Dalle parentesi alle esperienze: con Treccani la cultura si tocca con mano

La cultura si fa esperienza. E il nome, Treccani Esperienze, società dell’Istituto della Enciclopedia Italiana impegnata nel settore del turismo culturale, già dice tutto del retaggio e delle intenzioni. TE introduce un nuovo format pensato per un pubblico interessato ad approfondire i molteplici aspetti della cultura italiana in tempi contenuti. Dopo aver debuttato con le Esperienze, ovvero i viaggi tematici immersivi alla scoperta delle eccellenze del nostro Paese, si affiancano ora le Parentesi: brevi incursioni culturali, della durata massima di 24 ore, che uniscono approfondimento, accesso esclusivo e partecipazione attiva. Un esempio è “Altissima Bergamo”, 4 ore alla scoperta delle mura veneziane con gran finale con degustazione di formaggi nel Castello di Valverde, gioiellino nascosto della città lombarda.

Treccani Esperienze, come nasce il progetto

Tutto è iniziato con un’idea insolita: una crociera a tema Caravaggio a bordo di una nave MSC. Un’operazione volutamente paradossale, che ha segnato l’inizio del percorso di Treccani nel turismo culturale. Treccani ha poi avviato collaborazioni con festival culturali italiani. Queste esperienze hanno evidenziato una risposta positiva da parte del pubblico, in particolare dei clienti fidelizzati dell’Istituto, circa 60.000-70.000 in tutta Italia, con una spesa media annua tra i 4mila e i 5mila euro in prodotti culturali.

Treccani Esperienze nasce ufficialmente nel 2024

Alla luce di questi risultati, nel 2024 nasce Treccani Esperienze sotto il claim «la cultura prende vita», ma è un progetto che Treccani coltiva dal 2021. L’obiettivo è trasformare la fruizione culturale, da sempre legata ai volumi enciclopedici, in esperienze immersive e personalizzate. Questa nuova proposta rappresenta l’evoluzione contemporanea del marchio, che proprio quest’anno compie 100 anni. Il progetto si avvale di un reparto interno per progettazione e ricerca, affiancato da un team operativo che verifica la fattibilità delle attività. La selezione degli itinerari si basa su una valorizzazione inedita del patrimonio culturale italiano, spesso fuori dai circuiti turistici tradizionali.

Treccani Esperienze, l’autorevolezza nella cultura

I partecipanti percepiscono l’autorevolezza del marchio Treccani come garanzia di qualità, unita a un’offerta esclusiva e fuori dall’ordinario, ma sempre accessibile e ben organizzata. Il punto di forza è offrire esperienze autentiche che rispondano alla domanda sul perché vivere la cultura con Treccani. Con Treccani Esperienze, l’Istituto rinnova la propria missione culturale, proponendo un approccio moderno, coinvolgente e certificato alla scoperta del patrimonio italiano. E il valore aggiunto risiede proprio nel poter accedere a posti molto spesso preclusi ai turisti, ma sempre accompagnati da esperti locali in grado di esprimere al meglio il potenziale dei luoghi.

Villa Godi, la prima progettata da Palladio

L’offerta si articola in diverse collane tematiche: quella enogastronomica, i workshop fotografici (in collaborazione con l’Istituto Italiano di Fotografia), e i format “Opere Prime”, costruiti intorno a uno storytelling curato. Tra le esperienze più rappresentative: “Quinta Essenza di Sicilia”, cinque giorni per esplorare i cinque sensi con attività legate al gusto, al suono, all’olfatto, al tatto e alla vista. C’è anche una sezione dedicata ai festival culturali, come il Festival dei Due Mondi di Spoleto, che arricchiscono l’offerta. Infine, le “Parentesi”: brevi incursioni culturali di poche ore fino a un massimo di 24, tra visite guidate, incontri tematici e attività su misura.

Treccani Esperienze, in viaggio con l’Enciclopedia

Treccani Esperienze propone un’offerta culturale strutturata che punta a far conoscere il patrimonio italiano in modi alternativi e poco convenzionali, restituendo valore alla lentezza, alla relazione con il territorio e al dialogo tra passato e presente. All’interno della collana Opere Prime, sono disponibili esperienze come “Materia Viva”, dedicata alla scultura e alle lavorazioni artigianali, e “Palladio Visionario”, incentrata sull’eredità dell’architetto Andrea Palladio. Seguono “Quintessenza di Sicilia”, che esplora i cinque sensi nella tradizione siciliana, “La Valle Sospesa”, tra le culture montane, “Eolie Leggendarie”, alla scoperta delle isole vulcaniche e “Sardegna Primordiale”, che conduce nel cuore arcaico dell’isola. La sezione Dentro la Cultura si concentra sui grandi eventi italiani. I partecipanti possono accedere alla Biennale di Venezia con visite guidate e incontri, assistere alle proiezioni e agli incontri dell’Ischia Film Festival, partecipare agli spettacoli del Festival dei Due Mondi di Spoleto o vivere la musica d’autore con Musicultura.

