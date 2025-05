La Stüa de Michil cambia nome e diventa anche “Simone Cantafio”

La Stüa de Michil diventa ufficialmente "La Stüa de Michil - Simone Cantafio". Lo storico ristorante ladino dell'hotel La Perla di Corvara in Badia (Bz), primo stellato ai piedi delle Dolomiti, aggiunge al proprio nome quello dello chef che ne ha guidato la cucina negli ultimi quattro anni e che da quest'anno ne assume anche la direzione. Un cambiamento simbolico e sostanziale, che segna l'inizio di una nuova fase per un luogo che non si accontenta più di essere solo un ristorante gourmet.

La Stüa de Michil dell'Hotel La Perla di Corvara (credits: Gustav Willeit)

L'obiettivo dichiarato, condiviso dalla famiglia Costa e da Cantafio, è chiaro: offrire un'esperienza a 360 gradi, che vada ben oltre la gastronomia. «Con Simone Cantafio ci siamo trovati bene fin dall'inizio. Il rispetto per tutto quel che ci circonda e la piena consapevolezza di fare le cose fatte bene insieme ci ha portato a unirci anche in un unanime comunicazione. La Stüa de Michil - Simone Cantafio non è solo un nome: è la condivisione di una filosofia che va ben oltre la buona cucina. Come famiglia siamo onorati e felici di camminare insieme al nostro chef in direzione bellezza, che per noi significa ferrea volontà comune di valorizzare il territorio e le persone che ne fanno parte» spiega Michil Costa, patron del ristorante.

Chi è lo chef Simone Cantafio e la sua visione della cucina

Cantafio, classe 1986, milanese di nascita e calabrese per radici, ha costruito il suo percorso formandosi nelle cucine di maestri come Carlo Cracco, Gualtiero Marchesi, Georges Blanc e Michel Bras. In Giappone ha guidato il ristorante due stelle Michelin "Michel Bras Toya" sull'isola di Hokkaido, esperienza che continua a influenzare profondamente la sua cucina. È approdato a Corvara nell'ottobre 2021, assumendo la guida de La Stüa de Michil come executive chef. Da aprile 2025 è anche il direttore del ristorante.

Uno degli assi portanti della visione di Cantafio è la sostenibilità, intesa in senso ampio. Dalla valorizzazione del vegetale al lavoro con fornitori locali, il concetto di “cucina” si estende fino alla terra: «Amo stare nell'orto, pianificare i lavori con i contadini, sperimentare nuove colture e capire come migliorare ogni aspetto della filiera seguendo le evoluzioni della natura - racconta lo chef. Alcuni giorni fa abbiamo acquistato il nostro primo maialino mangaliza con l'aiuto di un contadino di Badia. In Calabria tra pochi giorni vedranno la luce le nostre prime oche. Questo lavoro mi emoziona e mi dà tanta gioia, una gioia che vorrei condividere in un modo più completo nell'esperienza La Stüa de Michil - Simone Cantafio».

Simone Cantafio, chef del ristorante La Stüa de Michil - Simone Cantafio

Non a caso, il suo impegno l'ha portato a entrare anche nel Comitato organizzativo italiano dell'accademia Bocuse d'Or, una conferma della sua centralità nella scena gastronomica italiana contemporanea. Il legame con la comunità è un altro pilastro fondamentale del suo progetto: creare un ristorante che sia parte integrante della realtà in cui si trova, non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale e umano.

"La Stüa de Michil - Simone Cantafio" riaprirà a giugno

Il ristorante riaprirà per la stagione estiva a giugno, al rientro di Cantafio da un viaggio tra Corea del Sud e Giappone, che promette di aggiungere nuovi elementi alla sua identità gastronomica e alla visione che sta costruendo. E ad agosto, all'hotel La Perla di Corvara, si terrà la presentazione ufficiale del libro "Incö - La terra è viva", con la partecipazione dello chef Pierre Hermé. «Fare gastronomia oggi vuol dire riscoprire la dimensione umana della ristorazione che valorizza ogni singolo anello della catena che porta dalla terra alla tavola». Così chiude Cantafio, ribadendo la volontà di continuare a costruire, giorno dopo giorno, un'esperienza gastronomica radicata nella terra e aperta al mondo.