Buonissima Summer Edition 2025: cinque giorni di gusto a Torino

Dal 17 al 21 giugno, Torino ospiterà la prima edizione estiva di Buonissima, l'evento gastronomico che da cinque anni è diventato un riferimento nazionale per il settore. In programma più di venticinque appuntamenti e oltre cinquanta cuochi e chef da tutta Italia e dal mondo. Un assaggio, è il caso di dirlo, dell'edizione autunnale, con un palinsesto che mescola fine dining, cucina popolare, contaminazioni culturali e uno spirito di festa che si diffonderà per tutta la città.

Buonissima Summer Edition: un viaggio gastronomico a Torino

Ideato dai giornalisti enogastronomici Stefano Cavallito e Luca Iaccarino, insieme allo chef Matteo Baronetto, l'evento ha portato negli anni in città figure del calibro di Massimo Bottura, Ferran Adrià, Alain Ducasse, Enrico Crippa, Virgilio Martinez e René Redzepi. Nomi che parlano da soli e che hanno trasformato Buonissima in una tappa obbligata per chi vive la ristorazione in chiave contemporanea. In attesa della prossima edizione invernale, prevista dal 22 al 26 ottobre e dedicata all'incontro tra cucina piemontese e gastronomia internazionale, nasce così la Summer Edition. Un'occasione speciale pensata per accompagnare la città verso un altro grande appuntamento: la prima edizione italiana della cerimonia di premiazione dei The World's 50 Best Restaurants, che ha scelto proprio Torino come sede.

Il programma di Buonissima Summer Edition a Torino

La Buonissima Summer Edition sarà articolata in cinque format principali. Tra questi, la Vertical Dinner che aprirà il programma martedì 17 giugno alle 18 nella suggestiva cornice del Flashback Habitat, sulla collina torinese. L'ex brefotrofio provinciale, oggi spazio artistico indipendente, ospiterà una cena itinerante dal titolo Trattoria Italia, con sette chef impegnati a raccontare la cucina regionale italiana in un percorso verticale, dove ogni ambiente ospita una portata diversa. Tra i protagonisti della serata: Giuseppe Iannotti (Kresios), Ugo Alciati (Guido Ristorante), Paolo Gori (Trattoria Da Burde) e Luciano Monosilio (Luciano Cucina Italiana), mentre l'apertura nel giardino sarà affidata a Giuseppe Rambaldi, Alessandro Mecca e Massimiliano Prete. Il prezzo della cena parte da 80 euro a persona.

Il giorno successivo, mercoledì 18 giugno, sarà invece la volta di Degustando Melting Pot, una grande festa dedicata alla cucina internazionale e alla contaminazione gastronomica. Dalle 19, dieci chef di origini diverse, oggi protagonisti della ristorazione italiana, proporranno i loro piatti in abbinamento a vini, cocktail e musica. Ci saranno, tra gli altri, Matias Perdomo (Contraste, Milano - Uruguay), Roy Caceres (Orma, Roma - Colombia), Giulia Liu (Gong Oriental Attitude e Mr. Dumpling, Milano - Cina), Charles Pearce de Lorto (Nordelaia, Cremolino - Regno Unito), Jose Alfredo Villa Lopez (El Beso, Torino - Messico), Vinood Sokar (Antonella Ricci & Vinod Sookar, Ceglie Messapica - Mauritius), Max Chiesa (Kensho, Torino - Giappone), fino a Jessica Rosval e Caroline Caporossi con il progetto Roots di Modena, che coinvolge donne immigrate e imprenditoria femminile. Anche in questo caso, il prezzo parte da 80 euro a persona.

Dalle piole ai bistrot: la cucina piemontese incontra il mondo alla Buonissima Summer Edition

Una delle novità più curiose di questa edizione estiva sono le Cene Pop Up, in programma dal 17 al 20 giugno. Si tratta di cinque appuntamenti a quattro mani che mettono insieme l'anima “pop” delle trattorie e quella “top” dell'alta cucina, accoppiando chef stellati e osterie storiche in un racconto corale della cucina italiana. Tra gli incontri più attesi, quello tra l'osteria Antiche Sere e Le Calandre dei fratelli Alajmo (17 giugno), o la collaborazione tra Matteo Baronetto e il ristorante cinese Lao, guidato da Tina Dai (18 giugno). Venerdì 20 doppio appuntamento: Opera ospiterà Paolo Griffa, mentre i Costardi Bros di Scatto accoglieranno Dennis Panzeri de La Piola di Alba. Sempre il 17 giugno anche il Ristorante SanTommaso 10 ospiterà Errico Recanati, una stella Michelin con il suo Ristorante Andreina di Loreto.

Da segnalare poi il ritorno di Piolissima, la sezione più autenticamente torinese dell'intero programma, che dal 17 al 21 giugno vedrà protagoniste diciassette piole locali, tra acciughe al verde, bocce, canzoni e vino della casa. L'elenco è lungo e rappresentativo: Barbagusto, Cantinone San Paolo, Le Ramine, Trattoria Amicizia, Magazzini Oz, Du' Cesari, Le Putrelle, San Giors, la Piola di via Piol, solo per citarne alcune. Il prezzo delle cene popolari sarà di 30 euro a persona. Chiude il cerchio Bistromania, la festa che celebra i bistrot come modello contemporaneo della ristorazione, in bilico tra tradizione e innovazione. L'appuntamento è per venerdì 20 giugno a partire dalle 19 a Snodo, il ristorante delle Ogr, con un grande evento open air e un after party dalle 23:30. In cucina ci saranno alcuni dei bistrot più interessanti della scena torinese e piemontese: Buatta Cucina Popolare, Contesto Alimentare, Gaudenzio Vino e Cucina, Locanda del Falco, Paltò, Scannabue, Silos e molti altri. L'ingresso, comprensivo di un calice di vino, costerà 10 euro.