Dal rafting al diving: la montagna si scopre con sport insoliti al Quellenhof

Immersioni subacquee in piscina, pesca nei fiumi alpini, canyoning, tubing e persino tarzaning. In Alto Adige, tra le valli intorno a Merano (Bz), la montagna si trasforma in un terreno di gioco per sportivi curiosi e famiglie in cerca di esperienze diverse. E il Quellenhof Luxury Resort Passeier, a pochi chilometri dal paese altoatesino, è il punto di partenza ideale per provare attività insolite e vivere la montagna a 360 gradi, tra natura, animali e tanta voglia di movimento.

Dal rafting al parapendio: tutti gli sport adrenalinici da provare in montagna al Quellenhof

Tutte le attività e gli sport disponibili al Quellenhof in Alto Adige

Chi ama camminare troverà una rete fittissima di sentieri che attraversano la valle: si possono esplorare a piedi, in sella a una electric cross bike o a cavallo. Per gli amanti dell'equitazione - e per chi vuole imparare - il Quellenhof dispone di un maneggio con venti cavalli. Si cavalca lungo strade e sentieri accompagnati da istruttori esperti, in un ritmo lento che permette di immergersi completamente nella natura, riscoprendo anche sé stessi. Poco distante, proprio davanti al resort, inizia un percorso di running che costeggia il fiume Passirio per oltre 20 chilometri. Ideale per chi non rinuncia alla corsa nemmeno in vacanza.

In sella al Quellenhof: tour in mountain bike e percorsi guidati tra le valli dell’Alto Adige

Anche chi ama l'acqua troverà proposte inaspettate. Al Quellenhof è infatti possibile fare immersioni in una piscina progettata proprio per il diving, con una vasca profonda sei metri che consente di prendere il brevetto da sub. Un'esperienza decisamente fuori dall'ordinario, se si considera che ci troviamo nel cuore delle Alpi. E sempre in acqua, da febbraio a ottobre, il fiume Passirio diventa teatro della pesca sportiva: trote in abbondanza e un esperto istruttore, Robert Kofler, che accompagna chi vuole imparare a pescare con passione e competenza. «Per la licenza ed il permesso basterà rivolgersi alla reception: pescare non è mai stato così facile» spiegano dal resort.

La vista sulle piscine del Quellenhof in Alto Adige

Poi, con l'arrivo della bella stagione le attività all'aria aperta si moltiplicano. L'offerta del Quellenhof è pensata per soddisfare sia chi pratica sport da tempo, sia chi vuole avvicinarsi per la prima volta a una disciplina. In questo senso, la presenza di istruttori esperti è una garanzia. Tra questi c'è anche Gordon Hume, professionista del golf dal 1989 e originario della Scozia, che oggi allena i giovani golfisti dell'Alto Adige e insegna nella scuola Golf del Quellenhof. Per chi preferisce sport con racchetta, le alternative non mancano: cinque campi da tennis in terra battuta, uno hard court, due campi da padel e un nuovissimo campo da pickleball. Tutta l'attrezzatura si può noleggiare direttamente in hotel.

Tennis, padel e pickleball al Quellenhof: sport di racchetta tra le montagne dell’Alto Adige

Gli appassionati delle due ruote potranno scegliere tra circa cento mountain bike disponibili in struttura. Ogni settimana vengono organizzati tour di gruppo, sia per principianti che per ciclisti più esperti. Su richiesta si può anche prenotare un'escursione privata con una guida dedicata. Le famiglie, invece, potranno dedicarsi a passeggiate più rilassanti. Il Sentiero Natura della roggia di Marlengo è un'ottima idea per trascorrere una giornata all'aria aperta con i bambini: le sue 23 stazioni educative e gli scoiattoli lungo il percorso lo rendono particolarmente coinvolgente. Anche i sentieri che portano alla Malga Seeberalm e al lago Seebersee sono adatti a tutti e offrono panorami unici. Qui si può ordinare un Kaiserschmarren direttamente alla malga oppure organizzare un picnic in riva al lago. Più impegnativa, ma di grande impatto visivo, è l'escursione ai laghi di Sopranes.

Al Quellenhof ci sono anche proposte ancora più particolari come il canyoning

Oltre ai sentieri, anche i fiumi e i canyon della zona offrono occasioni per attività più adrenaliniche. Il rafting e il wild river tubing sono perfetti per chi cerca un'esperienza intensa a contatto con l'acqua e la natura. Ma ci sono anche proposte ancora più particolari come il canyoning e il tarzaning, due sport che richiamano l'avventura tra le gole alpine: «Faranno vivere a chiunque desideri provarli la sensazione di ritrovarsi nel cartone di Tarzan, stavolta non appesi a liane ma a sicure funi che, anziché volteggiare nella giungla, conducono attraverso selvatici percorsi tra canyon naturali e scorci strabilianti». Infine, per chi sogna di volare, c'è anche il parapendio. Il volo tandem sopra la valle permette di guardare il paesaggio dall'alto, come farebbe un'aquila reale o una pernice bianca. Un modo diverso, e molto particolare (nonché suggestivo), per chiudere un viaggio tra sport inusuali e panorami che non smettono mai di stupire.