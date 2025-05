Hotel Baia Taormina, ospitalità siciliana per una vacanza esclusiva

Se siete alla ricerca alla ricerca di un soggiorno indimenticabile in Sicilia, lontano dalla frenesia ma vicino alle meraviglie di Catania, l'Hotel Baia Taormina, parte del rinomato gruppo CDS Hotels, potrebbe essere la vostra prossima destinazione. Un hotel che non solo si integra armoniosamente nel paesaggio, ma offre anche un'esperienza di ospitalità di alta qualità, dove la cura del dettaglio, la cucina raffinata e un'attenzione personalizzata al cliente sono all'ordine del giorno.

La struttura e la sua integrazione nel territorio

Nonostante il nome Baia Taormina, l’hotel non si trova nel comune di Taormina (Me), ma a Forza d’Agrò (Me). «Siamo però perfettamente inseriti nella cosiddetta riviera di Taormina, o area taorminese - spiega Pierpaolo Biondi, direttore dell’hotel -. Un territorio che va da Giardini Naxos fino al Capo Sant’Alessio. In ambito turistico, anche i tour operator si riferiscono spesso a questa fascia come Taormina Surroundings o Taormina Coast. È un’area molto richiesta perché, a differenza del centro di Taormina che ha una disponibilità limitata di camere e poche strutture direttamente sul mare, qui troviamo hotel affacciati sulla costa, in posizione panoramica e strategica».

Baia Taormina - La struttura a terrazze dell'hotel

«L’hotel Baia Taormina - continua Biondi - è costruito su un pendio che degrada dolcemente verso il mare. Non si impone sulla montagna, ma vi si adagia seguendone le linee naturali. È una struttura terrazzata, articolata su più livelli, che rispetta l’andamento del territorio invece di verticalizzarsi come accade in molte altre realtà ricettive. Questo conferisce a ogni ambiente una vista privilegiata, valorizzando al massimo il panorama».

Verde, pietra, piante: l’ambiente è parte del servizio

Anche il paesaggio è integrato nell’esperienza: muretti in pietra realizzati da scalpellini, piante mediterranee curate con attenzione, hibiscus rossi che fioriscono accanto alle camere. Ogni elemento è pensato per attivare i sensi: la vista, l’olfatto, il gusto. Nulla è lasciato al caso.

L'hotel è diventato nel 2023 parte della catena CDSHotels. Un ingresso non privo di sfide, ma affrontato con una visione chiara: valorizzare l’identità del luogo, esaltare l’unicità della struttura e offrire un servizio di qualità sartoriale. Si è trattato di un processo di armonizzazione tra le esigenze della catena e le peculiarità della struttura, nel rispetto della storia, dell’architettura e del territorio.

Baia Taormina - Design e materiali che raccontano del territorio

La location, inoltre, è un perfetto punto di partenza per esplorare il territorio: «Savoca, Forza d’Agrò, l’Etna, Siracusa, i Nebrodi… Chi soggiorna qui ha l’opportunità di scoprire un angolo di Sicilia meno battuto ma straordinariamente ricco. E dopo una giornata di escursioni, può tornare nella quiete della propria terrazza, parcheggiare l’auto e rilassarsi».

Un viaggio siciliano attraverso l’architettura

La struttura è composta da due edifici: il Classic, che ospita camere dallo stile più tradizionale, e il Palace, che accoglie le Deluxe, le Luxury e le Grand Suite. «Tutte le 122 camere - sottolinea Biondi - dispongono di terrazza vista mare. Non esiste, per scelta progettuale, il concetto di “camera senza vista”: ogni ospite può godere dell’affaccio sullo Ionio».

Baia Taormina - Dettagli che fanno la differenza

L’identità dell’hotel è fortemente radicata nel territorio: «Abbiamo scelto materiali che parlano di Sicilia - continua Biondi -. Le scale dell’edificio Palace sono un omaggio alla scalinata di Caltagirone: alcune delle maioliche più belle sono state riprodotte fedelmente. Abbiamo usato pietra di Taormina e ogni dettaglio è pensato per evocare un viaggio siciliano autentico, senza retorica».

