L'accoglienza firmata Falkensteiner si rafforza in Europa

Falkensteiner Michaeler Tourism Group in costante ascesa e nel segno dello sviluppo. La catena di hotel e resort, che ha mosso i primi passi a Casteldarne (Bz) in Val Pusteria nel 1957 e oggi vanta 31 strutture e 4.500 camere, ha presentato a Milano strategie e piani operativi.

Il Falkensteiner Schlosshotel Velden in Carinzia (Austria)

«Ci siamo strutturati in Gruppo trent’anni fa, il 2 maggio 1995 - ha spiegato il presidente Erich Falkensteiner - La nostra visione e missione è fondata sui valori. Tra questi il coinvolgimento dei collaboratori: da soli non si fa niente. Su queste basi siamo riusciti a contrastare e superare momenti difficili come la crisi finanziaria del 2008 e la pandemia. Vogliamo essere innovativi e sappiamo da dove arriviamo. Con umiltà e gratitudine. Guardiamo avanti continuando a investire in Italia, vendendo ancora meglio questo Paese unico. La desiderabilità è un valore aggiunto prezioso, che non ha prezzo. Siamo una “famiglia” che ha nel cuore l’ospitalità».

Erich Falkensteiner e Otmar Michaeler

Falkensteiner, piano di investimenti da 400 milioni di euro

«Del resto - ha sottolineato il ceo Otmar Michaeler - “Welcome Home!” è il nostro slogan e la conduzione familiare è un vero punto di forza della nostra strategia. Nel 2024, Fmtg ha registrato un fatturato di 264 milioni di euro, con una crescita dell’11,1% rispetto all’anno precedente, e oltre 886.461 pernottamenti con un incremento del +7.8%. Il piano di investimenti previsto per i prossimi cinque anni ammonta complessivamente a 400 milioni di euro, di cui 200 milioni già allocati per progetti in corso in Italia e Croazia. Le nuove aperture interesseranno anche l’Austria e la Germania». Il Gruppo, che ha il suo focus su alberghi a 4 e 5 stelle e vanta un’occupazione media camere del 65% vede i suoi mercati di riferimento nell’area germanofona (Germania, Austria, Svizzera), Italia e Paesi Cee.

Falkensteiner, Italia mercato strategico

Con quattro nuovi progetti in via di realizzazione o progettazione, l’Italia si conferma un mercato strategico. Fra questi spicca il Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark, un city hotel 4* superior in arrivo il 10 luglio 2025, con 113 camere e suite e il primo ristorante Mochi d’Italia sul rooftop. L’hotel, parte della Premium Collection, sarà situato all’interno del nuovissimo complesso Waltherpark che includerà un centro commerciale, uffici e appartamenti. In Lombardia, a Salò (Bs) nel marzo 2026 vedrà la luce il Falkensteiner Park Resort Lake Garda, complesso che comprenderà un hotel a 5 stelle di 97 camere e 170 Appartamenti Premium Living e 4 Ville. Seguirà, nell’estate, il Falkensteiner Hotel Licata (Ag) in Sicilia. Con 125 stanze, il resort 5* si distinguerà per la sua anima family e active. Tra i progetti in fase di sviluppo, il Falkensteiner Resort Cesenatico, che rappresenta una delle iniziative più rilevanti sul territorio italiano. Il masterplan prevede la realizzazione sulla Riviera romagnola di un ampio complesso con circa 150 camere e 130 appartamenti.

Gli appartamenti Falkensteiner a Punta Skala in Croazia

Oltre i confini nazionali, a completare la lista delle nuove aperture ci sono a marzo 2026 le Falkensteiner Aurora Residences, nuove ville di lusso fronte mare all’interno del Falkensteiner Resort Punta Skala di Zara, in Croazia. In Austria, è previsto per il 2026 l’ampliamento del portfolio con il nuovo Falkensteiner Hotel Saalbach-Hinterglemm, un 5* da 127 camere in gestione diretta. Nel 2028 verrà inaugurato il Falkensteiner Family Hotel Grömitz, prima struttura del brand in Germania. Situato a pochi passi dal Mar Baltico, l’hotel ospiterà 104 camere e suite e 26 appartamenti, con un concept orientato al segmento Family + Active.

Il progetto Falkensteiner a Grömitz, a un‘ora da Amburgo

Falkensteiner, un successo per le campagne di crowdinvesting

L’ecosistema del gruppo si articola attraverso tre realtà complementari: Falkensteiner Hotels & Residences, cuore della gestione alberghiera, Fmtg Development, che presidia lo sviluppo immobiliare, Michaeler & Partner, che si occupa di consulenza strategica nel turismo e Fmtg Invest, piattaforma di crowdinvesting per progetti turistici. Fondata nel 2022, Fmtg Invest offre soluzioni di investimento digitale con possibilità di ricevere gli interessi in denaro o in voucher vacanza nei Falkensteiner Hotels & Residences. Fmtg ha promosso 14 campagne di crowdinvesting, raccogliendo oltre 102 milioni di euro da più di 5.000 investitori attivi, a cui sono stati restituiti 16.7 milioni in cinque tranche. Fra i progetti attivi spiccano quelli di Salò, Punta Skala, Licata e Grömitz. Nell’autunno del 2025 Fmtg lancerà la prima campagna di crowdinvesting in Italia. Sempre nello stesso periodo sarà lanciato un nuovo brand nel segmento camping premium.