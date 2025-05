Bianca Relais: un'oasi di lusso nascosta tra Milano, Como e Lecco

Avete presente quei posticini segreti che non trovi sulla cartina turistica classica, ma che sono super comodi da raggiungere se vi muovete un po' in Lombardia? Ecco, in uno di questi angoli nascosti c'è uno splendido posto che si chiama Bianca Relais. Immaginate un po': la mitica R Collection Hotels (il gruppo con alle spalle una comprovata competenza nell'arte dell'ospitalità di elevato livello) l'ha preso sotto la sua ala e l'ha fatto rinascere. Praticamente, un gioiellino lontano dalla frenesia, ma a un tiro di schioppo dalle città top del Nord. Insomma, se cercate un'esperienza senza stress, questo potrebbe essere il vostro prossimo "place to be” e noi vi spieghiamo perché. Noi ci siamo stati ed è stato stupefacente.

Il Bianca Relais affaccia sul lago di Annone

Le camere e l'area benessere del Bianca Relais

Immerso in un parco di oltre 15mila metri quadrati e circondato dalle colline prealpine - sulle sponde del lago di Annone - il Bianca Relais non ha nulla dell'imponenza delle grandi strutture alberghiere. Piuttosto, colpisce per la discrezione dell'architettura e per il dialogo armonioso con il contesto naturale. Il design degli interni è contemporaneo, con una scelta precisa di materiali naturali - legno, pietra, tessuti neutri - che restituiscono una sensazione di calore raffinato. «Abbiamo voluto arricchire il nostro portfolio con una destinazione che interpreta il desiderio sempre più diffuso di ritrovare equilibrio e connessione con l'ambiente naturale, senza allontanarsi troppo dai principali poli di interesse» spiega Ludovica Rocchi, brand director del gruppo. Il Bianca Relais, prosegue, è una «sintesi riuscita tra quiete e accessibilità, intimità e respiro panoramico».

Una dichiarazione d'intenti che trova pieno riscontro nella cura con cui è stato pensato ogni dettaglio della struttura. Le dieci camere - tra cui spiccano le Spa Suite vista lago - sono concepite come spazi di benessere privato: ogni ambiente è dotato di una private spa, con vasca idromassaggio affacciata su balconi panoramici e, nelle suite, anche bagno turco interno. Qui, il concetto di wellness assume una forma più intima e personale, integrandosi direttamente nell'esperienza della camera. «Abbiamo voluto creare un relais dove ogni ospite possa vivere il relax in modo autentico, senza necessità di spostarsi o condividere spazi comuni se non lo desidera» racconta Marco Montagnani, area general manager per il Como Lake.

La suite vista lago del Bianca Relais

Accanto alle private spa, il Bianca Relais offre anche un'area benessere dedicata: “Erre Spa”, uno spazio raccolto ma completo, con hammam, sauna e docce emozionali. I trattamenti personalizzati si affiancano ad attività immersive nel giardino, dalle sessioni di yoga sotto gli ulivi alle passeggiate rigeneranti, senza dimenticare la palestra vista lago, dove il fitness diventa esperienza estetica. Non manca, per gli ospiti più dinamici, una proposta di attività all'aria aperta che valorizza appieno il territorio: uscite in kayak, escursioni a cavallo, hiking sui sentieri montani, giornate di golf o tour nei borghi storici tra Como e Lecco. Il paesaggio diventa così parte integrante del soggiorno, occasione di scoperta e rigenerazione.

I ristoranti del Bianca Relais

Il Bianca Relais affida la sua proposta gastronomica a due spazi distinti e complementari. Il ristorante Bianca sul Lago, guidato Andrea Cannalire, chef stellato di Francavilla Fontana, propone una cucina elegante che reinterpreta il dialogo tra lago e montagna. Il menu affonda le radici nella tradizione italiana, ma si apre con misura alla contemporaneità, valorizzando le materie prime locali, tra cui quelle coltivate direttamente nell'orto del relais. A completare l'esperienza culinaria c'è Drop, il lounge bar dove ogni momento della giornata trova la sua cornice: colazioni sul terrazzo, aperitivi al tramonto o drink serali davanti al camino. Gli interni accoglienti e la terrazza panoramica sul lago rendono questo spazio uno dei luoghi più amati dagli ospiti.

La sala del ristorante Bianca sul Lago

La posizione strategica - tra Milano, Como e Lecco - rende il Bianca Relais anche una destinazione ideale per eventi privati o aziendali, matrimoni intimi o celebrazioni esclusive. Gli spazi interni, versatili e modulabili, sono affiancati da scorci panoramici e giardini che si prestano perfettamente a momenti da ricordare. Chiudiamo con una riflessione: il Bianca Relais offre una forma di ospitalità attenta, misurata. È un invito a rallentare, osservare e ritrovare un senso di benessere che nasce dal silenzio, dalla cura e dalla bellezza non urlata delle cose fatte bene. Non ci sono eccessi. Domina il senso della misura. L'esperienza è costruita sull'equilibrio tra presenza e discrezione, tra naturalezza e attenzione per il dettaglio. La qualità si manifesta in modo sottile: nei materiali scelti con criterio, nel ritmo sereno della giornata, nell'assenza di rumore superfluo. Il Bianca Relais non impone, ma accompagna.