Un hotel sospeso tra cielo e mare per chi cerca intimità ed emozione

«Il Baia Taormina è un hotel speciale - prosegue Pierpaolo Biondi - un albergo dove puoi goderti anche il piacere della non-confusione. Chi sceglie questa struttura spesso lo fa proprio per ritrovare tranquillità e spazio personale. Molti ospiti non escono neppure dalla camera: preferiscono restare sulla terrazza, godendosi il panorama, il silenzio e magari il room service».

Baia Taormina - Una pausa di relax con una vista impagabile

Una filosofia dell’ospitalità che si riflette anche nell’architettura. Ogni terrazza è pensata per garantire la privacy e regalare agli ospiti uno spazio esclusivo e personale: «È come se, per il tempo della vacanza, quella terrazza fosse il tuo mondo. Non condiviso, non disturbato. E questo contribuisce al senso di esclusività, pur trattandosi di un hotel da 122 camere».

Non solo territorio: qui si vive anche la stanza

«È vero che siamo a due passi da Taormina, e mettiamo a disposizione un servizio navetta - spiega il direttore - ma molti clienti vivono l’hotel come una vera esperienza di soggiorno. Alcuni arrivano con l’auto, altri in moto, e scelgono comunque di rimanere qui per la maggior parte del tempo. Le navette per Taormina sono a pagamento, ma con una tariffa molto contenuta rispetto ai costi dei taxi. E comunque sono un servizio affidabile, sempre disponibile».

Baia Taormina - Una vista su tutta la costa nord-orientale della Sicilia

L'hotel si rivolge a un target selezionato, spesso alla ricerca di atmosfere rare: «Parliamo di una clientela che vuole un luogo esclusivo, con un tocco di magia. Chi viene qui - aggiunge Biondi - ci parla di energia, di emozioni. Anche il modo in cui siamo sospesi sul mare contribuisce a questa percezione. Non siamo sulla spiaggia, ma sopra il mare. Voliamo sul mare. E questa posizione regala un punto di vista particolare: dalle camere non si vede il mare frontalmente, ma leggermente dall’alto, spesso con i gabbiani e i falchi che planano al livello dell’occhio. Un’immagine che resta impressa».

Ristorazione: l'eccellenza della sicilianità

L'approccio alla ristorazione è frutto di un sistema di squadre e ragionamenti con il team CDSHotels. L'obiettivo è offrire un'esperienza culinaria di alta qualità, partendo dalla scelta dello chef e della brigata. Lo chef Andrea Turiano, affiancato dalla moglie Tiziana, vanta una grande esperienza sia nella ristorazione alla carta che a buffet e grandi eventi, essendo stato uno degli chef dell'Oliviero, ristorante del Sant'Andrea (oggi Belmond) negli anni '80, considerato tra i migliori d'Italia.

Baia Taormina - Le prelibatezze della cucina siciliana

Con Turiano si è voluto portare avanti una cucina siciliana autentica ma elevata, in cui ogni piatto - dalla pasta alla Norma alla parmigiana - non è una semplice riproduzione casalinga, ma una versione raffinata, coerente con l’identità e le aspettative di un cliente internazionale. «Una Norma non può essere fatta con la melanzana bollita o tagliata grossa: la melanzana deve essere sottile e croccante, come la faceva mia madre. Non si può sbagliare», spiega Biondi con orgoglio.

il ristorante dell’hotel, il Solemoro, ha saputo distinguersi per coerenza, cura e autenticità. La sicilianità qui non è un semplice richiamo identitario, ma un vero e proprio approccio trasversale, che si ritrova tanto nell’accoglienza quanto nel cibo, nel servizio, nella mise en place e persino nei dettagli più piccoli, come l’etichetta dell’acqua locale o le scelte dei vini e dei distillati.

Prodotti del territorio, filiera corta e rigore nella qualità

Nulla, all’interno dell’hotel, è lasciato al caso. «Dietro ogni piatto, ogni servizio, c’è un sistema di squadra, un pensiero condiviso, una serie di ragionamenti che coinvolgono la direzione e CDSHotels».

La ricerca della filiera locale è un altro pilastro dell’identità ristorativa del Baia Taormina. Dal pesce alla frutta, dai formaggi ai vini, tutto segue un criterio selettivo preciso e una continua attenzione all’origine e alla qualità. Anche la carta dei vini privilegia etichette siciliane di grande valore, in grado di raccontare l’isola in modo elegante e coerente.

