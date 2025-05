Pizza di ricerca e ingredienti locali: il progetto di Cristian Cennamo

Cristian Cennamo, cassinate Doc, ha dedicato gran parte della sua vita alla pizza. Fin da giovane, ha lavorato in diverse pizzerie rinomate, apprendendo l'arte della preparazione della pizza dai migliori maestri pizzaioli. Oggi Cristian è titolare della Pizzeria ”Cristian Cennamo - Pizze di ricerca” dove propone una pizza innovativa molto introspettiva, essendo fermamente convinto che la pizza debba essere un'esperienza sensoriale, dove ogni morso racconta una storia o un viaggio.

Cristian Cennamo - Pizze di ricerca: la sala

Cristian Cennamo: le pizze, un marchio di fabbrica

Forte di una passione condivisa in famiglia per la cucina stellata e il fine dining, una parte del menu di Cristian ripercorre questi viaggi sensoriali fatti, forte del fatto che i migliori critici gastronomici hanno sempre sostenuto che la formazione e lo studio sono due elementi fondanti per avere una proposta solida e una personalità nella stessa. Cristian oltre a prestare grande attenzione alla lievitazione dell’impasto, un passaggio fondamentale nella preparazione della pizza, utilizza farine selezionate e pratiche di fermentazione lenta, che conferiscono all'impasto una leggerezza e una digeribilità davvero unica.

Grazie alla sua dedizione e al suo talento, le pizze di Cristian sono diventate un vero e proprio marchio di fabbrica della Pizzeria Cennamo al punto tale da far sì che gente che ha in programma di transitare sull’autostrada A1 spesso include, se negli orari di apertura, una tappa presso il suo locale come mi ha raccontato.

Un team affiatato: Cristian e sua moglie Federica

Al fianco di Cristian c'è sua moglie Federica, una figura fondamentale nel successo della Pizzeria Cennamo. Oltre a supportarlo nella gestione del locale, si occupa della selezione dei fornitori e della cura dei contatti con i clienti. La loro sinergia è evidente non solo nella gestione della pizzeria, ma anche nella creazione di un menu che mira a soddisfare ogni tipo di palato.

Il titolare Cristian Cennamo con la moglie Federica

La moglie di Cristian, oltre che un avvocato, è anche un'appassionata cuoca, e insieme hanno creato alcune ricette esclusive che sono la sintesi di viaggi e piatti mangiati in giro per il mondo. Questo approccio ha portato alla nascita di pizze e fritti unici, che non si trovano in altre pizzerie della zona. L'armonia tra i due rende ogni visita alla pizzeria un'esperienza speciale.

Cristian Cennamo, come si mangia

Uno dei punti di forza della Pizzeria Cennamo è la scrupolosa ricerca dei prodotti. Cristian e sua moglie collaborano con produttori locali e selezionati, andando a scovare ingredienti locali e genuini. Questa attenzione alla qualità la si ritrova tutta sulle pizze che lasciano intendere che sono frutto di accurato studio e prove.

Le pizze di Cristian Cennamo: Genovese di tonno

Ogni ingrediente viene scelto con cura, tenendo sempre a mente le stagioni e la freschezza dei prodotti. La loro filosofia è quella di supportare l'economia locale e garantire ai clienti un'esperienza gastronomica autentica. Le pizze non sono solo un piatto, ma un racconto di territori e tradizioni, un viaggio attraverso i sapori dell'Italia.

Le pizze di Cristian Cennamo: Cetarese

Il menu della Pizzeria Cennamo subisce almeno 4 cambiamenti annuali ed è diviso alla voce antipasto in tre categorie: “Futuro”, “Sintesi” e “Genesi”. Le pizze sono per la maggior parte assolutamente nuove e creative. Particolari anche i dolci che ben ricalcando il classico cercano nuove forme ed eleganze.

Le pizze di Cristian Cennamo: Manzo stracciato

L'attenzione al dettaglio si traduce anche nell'accoglienza dei clienti, che sono sempre accolti con un sorriso e un servizio attento. I prezzi assolutamente bassi in relazione al rapporto prezzo qualità. Il locale è anche segnalato nella Guida del Gambero Rosso dove ha ricevuto 1 spicchio, nonché in altre guide di rilievo nazionale.