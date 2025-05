Saporé, Renato Bosco porta le sue 5 pizze d'autore al Bosco Verticale

L’impasto di Renato Bosco è noto tra gli estimatori. Croccante, leggero, di facile digeribilità e frutto di un lungo studio. La sua insegna di San Martino Buon Albergo (Vr) è famosa, tanto che molti hotel e ristoranti desiderano in tavola il suo pane ben lievitato. In collaborazione con i fratelli Borgia, noti per insegne di successo come Bioesseri, Baunilla e Uovodiseppia, ha inaugurato recentemente il suo nuovo locale milanese, proprio di fronte al Bosco Verticale, in Via De Castilla 23, attorniato da locali e simbolo della modernità lombarda.

Renato Bosco

La posizione strategica, adiacente alla pasticceria Baunilla, crea un vero e proprio polo del gusto, con un’offerta gastronomica completa e variegata. Borgia Group si occupa della gestione del locale, mentre Renato Bosco si dedica alla parte gastronomica. Passate le feste pasquali e chiuso definitivamente il locale di Piazza del Duomo, Saporé ha voluto dedicare una serata alla vera e propria inaugurazione.

Un locale semplice per esaltare il gusto

Il nuovo locale ospita 80 coperti, ha un arredamento lineare, senza fronzoli, con pareti rosso bordeaux, piastrelle decorate, ideale per gustare le specialità di Bosco in tutta tranquillità. Il menu è un omaggio al lievito madre e alla creatività di Renato. Non la solita pizza. Renato Bosco parte da scelte di qualità della materia prima, a cui seguono le sperimentazioni sugli impasti e nelle lievitazioni.

A Milano, Saporé si trova ora di fronte al Bosco Verticale

Le 5 pizze di Renato Bosco

Sono cinque le tipologie di pizza, diverse per forma, consistenza, lievitazione e cottura, disponibili:

L'Aria di pane di Renato Bosco

Pizza Crunch® e Pizza Doppiocrunch® , realizzate con impasto ricco d’acqua che ne determina la croccantezza e farcita

, realizzate con impasto ricco d’acqua che ne determina la croccantezza e farcita Aria di pane® , il cui impasto, soffice e leggero, è realizzato con sola Pasta Madre Viva , vero e proprio marchio di fabbrica (pure depositato)

, il cui impasto, soffice e leggero, è realizzato con sola , vero e proprio marchio di fabbrica (pure depositato) Pizza tonda senza lieviti aggiunti , realizzata attraverso il processo d’idrolisi del grano spezzato. Una pizza senza lievito dal sapore intenso di grano

, realizzata attraverso il processo d’idrolisi del grano spezzato. Una pizza dal sapore intenso di grano Mozzarella di pane®, un piccolo panino d’ispirazione orientale estremamente morbido, cotto a vapore

Pizza e lavoro: il menu pensato per Milano

Il locale si trova in una posizione strategica, circondato da numerosi uffici, così Renato sta studiando un menu ideale per chi lavora. «Tutte le mie creazioni sono nate dopo un viaggio o un evento, come è avvenuto per il “Panino cotto al vapore” in occasione di Identità Golose - racconta Renato -. Ho pensato di usare l’acqua di governo della mozzarella e così ho creato questo panino cotto a vapore, morbido, che presento tagliato e ripieno di sugo saporito. In un viaggio a Napoli è nata la pizza lievitata nel padellino. Non essendo un pizzaiolo, ho voluto andare alla ricerca di qualcosa di particolare».

La Mozzarella di pane di Renato Bosco

«Per entrare nel cuore dei milanesi - continua - per questo locale ho scelto un menu con impasti più facili; più avanti inseriremo quelli più complessi. Sto preparando anche quello senza glutine, a base di farina di riso… Organizzeremo serate con degustazioni di vino e birra».

I piatti e le bevande dell’inaugurazione

Durante la serata di inaugurazione abbiamo assaggiato come entrée la “Mozzarella di pane”, un morbido impasto con un sugo di Parmigiana e di Amatriciana. Abbiamo apprezzato molto “Aria di pane classica” con un impasto lievitato, soffice, presentato con mozzarella e prosciutto. Alla fine il “Doppio Crunch” imbottito come un sandwich club. Agli ospiti è stato servito ottimo Prosecco Superiore e la Birra Theresianer.

La Pizza Crunch di Renato Bosco

Il vino e la pizza s’incontrano. È il caso di Progettidivini e Renato Bosco, con il contributo di Aromi: ha creato un concept che esalta il carattere unico del Valdobbiadene Prosecco Superiore con l’etichetta. Le lettere “BOSCO” si compongono con un gioco grafico. Theresianer è l’azienda di birra nata nel 2000, proprio quando stavano nascendo le microbirrerie. Il marchio si trova a Nervesa della Battaglia (Tv), offre una varietà di birre premiate ed è rispettosa dei tempi di maturazione.