Baia Taormina - Colazioni piene di tipicità siciliana

L’idea è quella di offrire un’esperienza gastronomica immersiva, che sia espressione diretta del territorio ma non si limiti a esserne una vetrina folkloristica. «Studiamo la cucina, la analizziamo, facciamo riunioni, discutiamo, a volte rompiamo anche qualche bicchiere per trovare la sintesi giusta», ironizza Biondi.

Il direttore sottolinea anche il valore delle figure chiave: «Il nostro maître, Leopoldo Grasso, ha quella calma autorevolezza che serve per gestire una brigata. È un onore servire, e quando lo si fa con competenza e serenità, si trasmette una felicità autentica agli ospiti. Anche solo per una cena, puoi rendere una persona felice».

La cucina incontra il bar: mixology e snack in linea con il concept

Accanto alla ristorazione classica, anche il bar dell’hotel si distingue per attenzione e qualità. Il bartender è molto preparato e lavora con prodotti selezionati, seguendo un percorso di valorizzazione coerente con il concetto di “esperienza locale”. Le proposte di mixology, studiate con cura, si affiancano alla “carta snack”, disponibile per chi soggiorna in mezza pensione e desidera un pranzo leggero a bordo piscina, al bar o al lido. Una carta che mantiene una base comune in tutti gli hotel CDSHotels, ma che viene personalizzata con uno o due piatti tipici per ogni struttura, in modo da territorializzare l’offerta.

Baia Taormina - Colori e tradizioni di Sicilia

Il ristorante apre al territorio

Anche se il ristorante interno serve principalmente gli ospiti dell’hotel, è aperto al pubblico esterno su prenotazione. «In Italia c’è ancora un certo timore reverenziale verso i ristoranti d’hotel», osserva Biondi, «ma in realtà è proprio lì che nasce la ristorazione: negli alberghi».

Baia Taormina - L'accogliente sala da pranzo

A Taormina, poi, c’è un'interessante dinamica: ospiti di altri hotel scelgono di cenare al Baia Taormina, attratti dalla qualità del servizio. Una scelta che si fonda su relazioni spontanee, come quella di una cliente polacca che, dopo il soggiorno, ha continuato a interagire sui social, lasciando anche una recensione entusiasta.

CDS Beauty Spa: il cuore del benessere firmato CDSHotels

Il Centro Benessere Baia Taormina rappresenta un rifugio di relaz dell’hotel. Qui è nato CDS Beauty Spa, il marchio interno attraverso cui la catena ha iniziato a standardizzare i propri servizi, partendo proprio dalla Spa. Si tratta di un servizio pensato per offrire prodotti efficaci, non commerciali, e trattamenti realizzati con professionalità.

Baia Taormina - Nella Spa momenti di vero relax

Il percorso benessere include massaggi rilassanti, sauna, e trattamenti specifici eseguiti da personale esperto. Il centro è in costante evoluzione, per garantire sempre nuove esperienze di qualità agli ospiti.

Le piscine tra le terrazze e il cotto siciliano

L’hotel si adagia su una montagna terrazzata, un tempo coltivata a mandorleti, oggi trasformata in un anfiteatro panoramico. Ai suoi piedi si trovano le due piscine, una principale e una secondaria più bassa, adatte anche a bambini e ospiti senior.

Baia Taormina - Il blu della piscina che si fonde con quello del mare

Entrambe sono circondate da cotto artigianale siciliano, curato con grande attenzione. Accanto alla piscina principale si trova il pool bar, che propone piatti della tradizione siciliana, spuntini e bevande rinfrescanti. L’area circostante, con prati vista mare e sdraio, invita al relax e crea un microclima unico, tra profumi di erbe aromatiche, fichi d’India e ulivi.

Una spiaggia naturale e incontaminata

Dalle piscine si scende comodamente verso il mare tramite un sottopassaggio e sentieri panoramici. Lungo il percorso, la natura regna sovrana. La spiaggia dell’hotel, riservata e incastonata in un tratto costiero difficilmente accessibile da chi non soggiorna in struttura, è un vero angolo di paradiso. In inverno il mare la “porta via”, per poi restituirla naturalmente in primavera, secondo una tradizione ben nota agli abitanti locali.

Oltre alla spiaggia libera, CDSHotels offre un servizio di lido attrezzato in convenzione con una struttura esterna che condivide la stessa filosofia orientata alla qualità. Gli ospiti possono scegliere tra la libertà della spiaggia naturale o il comfort dell’area attrezzata, sempre nel rispetto dell’ambiente e del contesto esclusivo della zona.

