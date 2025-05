Viaggio nel cuore della Repubblica Dominicana tra cultura, sapori coloniali e mare

La Repubblica Dominicana è da sempre sinonimo di mare cristallino e vacanze All Inclusive, ma oggi si sta affermando come una destinazione completa, capace di offrire molto di più. A guidare questa evoluzione è la capitale Santo Domingo, un gioiello caraibico dove storia, arte, gastronomia e ospitalità si intrecciano in modo sorprendente. Dalla Zona Colonial, Patrimonio Unesco e cuore pulsante della città, a ristoranti stellati immersi nel verde tropicale, passando per hotel di charme come il Kimpton Las Mercedes, ogni angolo racconta un'identità vibrante e accogliente. Tra piatti gourmet, tradizione dominicana rivisitata, hotel storici e mercati locali, ecco come la capitale e le nuove mete del Paese – da Miches a Punta Cana – stiano ridefinendo il concetto stesso di vacanza caraibica.

La capitale, visita a Santo Domingo

Santo Domingo è la capitale della Repubblica Dominicana e la città più antica del Nuovo Mondo. Il suo centro storico, la Zona Colonial, è Patrimonio UNESCO e conserva edifici del periodo coloniale spagnolo. È in corso un grande progetto di riqualificazione del centro per il recupero delle strade, delle case e per la pedonalizzazione di vie e piazze. Non sempre i turisti che vengono in Dominicana si fermano per un giro in capitale, che vale assolutamente la pena almeno per la visita di un giorno.

Il centro di Santo Domingo è patrimonio Unesco

Il punto di partenza per il tour è senz'altro il Parque Colón, uno dei luoghi più iconici della Zona Colonial, circondato da edifici storici e animato costantemente da artisti di strada, musicisti e dehor di caffè e ristoranti. Al centro si trova la statua di Cristoforo Colombo con il braccio alto e il dito che indica la meta, e sulla piazza si affaccia la la Catedral Primada de América, la prima cattedrale del Nuovo Mondo. Da non perdere l'Alcázar de Colón, antica residenza del figlio di Cristoforo Colombo e il Museo de las Casas Reales, nel cuore della Zona Colonial. Ospitato in un palazzo del XVI secolo, il museo racconta la storia coloniale della Repubblica Dominicana attraverso collezioni di armi, mobili d'epoca, mappe e documenti. Era la sede delle principali istituzioni del potere spagnolo nei Caraibi. Merita una tappa, poco fuori dalla città, anche il Faro a Colón, un imponente monumento a forma di croce, costruito per celebrare Cristoforo Colombo e custodirne, secondo la tradizione, i resti. Inaugurato nel 1992, ospita un museo con esposizioni dedicate alla storia del continente americano e alle culture dei paesi latinoamericani.

Dove dormire a Santo Domingo

Kimpton Las Mercedes

Il Kimpton Las Mercedes è uno dei pochi hotel di charme situati nel cuore della Zona Colonial di Santo Domingo. Ospitato in un edificio del XVI secolo, restaurato su un progetto di Belén Moneo e Jeff Broc, fonde architettura d'epoca e comfort contemporaneo. Il cuore del progetto è il cortile centrale, parte della costruzione originale, che è stato accuratamente preservato durante la ristrutturazione. Ampio spazio al verde, e proprio nel cortile sono conservati alberi antichi imponenti. L'hotel dispone di 130 camere e suite eleganti, tutte diverse adattate alla struttura preesistente: tutte le camere sono dotate di balconi che si affacciano sui cortili interni, mentre alcune hanno terrazze private con vasche idromassaggio.