Il ciclo Il Gusto del Sapere propone invece esperienze legate alla cultura del cibo. In “Tesori d’Alta Langa” si approfondisce la filiera della nocciola e del vino piemontesi, mentre “I Cinque Re d’Emilia” attraversa l’Emilia-Romagna con degustazioni guidate. “I Sentieri del Collio” porta i viaggiatori tra i vigneti del Friuli-Venezia Giulia, dove la cultura enologica incontra il paesaggio. All’interno della collana Oltre l’Obiettivo, realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Fotografia, si trovano workshop pensati per raccontare i luoghi attraverso l’immagine. “Matera Millenaria” consente una rilettura fotografica dei Sassi, mentre “Paesaggi d’Altura” invita alla scoperta delle montagne italiane, tra natura e memoria locale.

Treccani Esperienze, la cultura in una 24 ore

Le Parentesi, esperienze culturali di breve durata, progettate in collaborazione con partner selezionati e istituzioni locali, offrono visite e attività culturali inedite su tutto il territorio nazionale. Tra le proposte, "Alchimie sannite" in Molise esplora le tradizioni enogastronomiche locali, mentre "Altissima Bergamo" offre una prospettiva culturale sulla città lombarda. "Burri. Oltre la superficie" approfondisce l'opera dell'artista Alberto Burri, e "Distillato d'autore" presenta un'esperienza sensoriale legata alla distillazione. "Filippo Tincolini. Human Connections" è un percorso fotografico, mentre "Forof. Archeologia e arte contemporanea" unisce passato e presente artistico.

"Genova in velluto" esplora la tradizione tessile ligure, e "Il Teatro della Concordia" offre una visita al teatro più piccolo del mondo. "La Luna e il Castello" propone un'esperienza notturna in un castello, e "La storia su carta" si concentra sulla tradizione cartaria di Fabriano. "La voce di Craco" racconta la storia del borgo abbandonato, mentre "Lo scrigno della Settima arte" è dedicato al cinema. "Monaci e calici" esplora la cultura monastica e vinicola, e "Monsù di Sicilia" offre un viaggio nella cucina siciliana. "Monumento all'amore" è una visita al memoriale Brion di Carlo Scarpa, e "Nelle stanze del design" presenta un percorso nel design italiano. "Nodi di stile" si concentra sulla moda, mentre "Preziosi d'Abruzzo" esplora l'artigianato locale. "Prospettiva Ghirri" è un omaggio al fotografo Luigi Ghirri, "Sul filo del Loden" racconta la tradizione tessile altoatesina, "Terra e Fuoco" si dedica alla ceramica, e "Racconti Celesti" offre un'esperienza astronomica.

Treccani Esperienze, Bergamo è Altissima

A bordo degli ormai noti tuk-tuk elettrici è possibile esplorare le Mura Veneziane di Bergamo, un'imponente opera difensiva del XVI secolo realizzata dalla Repubblica di Venezia per proteggere la città alta, patrimonio Unesco insieme ad altri cinque centri, esempi del sistema difensivo del tempo della Serenissima. La prima tappa è all’interno della porta Sant’Agostino dove oggi è stato allestito proprio il Museo delle Mura di Begamo.

Quindi il tour delle quattro porte (più una: quella che collegava le mura al Castello di San Vigilio) per arrivare fino al Castello di Valverde, residenza circondata da un parco di grande pregio architettonico e casa di Paolo Loredan che ebbe il compito storico di completare nel 1588, con il baluardo della Fara, la nuova cinta murata di Bergamo e che dal Castello poteva seguire così a vista le ultime operazioni.

Ad accogliere i visitatori è la padrona di casa, che condivide la storia familiare legata a Lydia Gelmi Cattaneo, riconosciuta nel 1974 come “Giusta fra le Nazioni” per aver salvato numerose famiglie ebree durante la Seconda Guerra Mondiale.

I 6 formaggi in degustazione

Al termine della visita, sotto il porticato del cortile del castello, viene proposta una degustazione dedicata all’eccellenza casearia locale, con una selezione di formaggi bergamaschi, rappresentativi di un territorio che si distingue per varietà e qualità della produzione. Una chiusura che sottolinea il ruolo di Bergamo come capitale europea dei formaggi. Sei quelli proposti dall’assaggiatrice Onaf (Organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggio) Sara Cologni: Agrì di Valtorta, Stracchino all’antica delle Valli orobiche, Taleggio, Formai de Mut, Branzi e Strachitunt.