Baia Taormina - Palestra attrezzata per un benessere completo

Snorkeling e relax: un acquario naturale sotto l'hotel

Il tratto di mare antistante l’hotel è ideale per lo snorkeling, grazie alla trasparenza dell’acqua e alla presenza di fauna marina. Anche i clienti meno esperti possono immergersi in sicurezza e godere di un’esperienza unica. I più fortunati potranno ammirare ricci, pesci colorati e piccoli tesori nascosti tra le rocce, in un contesto che richiama l’atmosfera di un vero acquario naturale.

All’hotel Baia Taormina il concetto di accoglienza va ben oltre l’ospitalità tradizionale. «L’obiettivo non è solo offrire una camera con vista o un piatto ben presentato», illustra il direttore Biondi, «ma far vivere un’esperienza autentica, personalizzata, fatta di ascolto, attenzione e passione».

Baia Taormina - Relax immersi nella natura

Qui, il servizio è pensato su misura, per garantire agli ospiti - italiani e internazionali - un soggiorno in cui ogni dettaglio conta: dal sorriso genuino al profumo d’ambiente, dalla mise en place impeccabile all’attenzione per l’ambiente.

Il progetto “One Company”: qualità condivisa, identità preservata

Tutto questo rientra in un progetto più ampio della catena CDSHotels, chiamato “B2B One Company”, che mira a standardizzare verso l’alto i servizi offerti, pur lasciando spazio alla personalizzazione e alla valorizzazione del territorio. Si tratta di una visione sistemica, iniziata dagli hotel e ora in estensione anche ai villaggi, in cui si definisce un livello qualitativo minimo per ogni servizio - dalla colazione al tovagliato, dalla mise en place alla linea bar - su cui ogni struttura costruisce poi la propria unicità.

Baia Taormina - Colori e suggestioni di Sicilia

Un esempio? Il caffè servito in tutte le strutture CDSHotels è il Caffè Quarta, scelto non solo per la qualità, ma anche per la coerenza con i valori aziendali: un marchio salentino, sostenibile, locale. In parallelo, però, ogni hotel può aggiungere tocchi personali, come accade qui con l’acqua messinese o con i piatti della tradizione reinterpretati dallo chef.

L’obiettivo: lasciare un’impronta riconoscibile

Quella che si delinea è una strategia chiara: quando un cliente soggiorna in una struttura CDSHotels, deve riconoscere il marchio, ma anche la singolarità del luogo. Così chi oggi è stato ospite del Baia Taormina e domani visiterà una struttura in Puglia, troverà coerenza nella qualità e nei servizi, ma anche una nuova narrazione del territorio.

«In ogni hotel CDSHotels c’è un direttore che porta la sua esperienza, le sue migliorie, e tutto questo viene raccolto in un sistema condiviso. Ogni servizio nasce e si evolve così, con uno scambio continuo tra direzione, chef, bar manager e centro acquisti», concludono.

Baia Taormina - Il fascino dei dettagli curati

In definitiva, l’esperienza gastronomica al Baia Taormina si traduce in un viaggio nella Sicilia più autentica, ma con un tocco di stile alberghiero che ne valorizza l’essenza e ne esalta la qualità. Un equilibrio raro tra casa e ristorazione d’autore.

Oltre la struttura: il legame vivo con il territorio

L’esperienza del Baia Taormina non si esaurisce nei confini della struttura. Il legame con il territorio è un elemento centrale dell’approccio CDSHotels, che punta a valorizzare la destinazione in ogni suo aspetto, culturale, naturalistico ed enogastronomico. All’interno dell’hotel, ad esempio, si tengono attività come la scuola di cucina, concepita come momento di condivisione e racconto del territorio, pensata per coinvolgere gli ospiti - soprattutto stranieri - in una narrazione autentica della Sicilia.

All’esterno, l’offerta si amplia con escursioni sull’Etna al tramonto, tour culturali a Savoca, Forza d’Agrò, Piazza Armerina, Siracusa, Catania e sui Monti Nebrodi. Non mancano le visite guidate in cantina e il recente sviluppo di esperienze in barca, dove la navigazione si accompagna a momenti di gusto, sempre sotto la regia organizzativa della struttura. Anche in questo caso, ogni fornitore è accuratamente selezionato: l’obiettivo è offrire un servizio tailor-made, che rispecchi i valori CDSHotels di accoglienza e cura del dettaglio.

