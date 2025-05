Con “Entrata” Nicola Ferrelli inaugura una nuova stagione culinaria

Dalla storica trattoria di via Farini a viale Monte Nero. Nicola Ferrelli, cuoco Euro-Toques dalle mani sapienti, cambia pelle e torna con entusiasmo sulla scena milanese. Da poche ore ha inaugurato Entrata vino cucina .... e (bar).

Nicola Ferrelli di fronte al suo nuovo ristorante Entrata

Entrata, un'insegna che sa di accoglienza

«Sono bello carico – racconta a Italia a Tavola – Venti coperti all’interno e la conquista del marciapiede con altri dieci posti a sedere. Propongo una cucina che è tradizionale con guizzi di creatività. Piatti storici come gli Asparagi con crema all’uovo e profumo di cannella e gli Spaghetti ai 3 pomodori fanno spazio a ricette novità. Penso al Carciofo, menta e liquirizia, al Tiramisu Parmigiano di iceberg o ai Ravioli di burrata genovese con mirtillo e polvere di cacao amaro».

La rentrée di Ferrelli con il suo Entrata, un’insegna che la dice lunga in fatto di accoglienza, di pasto e di determinazione, è una buona notizia, una boccata d’aria fresca nel panorama dell’ospitalità (previsto anche un angolo bar) e della gastronomia meneghina. Il suo è un carattere pimpante e la sua cucina lo assorbe.

Classe 1963, origini pugliesi, ha alle spalle un percorso che si discosta molto da quello dei suoi colleghi. La scuola che ha frequentato è l’istituto tecnico industriale di Foggia, il trasferimento a Milano arriva per amore e i primi lavori non sono in un ristorante, ma in uno stabilimento chimico, prima a Mantova, poi a Rho. Ma in tutto questo periodo Nicola Ferrelli non ha mai abbandonato la passione per la cucina.

Nicola Ferrelli alla serata di inaugurazione del nuovo ristorante Entrata

A segnare una svolta è stato uno spettacolo teatrale, nel quale, sotto le vesti di attore, ha ricoperto il ruolo di cuoco. Un’interpretazione che si è rivela un cambio di passo. È stato in quel momento che ha capito davvero come la ristorazione non potesse che divenire la sua unica strada. La sua cucina è naturale, variegata, fantasiosa. Si sa muovere tra le materie prime e crea piatti originali. Come lui.