Hotel Tyrol di Selva: 10 piatti per 10 anni di cucina gourmet stellata

L'Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena (Bz) festeggia i dieci anni del suo progetto gastronomico con un menu ad hoc: dieci piatti signature per raccontare un decennio di cucina d'autore, culminato con la conquista della stella Michelin nel 2023, riconfermata anche nel 2024 e nel 2025. Un traguardo importante che testimonia la crescita di un percorso fatto di passione, tecnica e grande attenzione al territorio.

L'ingresso dell'Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena (Bz)

I dieci anni dell'Hotel Tyrol omaggiati da 10 piatti di chef Martellini

A guidare questo cammino, lo chef Alessandro Martellini, toscano di Orbetello (Gr), che con la fiducia e il sostegno costante dei due padroni di casa, Bibiana Dirler e Maurizio Micheli, è riuscito a trasformare la cucina dell'hotel in un vero punto di riferimento per gli amanti della gastronomia altoatesina e non solo. Con il suo stile personale e curioso, Martellini ha saputo fondere radici e innovazione, dando vita a una proposta che racconta l'Alto Adige con sguardo aperto, senza mai dimenticare le proprie origini.

Emanuele e Maurizio Micheli, Bibiana Dirler e chef Alessandro Martellini

«Sono stati 10 anni bellissimi, impegnativi, di crescita - raccontano Bibiana e Maurizio - con lo chef abbiamo creato un percorso in salita ma molto bello e stimolante, il cui punto più alto è stato indubbiamente il raggiungimento della stella Michelin al Suinsom: un bel traguardo ma anche un punto di partenza per continuare a migliorare, a fare sempre meglio. Il Tyrol ha una grande tradizione che Alessandro è riuscito a trasportare nei suoi piatti, e credo che questo sia un po' il punto vincente della sua cucina». Un riconoscimento che ha dato ulteriore spinta a una realtà già solida, fondata su valori familiari forti e una visione proiettata al futuro, come dimostra anche il coinvolgimento della terza generazione, con il figlio Emanuele oggi sempre più presente nella gestione dell'hotel.

I dieci piatti per l'anniversario dell'Hotel Tyrol

L'idea del menu celebrativo nasce proprio dal desiderio di condividere con gli ospiti un “viaggio” attraverso i piatti che hanno segnato questi dieci anni. Una selezione ragionata, curata, che mette in luce non solo l'evoluzione stilistica dello chef, ma anche la coerenza di fondo di una cucina che ha sempre mantenuto un forte legame con il territorio. «È il piatto che più unisce le mie due parti di cuore, la Toscana e l'Alto Adige» racconta Martellini a proposito degli gnocchi della Val Pusteria ripieni di Graukäse con salsa alla barbabietola, primo dei dieci piatti proposti. «Gli gnocchi, tipicamente toscani, vengono riempiti con formaggio Graukäse, un formaggio povero, privo di grassi, molto profumato e molto utilizzato qui nelle valli ladine. Creiamo anche una fonduta da mettere all'interno dello gnocco, che viene poi servito con una riduzione di barbabietola rossa. È decisamente uno dei piatti più rappresentativi di questi 10 anni».

Il TyRestaurant dell'Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena (Bz)

Seguono poi il maialino arrosto su crema di cavolfiore, rape acidule e jus di carne, e il vitello servito rosa con salsa tonnata, capperi, cipolla in agrodolce. «Il vitello tonnato è un piatto che riproponiamo da sempre - spiega lo chef. Ho imparato a cucinarlo durante i miei anni nelle Langhe, ad Alba, ma riproponendolo qui con i vitelli dell'Alto Adige è nato un piatto unico, eccezionale, che ha conquistato e continua a conquistare tutti gli ospiti». In menu anche un fresco gazpacho di pomodori e verdure di stagione, i pici cacio, pepe, lime e tartare di gamberi rossi - «un piatto nato per gioco, viste le origini toscane mie e di Maurizio. Mi piace riproporlo perché è uno dei piatti più richiesti e che non posso assolutamente togliere dalla carta. Ha una bellissima freschezza, tra il pecorino, il pepe e i gamberi rossi» - e la tartare di vacca grigia alpina con salsa verde, chips di patate viola, rapanelli e capperi frutto.

Non mancano poi proposte più strutturate come il foie gras in scaloppa con crema di ortiche, scalogni brasati e pan brioche, oppure i ravioli di pappa al pomodoro e basilico, con salsa al Parmigiano Reggiano 36 mesi, pinoli di San Rossore. «È l'ultimo piatto ideato per il Tyrol. Siamo andati a ricreare la classica pappa al pomodoro toscana inserendola all'interno del raviolo con una fonduta di Parmigiano Reggiano 36 mesi, del pesto, dei pinoli di San Rossore e del coulis di pomodoro. Per usare un termine nostro, è un piatto molto “piacione”, molto gradito un po' da tutti».

Hotel Tyrol: gnocchi della Val Pusteria 1/4 Hotel Tyrol: maialino arrosto 2/4 Hotel Tyrol: foie gras in scaloppa 3/4 Hotel Tyrol: filetto di cervo servito rosa 4/4 Previous Next

Tra i piatti più iconici non poteva mancare il filetto di cervo servito rosa, con finferli, lamponi e jus di cottura, da sempre molto richiesto soprattutto nei mesi estivi, e che lo stesso chef definisce «decisamente il piatto signature che ci ha accompagnato per tutti questi 10 anni. Molto richiesto in estate con i funghi di stagione, finferli e porcini, che qui in valle abbondano, abbinati a degli spinacini e dei lamponi freschi. Un piatto molto apprezzato, un po' perché racconta il territorio, un po' perché utilizziamo esclusivamente prodotti freschissimi di stagione». In chiusura, l'agnello della Val di Funes arrosto, con purea di pastinaca e bietole saltate, a completare questo itinerario tra sapori, ricordi ed emozioni.

I piatti saranno disponibili sia al TyBistro, ideale per un pranzo più informale ma sempre curato, sia al TyRestaurant, per una cena dal respiro più ampio e attento alla cucina locale e italiana. Nella bella stagione, la terrazza con vista sul Sassolungo diventa la cornice perfetta per vivere un'esperienza gastronomica immersi nel paesaggio dolomitico, con un calice di vino in abbinamento a ogni portata per esaltare ulteriormente i sapori.