Baia Taormina - Una terrazza a bordo piscina dove poter assaggiare molte prelibatezze

Questo forte radicamento nel tessuto locale si riflette anche nella local reputation della società, un valore intangibile ma fondamentale per la sostenibilità dell’intera struttura. «Non è solo il cliente a riconoscerci e a fidarsi di noi» raccontano dalla direzione, «ma anche il territorio, le istituzioni, la comunità. Questo ci permette di attrarre personale motivato, che sceglie di lavorare con noi perché crede in ciò che facciamo, e perché vede un futuro in CDSHotels».

E se oggi il nome Baia Taormina è conosciuto anche fuori dai circuiti tradizionali - grazie ai pulmini marchiati che girano per l’isola o alla presenza attiva del direttore in Federalberghi - è proprio perché CDSHotels non è solo un marchio, ma una famiglia allargata che si espande con rispetto e consapevolezza, facendo rete con il territorio per crescere insieme.

Un’ospitalità che parla il linguaggio dell’autenticità siciliana

«Il nostro obiettivo non è solo accogliere, ma creare valore». E il valore, qui, si traduce in esperienze, pacchetti e motivi validi per soggiornare anche nei periodi di bassa stagione. «Novembre, ad esempio, è un mese meraviglioso: il clima è mite, il paesaggio si tinge di verde, c’è meno traffico. Ma serve una ragione per venire. E questa ragione dobbiamo costruirla noi» è il pensiero di Biondi.

Baia Taormina - Momenti di pace in ogni stagione

Storicamente, Taormina era una meta invernale per le famiglie aristocratiche del Nord Europa. «Tedeschi e inglesi venivano a svernare, curarsi dai mali dell’umidità e del freddo. C’erano carrozze, navi... Era un viaggio lungo e impegnativo, ma valeva la pena. E oggi vogliamo recuperare quello spirito».

Esclusività, non lusso: una filosofia di accoglienza

Il vero valore aggiunto, però, sta nell’approccio umano. «Non vogliamo parlare di lusso. Preferiamo parlare di esclusività, intesa come unicità dell’esperienza. Non offriamo standard freddi e impersonali, ma qualità calda e autentica».

Baia Taormina - L'ingresso della struttura

Un esempio? «Quando un cliente arriva, abbiamo tre secondi per capirne lo stato d’animo. Se arriva felice, dobbiamo sintonizzarci su quella gioia. Se è arrabbiato o stressato, non possiamo accoglierlo con un “benvenuto” forzato. Il cliente percepisce tutto. L’empatia è la chiave».

Cura e coerenza: la forza del team

«La nostra forza è il team», continua Biondi. «Ogni figura, dal maître al lavapiatti, è consapevole del proprio ruolo e dell’impatto che può avere sull’esperienza del cliente. Anche un piatto lavato male può rovinare un servizio perfetto». Non è retorica: qui l’organizzazione è rigorosa, i materiali sono testati, i profumi scelti con precisione. Tutto, persino la pulizia dei pavimenti, segue protocolli professionali che combinano efficienza, sostenibilità e comfort.

Baia Taormina - Dettagli che fanno la differenza

La filosofia CDSHotels: benessere e autenticità

Nelle strutture CDSHotels, la cura non è mai improvvisata. Dall’eliminazione della plastica al chilometro zero, l’approccio sostenibile è parte integrante del progetto. Anche l’aria ha una sua firma: “Sogno Mediterraneo” è il nome del profumo ambientale, creato da un naso salentino, per l’intera catena alberghiera. Una fragranza che unisce note fresche e avvolgenti, pensata per evocare l’identità mediterranea e rendere ogni ingresso in reception un momento riconoscibile e familiare.

Baia Taormina - Un pranzo con una vista mozzafiato

Il Baia Taormina oggi si presenta come una destinazione ideale per chi cerca un lusso non ostentato, ma autentico. Le camere sono state rinnovate nel rispetto della struttura originaria, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi e migliorare la qualità del soggiorno. La bellezza naturale che circonda l’hotel fa il resto: ogni terrazza, ogni scorcio, ogni dettaglio architettonico racconta un dialogo armonico tra uomo e paesaggio.