e piatti d‘autore a Ristogolf 2024 (Foto: Aromi Group)

Il Circuito Ristogolf 2024 by Allianz ha saputo coniugare divertimento, sport e solidarietà in un formato sempre più apprezzato. L’iniziativa ha dimostrato che, attraverso il golf e la gastronomia, è possibile fare del bene e contribuire a migliorare la vita di chi ne ha bisogno. Questo evento non solo ha unito gli appassionati di golf e cucina, ma ha anche creato un impatto positivo sulle vite di molti, testimoniando il potere della comunità e della solidarietà. La prossima edizione promette di essere ancora più coinvolgente e significativa, pronta a stupire tutti con nuove sorprese.