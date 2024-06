Dalle suite al tavolo speciale: ecco le novità dell'Hotel La Perla di Corvara

Una nuova estate, in tutti i sensi per l’Hotel La Perla di Corvara (Bz) situato nel cuore delle Dolomiti. L’hotel ha, infatti, riaperto con tante novità: la spa ristrutturata e ingrandita, le nuove suites all’ultimo piano che profumano di buono, il foraging, un’esperienza da non perdere in totale connessione con la natura e, soprattutto, Incö, un tavolo speciale nella Stüa de Michil, il ristorante una stella Michelin, che da quest’anno rientra nell’importante guida gastronomica Le Soste.

L'Hotel La Perla di Corvara

Hotel La Perla, le nuove suite

Le suites collocate all’ultimo piano, appena ristrutturate e con una vista spettacolare sulle Dolomiti, sono finemente arredate da artigiani locali. Il legno massiccio profumato, i mobili antichi, il silenzio che regna nelle stanze, l’attento accostamento dei colori, creano l’atmosfera inconfondibile di accoglienza Ladina.

Una delle suite dell'Hotel La Perla di Corvara Foto: Gustav Willeit
La terrazza di una delle suite dell'Hotel La Perla di Corvara Foto: Gustav Willeit
Particolare di una delle suite dell'Hotel La Perla di Corvara Foto: Gustav Willeit
Il bagno di una delle suite dell'Hotel La Perla di Corvara Foto: Gustav Willeit

Dormire all’Hotel La Perla

Oltre alle nuove suite, all’Hotel La Perla ci sono diverse tipologie di camere. Lasciatevi avvolgere dal calore del legno di cirmolo e dai tessuti pregiati che adornano le Camere Comfort, un'oasi di relax dove tradizione e modernità si intrecciano armoniosamente. Un balcone privato vi regalerà panorami mozzafiato sulle Dolomiti, mentre un bagno con vasca e doccia vi offrirà momenti di puro benessere.

Per le coppie in cerca di un'esperienza romantica, le Camere Romantic sono un sogno che diventa realtà. Atmosfere soffuse, arredi raffinati e colori tenui creano un'intimità speciale, perfetta per celebrare un anniversario o semplicemente per concedervi una fuga romantica. Un bagno con vasca e doccia idromassaggio vi avvolgerà in un vortice di relax, mentre un balcone con vista panoramica sulle Dolomiti vi regalerà scenari indimenticabili. Per chi desidera più spazio e privacy, le Junior Suite sono la scelta ideale. Un soggiorno con divano letto amplifica la comodità, mentre un balcone con vista panoramica sulle Dolomiti vi invita a sognare ad occhi aperti. Un bagno con vasca e doccia, una TV a schermo piatto, un minibar e una macchina per il caffè espresso completano il quadro di un soggiorno perfetto.

Una delle romatic room dell'Hotel La Perla di Corvara Foto: Gustav Willeit
Una dellle stanze dell'Hotel La Perla di Corvara Foto: Gustav Willeit
Il bagno di una delle stanze dell'Hotel La Perla di Corvara Foto: Gustav Willeit

Per gli amanti del lusso senza compromessi, le Suite Dolomites La Perla rappresentano l'apice del comfort e dell'eleganza. Doppia camera da letto, due bagni con vasca e doccia, un soggiorno con divano letto, un balcone con vista panoramica sulle Dolomiti, TV a schermo piatto, minibar, macchina per il caffè espresso, cassaforte e sauna privata: ogni dettaglio è curato con meticolosa attenzione per offrirvi un'esperienza regale.

Ogni camera dell'Hotel La Perla è un piccolo mondo a sé, arredato con gusto e dotato di ogni comfort per rendere il vostro soggiorno indimenticabile. Biancheria da letto e da bagno di alta qualità, prodotti di cortesia di lusso, pantofole e accappatoi, asciugacapelli, telefono, cassaforte e climatizzazione completano la dotazione di base.

Hotel La Perla, il tavolo speciale Incö

Tornando alle novità c'è Incö, un’idea nata dall’executive chef Simone Cantafio, un tavolo in Stüa de Michil dedicato al gusto della tradizione e delle eccellenze di montagna.

La Stüa de Michil dell‘Hotel La Perla di Corvara Foto: Gustav Willeit

Questo progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Simone e i tanti piccoli produttori locali. È questo che rende Incö un’esperienza unica, altamente innovativa ma al tempo stesso legata a ciò che è stato, al sapere della tradizione.

