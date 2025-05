Notte Celeste 2025: tre giorni tra terme, spettacoli e benessere in Emilia Romagna

Terme dell’Emilia Romagna con i suoi 23 centri termali è «una valle del benessere. Torna la “Notte Celeste” nel weekend 27-28 e 29 giugno 2025. Si tratta della grande festa organizzata dall’APT Servizi, una grande festa dedicata al benessere: sabato 28 giugno colorerà tutte le località termali della regione Emilia.

L’Emilia Romagna con i suoi 23 centri termali, distribuiti in 19 località, è una vera e propria “valle del benessere”. Alcuni centri si trovano sulla costa adriatica, in questo caso si ha la possibilità di abbinare una cura termale con una vacanza al mare. Altri sono immersi nella natura incontaminata dell’Appennino, così la clientela può assaporare antichi sapori della cucina, visitare le città d’arte e curarsi alle terme.

Notte Celeste 2025, i numeri del turismo termale

I dati relativi al 2024 sono buoni, registrando una crescita significativa. Gli arrivi superano quota 210mila e dimostrano che il settore termale ha un impatto positivo sull’economia: il fatturato termale diretto è di 70 milioni di euro, con un indotto economico di 500 milioni. Un motore di sviluppo economico, sociale e culturale, capace di generare nuove opportunità nel territorio.

La “Notte Celeste” è arrivata alla tredicesima edizione

Va sottolineata una tendenza: il termalismo pediatrico. Tanto che molte delle più rinomate stazioni termali sono stati creati appositi spazi per accogliere i bambini, sia attrezzature che spazi ludici. Le patologie infiammatorie (rino-sinusiti, otiti etc.) sono più frequenti nell’età prescolare, in particolare nei primi 3-4 anni di vita. «La stagione 25-26 delle Terme Emilia Romagna conferma il ruolo strategico del termalismo italiano nel sistema turistico e sanitario. Le terme non sono più solo luoghi di cura, ma autentici centri di benessere e innovazione», sottolinea Massimo Caputi, presidente Federterme Confindustria.

Notte Celeste 2025, il programma

Quest’anno è stata presentata la nuova Guida alle terme 2025-26 (per chi la desiderasse ricevere Coter srl, Consorzio Termale dell’Emilia Romagna, numero verde 800-888850). Torna la “Notte Celeste” nel weekend 27-28 e 29 giugno 2025 con un cartellone ricco di cinquanta eventi. Si tratta della tredicesima edizione della grande festa organizzata dall’APT Servizi, dedicata al benessere: sabato 28 giugno colorerà tutte le località termali della regione Emilia (il programma sul sito ufficiale).

“Notte Celeste”: tre giorni tra terme, spettacoli e benessere

Come ogni anno non mancheranno concerti, spettacoli, tutti gratuiti e balli sotto le stelle. Da Salsomaggiore Terme a Riccione i centri termali rimarranno aperti fino a tardi e offriranno al pubblico la possibilità di godersi piscine termali e trattamenti benessere. Qualche esempio: a Riminiterme rimane aperta fino alle 23, a Salsomaggiore si potrà fare una prova gratuita della cura termale e per gli amanti della musica classica il 27 giugno potrà ascoltare “La Traviata”, a Bagno di Romagna il concerto de “Le Vibrazioni”.