Il Kimpton Las Mercedes

L'hotel ospita una piscina panoramica; un centro fitness; e tre ristoranti e punti ristoro, tra cui Zola, che propone cucina italiana gourmet. Il rooftop bar Larimar e i giardini interni sono spazi rilassanti curati in ogni minimo dettaglio. Importante il richiamo al patrimonio locale, non solo nel recupero della struttura originaria, ma anche negli interni a firma di Pepe Deudero e Linette Nard, che vedono esposte opere di artisti dominicani, negli spazi comuni e negli interni delle camere, con richiamo ai temi di bellezza e libertà, cari all'eroe nazionale cubano José Martí. Le parole del poeta e scrittore, simbolo dell'indipendenza e della dignità dei popoli latinoamericani, sono incise o proiettate sui muri dell'hotel. Bellissime le sale per meeting di lavoro e riunioni; mentre il grande salone che ospita 250 persone è a disposizione per eventi e matrimoni. Con ambienti versatili e un servizio attento, l'hotel Kimpton Las Mercedes rappresenta una scelta esclusiva per chi desidera soggiornare nel cuore storico della capitale, comodo per esplorare il centro coloniale e immergersi nella sua atmosfera coinvolgente.

Kimpton Las Mercedes Calle Las Mercedes, 155 10210 Santo Domingo (Rep. Dominicana) Tel +1 809 7382100

Dove mangiare a Santo Domingo

Maraca

Il ristorante Maraca, nella storica Zona Colonial di Santo Domingo, accoglie gli ospiti con un'imponente opera dell'artista urbano Willy Gómez, che introduce a un ambiente dal design tropicale e art déco.L'interno, curato dall'architetto Ramón Emilio Jiménez, combina elementi naturali e colori decisi, creando un'atmosfera raffinata, stilosa e accogliente.

Un piatto del ristorante Maraca

Il menu offre una fusione di sapori dominicani e internazionali, con piatti come ravioli di short rib e ceviche di tonno con quinoa croccante.La selezione di cocktail artigianali e vini accompagna perfettamente l'esperienza culinaria, particolarmente adatta ad una clientela giovane e internazionale.

Maraca C. Arzobispo Nouel, 202 10210 Santo Domingo (Rep. Dominicana) Tel +1 829 3450789

Buche Perico

Il ristorante Buche Perico, situato al numero 53 di Calle El Conde nella Zona Colonial di Santo Domingo, offre un'esperienza gastronomica unica in un ambiente davvero suggestivo.Progettato come il primo ristorante del Caribe in forma di invernadero, ospita oltre 500 piante che contribuiscono a un'atmosfera accogliente e naturale, particolarmente apprezzato da famiglie e turisti.Il menu, curato dallo chef stellato Javier Cabrera, propone una reinterpretazione contemporanea della cucina dominicana, utilizzando ingredienti locali coltivati in loco.

Piatti del ristorante Buche Perico

Tra le specialità spiccano il "Buche de Perico", una zuppa tradizionale a base di mais, verdure e carne, e piatti innovativi come il ceviche con cocco e le crocchette di baccalà con salsa di anguria e Mama Juana.Il ristorante dispone di diverse aree, tra cui un patio interno, balconi e una terrazza pedonale, ideali per cene romantiche o eventi privati.Con un servizio attento e una selezione di vini e cocktail artigianali, Buche Perico rappresenta una destinazione culinaria distintiva nel cuore storico della capitale dominicana.

Buche Perico C. El Conde 53 10210 Santo Domingo (Rep. Dominicana) Tel +1 809 4756451

Gli All inclusive di Punta Cana

Punta Cana si trova nella zona est del Paese e si affaccia sull'Oceano Atlantico. È una meta già consolidata per il turismo internazionale e sono tante le proposte di villeggiatura e pernottamento, capaci di soddisfare tutti i gusti.

Hotel Bahia Principe Punta Cana

Il Bahia Principe Grand Punta Cana è un resort All inclusive sulla spiaggia di Bávaro (con accesso diretto alla spiaggia e zone esclusive), ideale per famiglie e coppie in cerca di relax, divertimento e servizi per tutti i gusti.Il resort ospita oltre 1400 camere spaziose immerse in giardini tropicali, con accesso diretto a cinque piscine in stile lago, al parco acquatico per bambini, e al centro benessere Bahia Spa.

