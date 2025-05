Fontebella Palace Hotel: l’anima storica di Assisi tra ospitalità e bellezza

Praticamente a metà strada tra la Basilica di San Francesco e la principale piazza di Assisi, immerso nel cuore pulsante del borgo umbro, situato su una via trafficata tanto di turisti a piedi quanto di auto, si trova il Fontebella Palace Hotel, una dimora storica trasformata in un’elegante struttura ricettiva che sa coniugare charme, ospitalità e autenticità.

La vista panoramica dalle camere del Fontanella Palace

Ricavato dallo splendido Palazzo Ferri Benigni Illuminati Scatena, edificio nobiliare del Seicento, l’hotel è oggi una delle realtà più rappresentative della città, non solo per la sua posizione strategica ma anche per la sua storia affascinante e il ruolo centrale che ha avuto nello sviluppo del turismo locale. Fondato nel 1971 da Giovanni Angeletti, figura di spicco del panorama enogastronomico umbro e nazionale, nonché socio fondatore di Federalberghi Umbria e presidente dell’AIS regionale, il Fontebella Palace è riuscito a diventare un vero e proprio salotto culturale ed enogastronomico, destinazione sia per amanti e curiosi di fine dining, quanto di frequentatori di strutture di questa tipologia e storia.

L'esterno del Fontanella Palace di Assisi

Fontebella Palace ad Assisi: un soggiorno nella storia

L'atmosfera che si respira tra le mura dell’hotel è quella di un’accoglienza sincera, elegante e familiare al tempo stesso. Un’eredità che oggi viene portata avanti con passione dalla figlia Elena Angeletti, general manager non solo del Fontebella ma anche del ristorante Il Frantoio – segnalato in Guida Michelin premiato come Miglior Ristorante d’Italia 2022 e 2023 dall’Associazione Città dell’Olio – e della paninoteca gourmet Ribelle, riconosciuta Miglior Street Food 2023 dalla guida del Gambero Rosso.

Una stanza del Fontanella Palace di Assisi

L’impegno di Elena è quello di mantenere viva una filosofia dell’ospitalità basata sul calore umano e sull’eccellenzadell’esperienza, senza dimenticare l’innovazione e l’evoluzione dei tempi, al passo con la contemporaneità. Al Fontebella ogni dettaglio è curato con rispetto per la storia. L’edificio è stato restaurato mantenendo intatta l’anima originaria e in linea scrupolosa con le indicazioni della Soprintendenza delle Belle Arti.

Una delle suite del Fontanella Palace

Ogni piano dell’hotel racconta una diversa epoca storica: a salire, si parte dagli ambienti medievali, si passa per quelli rinascimentali arrivando ai seicenteschi. E lo si percepisce subito, entrando nelle camere, eleganti il giusto, ognuna diversa dall’altra, con arredi che riflettono i secoli trascorsi, soffitti in legno, tessuti preziosi e atmosfere raccolte.

Colazione nel Medioevo, cena tra la pop art

Il soggiorno inizia con una colazione internazionale servita nella suggestiva Sala Medievale e prosegue tra momenti di relax nel Rose Garden – il giardino privato dell’hotel – e aperitivi panoramici accompagnati dal suono delle campane del sottostante Monastero di San Pietro, visibile tanto dalle stanze quanto dall’ampia vetrata del ristorante Il Frantoio.

La sala del ristorante Il Frantoio, all'interno del Fontanella Palace Hotel

È infatti, a parere personale, la veranda panoramica del ristorante gourmet il luogo più d’impatto, con la sua vista spettacolare sulla vallata umbra, dove il verde dei campi si distende fino all’orizzonte. Sulle mura del ristorante, opere d’arte contemporanea e pop art, a compimento di un viaggio temporale che in questi ambienti attraversa quasi 600 anni arrivando ai nostri giorni. Il Fontebella è anche una destinazione perfetta per eventi esclusivi, cerimonie, matrimoni e incontri di lavoro. La sala meeting è perfettamente attrezzata per ogni esigenza business, mentre la Sala del Camino, adiacente alla hall, incanta con il suo stemma nobiliare e l’atmosfera intima. Il servizio è attivo 24 ore su 24, con un team sempre disponibile, preparato e cordiale, che rende ogni soggiorno non solo piacevole ma autenticamente a contatto con il passato storico di questo luogo.