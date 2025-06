Factory: Todi ha la sua pasticceria (alla francese) di riferimento

In mezzo all’Umbria, poco fuori le mura storiche di Todi (Pg), c’è una pasticceria che rappresenta un unicum rispetto all’offerta media generale che si può trovare in zona. Si chiama Factory, e il nome già racconta qualcosa: un’anima urban, industriale, con il cuore ben saldo nell’artigianalità.

La sala di Factory a Todi

Un concetto che si nota, dapprima, già negli arredi, con tavoli costruiti ad hoc partendo dal riutilizzo di materiali altrimenti di scarto riportati a nuova vita. Il locale è raccolto, curato nei dettagli, con un’estetica che mescola cemento e legno, ferro e vetro, e fa da sfondo perfetto a un laboratorio che è, per Nazareno, "una vera palestra quotidiana". Tutto è fatto a mano, tutto ha il sapore del tempo speso bene. Artigianalità, di nuovo, per l'appunto.

Nazareno Proietti, l'artigiano dietro i dolci di Factory

Dietro al bancone - ricco di dolci di scuola francese, sfogliati burrosi, mignon precise e curate - c’è Nazareno Proietti, pasticcere con una passione viscerale verso la scuola dolciaria transalpina, perfezionista, e tuderte doc. «Mi sono messo totalmente in gioco in questo locale - racconta, -e farlo a Todi, in una realtà piccola dove tutto è più legato alla tradizione, è una sfida. Ma credo che lavorando bene, con qualità, si possa costruire qualcosa di nuovo anche qui».

Factory, a Todi una pasticceria 'diversa'

Il bancone è una tentazione continua. Un autentico eden per gli appassionati di dolci. Un invito al peccato di gola anche per chi, come scrive, è più preponderante verso le preparazioni salate. Il colpo d’occhio, già entrando nel locale e trovandosi davanti una vetrina ricca e colorata, è importante: croissant fragranti, pain au chocolat, pain suisse, mignon, brioches. Ma anche maritozzi e veneziane, nodini, cookies o danesi. «Faccio una pasticceria classica francese - spiega Nazareno - con materie prime scelte: burro francese, panna e cioccolati di qualità, solo vaniglia in bacche. Niente scorciatoie, niente grassi vegetali o margarine».

«A me è sempre piaciuta la pasticceria francese per la sua estetica, la cura nei dettagli - continua - In Francia quello del pasticcere è un ruolo riconosciuto, rispettato, quasi alla pari dello chef, e io credo che si possa fare arte anche con farina e burro». L’inizio, un po’ per gioco e un po’ per seguire quella chiamata che Nazareno aveva da tempo, e alla quale ha deciso solo in un secondo tempo di rispondere presente: «Nel 2017 ho avuto l’opportunità di seguire un corso di pasticceria a Perugia, all’Università dei Sapori. Lì è scattata la scintilla. Avevo già la passione: facevo dolci a casa per gli amici, ma non avevo mai pensato potesse diventare un lavoro». Da lì poi varie esperienze, studio e formazione continua, sino all’apertura di Factory (datata 2022) assieme ai soci Alviero Atanasi e Federico Mari (rispettivamente in caffetteria e ai cocktail, perché il locale si trasforma in indirizzo per chi vuole fare un bell'aperitivo).

Factory, un locale per tutte le ore

Factory infatti non è solo dolce. È un locale che gioca anche con il salato, specialmente nell’orario aperitivo.«A un certo punto mi sono chiesto: perché a Todi, se voglio uscire a bere qualcosa, devo sempre accontentarmi di noccioline e taglieri banali? Così con i miei soci abbiamo deciso di creare un posto dove potessimo offrire qualcosa di davvero diverso».

Nazareno Proietti, pasticcere artigianale di Factory a Todi

E diverso, qui, significa anche aperitivi con tapas curate, cocktail ricercati, lievitati salati - dai panini sfogliati ai mini sandwich - e un’idea ben precisa di cosa significhi accoglienza e gusto contemporaneo. "I ragazzi oggi sono molto più esposti, vedono cose nuove sui social. Magari incuriosiamo anche loro." Per ora non ci sono premi o guide che li segnalano, e a ben vedere nemmeno articoli di riviste di settore (anche per la timidezza, ammessa, di Nazareno a esporsi) ma la qualità - quella vera - non ha bisogno di bollini per farsi notare.«Puntiamo sulla qualità. Magari all’inizio ci perdi, ma alla lunga è quello che ti ripaga. Se fai quello che fanno tutti, ti metti in gara con chi fa i prezzi più bassi, e lì sei destinato a perdere».

Factory è un piccolo faro di artigianalità e gusto in una zona che ha voglia di futuro ma spesso resta ancorata al passato. Un indirizzo prezioso, da segnare in agenda. Perché qui si fa pasticceria vera, con passione e senza compromessi.