L'Hotel Bahia Principe Punta Cana

L'hotel propone una vasta gamma di attività sportive e ricreative, anche la sera.Gli ospiti possono gustare piatti internazionali nei sette ristoranti a buffet e alla carta o drink e snack negli 8 bar distribuiti nel resort. Nel 2025, il gruppo Bahia Principe celebra il 50º anniversario della casa madre, Grupo Piñero.

Hotel Impressive

L'Impressive Punta Cana è un resort All inclusive sulla spiaggia di El Cortecito, a soli 20 minuti dall'aeroporto internazionale di Punta Cana e a pochi passi da un angolo di vita reale dominicana con botteghe e bar locali. Il resort si divide in Impressive Punta Cana, con 654 camere, e Impressive Premium Punta Cana, con 255 Junior Suites, volute per un maggiore livello di confort e lusso. Le camere sono quasi nascoste tra la vegetazione tropicale, con accesso comodo alle piscine e alle aree comuni. Sono tutte dotate di balcone privato, aria, TV a schermo piatto, minibar e cassaforte.

L'Hotel Impressive

Il resort dispone di tre piscine all'aperto, un centro fitness, un centro benessere con saune, piscine idroterapiche e cabine per massaggi, oltre a un kids club e un teens club supervisionati.La spiaggia, recentemente rinnovata con una barriera di protezione, ha ottenuto la certificazione Bandiera Blu per i suoi standard ambientali. L'offerta gastronomica include ristoranti tematici e numerosi bar, tra cui swim-up e beach bar.Per eventi speciali, il resort dispone di sale per riunioni e meeting e una passerella di 90 metri sull'oceano, ideale per matrimoni e celebrazioni.

Hotel Impressive Avenida Alemania A-B 108 23000 El Cortecito (Rep. Dominicana) Tel +1 809 5521819

Miches, la nuova destinazione

Miches è una località sulla costa nord-orientale della Repubblica Dominicana, affacciata sull'Oceano Atlantico. Si trova nella provincia di El Seibo, in una zona ancora poco turistica, tra spiagge selvagge e foreste tropicali. Miches diventata meta emergente per chi cerca natura incontaminata e resort di lusso.

Club Med Michès Playa Esmeralda

Il Club Med Michès Playa Esmeralda è un resort All inclusive di lusso situato sulla costa nord-orientale della Repubblica Dominicana, a circa 1 ora e 15 minuti dall'aeroporto di Punta Cana. Inaugurato come parte della Exclusive Collection di Club Med, è il primo resort del marchio a presentare quattro boutique-villaggi distinti: Emerald Jungle e Archipelago per adulti, Explorer Cove per famiglie e Caribbean Paradise per tutti gli ospiti.Questa suddivisione consente un'esperienza personalizzata in un contesto eco-chic immerso tra spiagge incontaminate e foresta tropicale.

Il Club Med Michès Playa Esmeralda

Il resort offre oltre 40 attività incluse, tra cui yoga tra le palme, trapezio volante, sport acquatici e lezioni di danza e discipline circensi. Il centro benessere Club Med Spa by Cinq Mondes propone trattamenti ispirati a rituali ancestrali, mentre il programma Wellness Fusion integra alimentazione sana, sport e meditazione per un benessere completo. Per le famiglie, sono disponibili club per bambini di tutte le età, con attività educative e ricreative immerse nella natura e sorvegliate da personale qualificato e attento. La ristorazione comprende la zona barbecue sulla spiaggia e una varietà di ristoranti e bar che offrono cucina internazionale e locale, con opzioni adatte a ogni palato. Gli ospiti possono anche partecipare a eventi serali, come il Sunset Ritual, e godere di spettacoli e intrattenimento dal vivo.