All’Hotel La Perla per fare foraging

Da quest’anno, inoltre, fino ad agosto si potrà provare l’esperienza del foraging con lo chef Aldo. Andando assieme agli ospiti sui prati, Aldo insegnerà loro come riconoscere le piante commestibili, come osservarle e le loro qualità. Una volta rientrati in cucina, insegnerà come trasformarle in deliziosi piatti, come tramandato dalla tradizione millenaria delle genti di montagna. Una sapienza preziosa che attraverso questa iniziativa vuole essere rianimata assieme agli ospiti.

Mangiare all'Hotel La Perla: dal ristorante stellato al bistrot

L'Hotel La Perla di Corvara non è solo, infatti, un luogo di soggiorno esclusivo, ma anche un paradiso per gli amanti del buon cibo. I suoi ristoranti offrono un'esperienza gastronomica unica, dove tradizione e innovazione si fondono per creare sapori indimenticabili.

Ristorante La Stua de Michil : un gioiello gastronomico premiato con una stella Michelin, il Ristorante La Stua de Michil è un viaggio sensoriale attraverso la cucina ladina rivisitata in chiave moderna. Lo chef Simone Cantafio, con la sua creatività e il suo amore per il territorio, propone un menu degustazione che esalta i sapori autentici delle Dolomiti, utilizzando prodotti freschi e di stagione. L'ambiente, intimo e raffinato, coniuga perfettamente tradizione e modernità, creando un'atmosfera unica che rende ogni cena un'esperienza speciale.

Bistrot La Perla : per un'atmosfera più informale e conviviale, il Bistrot La Perla è il luogo ideale. In questo ristorante accogliente e luminoso potrete gustare piatti tipici tirolesi e internazionali, preparati con ingredienti di alta qualità e con un tocco di creatività. Il Bistrot La Perla è perfetto per una cena con gli amici, un pranzo veloce o un aperitivo con vista sulle Dolomiti.

Bar La Perla: Il Bar La Perla è il cuore pulsante dell'hotel, un luogo dove rilassarsi e socializzare sorseggiando un drink o un cocktail preparato con maestria. La sua ampia terrazza offre una vista panoramica mozzafiato sulle Dolomiti, rendendolo il luogo ideale per ammirare il tramonto o godersi le calde sere d'estate.

La Perla di Corvara: la spa e la casa sull’albero

Oltre alle sue splendide camere e ai suoi eccellenti ristoranti, l'Hotel La Perla di Corvara offre una vasta gamma di servizi per rendere il soggiorno indimenticabile. Tra questi, spiccano la spa e la Casa sull'albero, due perle che sapranno conquistarvi con la loro unicità.

La spa dell‘Hotel La Perla di Corvara Foto: Gustav Willeit

Un rifugio di benessere immerso nel cuore delle Dolomiti, la Spa La Perla invita a godervi un'esperienza di relax e rigenerazione senza pari. In questo ambiente raffinato ed elegante, potrete abbandonarevi alle mani esperte dei nostri terapisti e lasciarvi coccolare da una vasta gamma di trattamenti personalizzati, pensati per riequilibrare corpo e mente.

La casa sull'albero dell'Hotel La Perla di Corvara

Per un'esperienza davvero speciale, non perdete l'occasione di salire sulla Casa sull'Albero dell'Hotel La Perla. Situata tra i rami di un albero secolare, questa casetta in legno offre un panorama mozzafiato sulle Dolomiti e un'atmosfera unica e suggestiva.

Hotel La Perla, i nuovi riconoscimenti

L’hotel è stato inserito nel network mondiale Virtuoso, il network mondiale che riunisce i migliori professionisti del turismo di alta gamma. Un attestato che premia l'eccellenza dell'hotel e la sua costante ricerca dell’innovazione. Ma non solo. Grazie al riparto risorse umane, elemento chiave della politica aziendale, l’Hotel La Perla è diventato il primo hotel con certificazione Leading Hospitality Employer. Un occhio attento al rispetto di chi collabora per rendere la struttura un’eccellenza nel suo genere. Perché è proprio grazie a una sana e costruttiva collaborazione che si possono creare grandi cose. Infine, l’inserimento del ristorante La Stüa de Michil all’interno dell’esclusiva guida Le Soste. Un orgoglio poterne fare parte.

Hotel La Perla: l’iniziativa per i giovani Under 30

Inoltre, un’iniziativa per i ragazzi under 30. Una notte in mezza pensione offerta gratuitamente, in date limitate, per i giovani che vogliono avvicinarsi al mondo dell’hotellerie o che semplicemente intendono conoscere i retroscena del lavoro di un hotel di alta gamma. Gli interessati sono invitati a candidarsi inviando una mail a you@hotel-laperla.it con un breve paragrafo di descrizione di sé e del perché si vuole partecipare a questa iniziativa.

La Perla

Strada Col Alt 105 - 39033 Corvara in Badia (Bz)

Tel 0471 831000