The World’s 50 Best Restaurants 2025: a Torino le cene con chef internazionali

In occasione dell’edizione 2025 di The World’s 50 Best Restaurants, torna a Torino e dintorni il ciclo esclusivo delle 50 Best Signature Sessions: una serie di pranzi e cene irripetibili che uniscono chef di fama internazionale e ristoranti d’eccellenza del territorio. Dal 17 al 21 giugno 2025, queste serate uniche, organizzate in collaborazione con Resy e American Express, offrono agli appassionati l’opportunità di vivere un viaggio gastronomico straordinario, in un numero limitato di posti. Nato nel 2022, il format delle Signature Sessions mette in dialogo il meglio della cucina mondiale con il patrimonio culinario piemontese, creando esperienze dove ogni piatto racconta una storia di scambio, tecnica e passione.

50 Best Signature Sessions, il programma

Ecco alcuni degli appuntamenti in programma:

Del Cambio x Le Doyenné - Martedì 17 giugno, cena

Nella cornice storica di Del Cambio, a due passi da Piazza Carignano, lo chef Diego Giglio ospiterà James Henry e Shaun Kelly, fondatori del Le Doyenné di Saint-Vrain, per una serata che unisce l’eleganza torinese alla visione contemporanea di due tra gli chef più apprezzati della nuova scena francese.

Nel borgo di Caluso, tra le colline e i vigneti del Canavese, la cucina delicata e vegetale di Mariangela Susigan si confronterà con la sensibilità nordica di Nicolai Nørregaard , chef del Kadeau di Copenaghen e protagonista della New Nordic Cuisine.

I fratelli Costardi aprono le porte di Scatto, il loro ristorante ispirato al mondo della fotografia, per una serata a quattro mani con Jose Luis Hinostroza , chef messicano di Arca, e il bartender Peter Sanchez , che porterà in abbinamento cocktail d’autore. Una celebrazione tra Italia e Messico, con il supporto di Tequila Ocho .

Il ristorante Nikkei torinese accoglie Pía León , miglior chef donna al mondo nel 2021, che porterà l’essenza della sua Lima nei piatti realizzati con Alexander Robles , Noemi Dell'Agnello e Matteo Fornaro . Un connubio Perù-Giappone in chiave contemporanea, anche questa volta con il supporto di Tequila Ocho.

Il Consorzio, punto di riferimento per la cucina piemontese di sostanza e qualità, ospiterà lo chef belga Willem Hiele , noto per la sua cucina istintiva e profondamente legata alla natura delle Fiandre.

Una cena tutta italiana, che vede collaborare due protagonisti del territorio: Claudio Vicina e Norbert Niederkofler . La storica famiglia Vicina accoglie a Torino l’arte “alta quota” dello chef altoatesino, ambasciatore della filosofia Cook the Mountain .

Ad Alba, Enrico Crippa apre la cucina del tristellato Piazza Duomo a Hiroyasu Kawate, chef del Florilège di Tokyo. Un dialogo tra estetiche vegetali, ricerca estetica e attenzione alla sostenibilità, nel segno dell’eccellenza.

50 Best Signature Sessions, come partecipare

Tutti i dettagli su prenotazioni e aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale di The World’s 50 Best Restaurants. Le Signature Sessions sono solo uno dei tasselli di una settimana densa di appuntamenti: il forum #50BestTalks, la cena privata Chefs’ Feast e naturalmente la cerimonia di premiazione, prevista per giovedì 19 giugno, culmineranno nel Closing Party di venerdì 20 giugno, con la partecipazione di Mauro Colagreco ed Elena Reygadas.