Viva Miches by Wyndham

Il Viva Miches by Wyndham è un resort all-inclusive proposto da Bravo, brand di Alpitour World, situato lungo la costa incontaminata di Miches, a 90 minuti di auto dall'Aeroporto Internazionale di Punta Cana. Appena inaugurato e costruito secondo i principi di edilizia sostenibile, le 538 sistemazioni sono semplici ma confortevoli, alcune dotate di piscina privata. La struttura, totalmente accessibile per persone con disabilità, dispone di quattro piscine, tra cui una con acqua salata, oltre ad una spiaggia attrezzata con sdraio e ombrelloni sulla splendida Playa Esmeralda.

Il Viva Miches by Wyndham

Oltre al ristorante a buffet La Laguna, sono quattro ristoranti a tema attentamente arredati: Atlantis propone cucina di pesce; il Fusión Latina è un omaggio ai sapori del Centro America; il Mediterraneo ha un menù europeo e il Fusión Oriental è per gli amanti della cucina orientale. Ancora, cinque bar, un centro benessere, un centro fitness, un club per bambini e una vasta gamma di attività sportive e ricreative.Ogni sera, gli ospiti possono assistere a spettacoli dal vivo e partecipare a feste a tema.

Repubblica Dominicana, a chi affidarsi

Non tutti i resort e tour operator organizzano escursioni fuori dalla struttura. In loco o dall'Italia, per chi vuole organizzare attività e visite, Colonial Tours è un tour operator locale con sede a Santo Domingo, specializzato in viaggi personalizzati in Repubblica Dominicana. Propone escursioni guidate nella Zona Coloniale, tour culturali, avventure naturalistiche e soggiorni mare, con assistenza in italiano e servizi su misura per gruppi o individuali. Colonial Tours organizza anche trasferimenti, noleggio auto e pacchetti combinati per rispondere a tutte le esigenze.

Repubblica Dominicana: il turismo vale il 19,3% del Pil

Si è anche conclusa la 25ª edizione della fiera turistica Dominican Annual Tourism Exchange, Date 2025, la principale fiera internazionale del turismo della Repubblica Dominicana e dei Caraibi, un appuntamento annuale che riunisce operatori locali e buyer internazionali per promuovere l'offerta turistica del Paese. Tantissime le novità e le proposte presentate, a riconferma che la Repubblica Dominicana è la più importante meta turistica del Caribe.

Per il 2025 si prevede l’arrivo di oltre 11 milioni di turisti in Repubblica Dominicana

Il ministro del Turismo David Collado ha aperto l'evento parlando dell'impegno costante del governo per la crescita del turismo nel Paese, valorizzando nuove mete e continuando il progetto di consolidamento delle strutture esistenti. Il presidente dell'Associazione degli Hotel e del Turismo della Repubblica Dominicana (ASONAHORES), Juan Bancalari, ha sottolineato che il turismo rappresenta il 19,3% del Prodotto Interno Lordo (PIL) del Paese in modo diretto, indiretto e indotto, ed è responsabile di circa un quarto delle entrate in valuta estera della Repubblica Dominicana, superando perfino le rimesse. “Il turismo è molto più di un motore economico, è un asse strategico dello sviluppo nazionale”, ha affermato. Parlando dei dati del settore, Bancalari ha evidenziato che per il 2025 si prevede l'arrivo di oltre 11 milioni di turisti, con l'obiettivo di raggiungere i 15 milioni nei prossimi anni. Questa crescita costante è sostenuta da un alto tasso di occupazione alberghiera, che nel 2024 ha registrato una media dell'80% a livello nazionale. “Questo ci indica che l'offerta deve continuare ad ampliarsi”, ha dichiarato, annunciando la previsione di costruzione di oltre 9.000 nuove camere d'albergo nei prossimi tre anni.

Rispetto alle nuove mete e tendenze, Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva, ha confermato la volontà di valorizzare le diverse anime della destinazione, con proposte e progetti di turismo culturale, del benessere e sportivo, per il business e enogastronomico, “perché la Repubblica Dominicana non è solo mare e spiaggia All inclusive”. L'obiettivo? Promuovere, al lato delle mete più classiche di Punta Cana e Bayahibe, anche mete “nuove” come Miches, Santiago e la capitale Santo Domingo.