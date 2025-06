Hotel Eden e Coralla Maiuri: quando ospitalità e arte si incontrano a colazione

Ancora una volta l’Hotel Eden si rende promotore del mondo dell’arte con un’iniziativa che ha l’intento di legare la cultura della ceramica a quella dell’ospitalità. La protagonista è la carismatica artista Coralla Maiuri che in prima persona ha presentato la sua nuova collezione di lusso che eleva il momento della prima colazione. Negli ultimi decenni la cucina ha iniziato ad innalzarsi a forma d’arte, come è giusto che sia, e in particolare il mondo della ristorazione sta iniziando a rendersi promotore di altre espressioni artistiche, creando un legame intenso l’una con l’altra.

Hotel Eden e Coralla Maiuri insieme tra gusto e arte

È il caso dell’Hotel Eden, da sempre rinomato per aver ospitato tra le più grandi personalità istituzionali e del mondo dell’arte e dello spettacolo. L’elemento artistico all’interno del concept di questa storica struttura non si limita alla tipologia di clientela che accoglie, ma è sempre stato vivo anche nel proprio design e questa collaborazione con l’artista Coralla Maiuri rinnova questo impegno nel coniugare lusso e creatività con l’innovazione e la bellezza attraverso piatti, tazze e teiere uniche nel suo genere.

Hotel Eden, la colazione in terrazza come esperienza di design

Hotel Eden a Roma, di proprietà di Dorchester Collection, è un luogo sicuro per gli amanti del lusso e dell’alta ospitalità dall’anno della sua inaugurazione nel 1887. Fin dai primi passi all’interno della hall principale si respira un’atmosfera rimasta ferma nel tempo che non intende snaturarsi per mezzo di tendenze moderne.

La terrazza dell'Hotel Eden

Sulla terrazza posta al sesto piano dell’hotel troviamo Il Giardino Ristorante, è la cucina dello chef campano Salvatore Bianco a tradurre le sensazioni artistiche del luogo attraverso le sue creazioni gastronomiche. Un luogo che vive fin dalle prime ore del giorno, dalla colazione al dopo cena, con una vista mozzafiato su Villa De’ Medici e su tutto il centro storico della Capitale a fare da contorno.

Lo chef Salvatore Bianco

La prima colazione dello chef Salvatore Bianco è in continua evoluzione e alla ricerca dell'equilibrio perfetto tra il gusto e un bilanciamento nutrizionale adeguato. «Tutti i nostri prodotti sono home-made e pongono un’attenzione speciale alle diverse abitudini alimentari, alle intolleranze e alla ricerca del prodotto di qualità. Inoltre, in tutte le nostre preparazioni cerchiamo di mantenere un basso grado zuccherino», dice lo chef. Quelli proposti dallo chef Bianco sono piatti d’impronta internazionale ben consolidati nel mondo dell’hotellerie. Croissant sfogliati, torte da forno, yoghurt selezionati e una vasta scelta di preparazioni a base di uova; dalle classiche omelette e uova alla Benedettina passando all’interessante wrap con uova strapazzate, avocado e cipolla rossa.

L’arte di Coralla Maiuri

La vena creativa di Coralla Maiuri emerge fin dalle prime battute e ancor prima di raccontare il proprio progetto se ne percepisce tutta la sua energia artistica. La passione per l’arte della ceramica ha sempre vissuto in lei, ma solo negli ultimi dieci anni si è tradotta in un percorso imprenditoriale, seppur di nicchia, grazie anche al supporto del marito Filippo, che ha visto in lei una grande vocazione artistica.

L'artista Coralla Maiuri

Dopo un passato da attrice e autrice televisiva è oggi considerata da tanti come una visionaria del design attraverso materiali e forme differenti: dal velluto ai mobili metallici, dalle stoviglie in porcellana agli accessori e ai pezzi unici, rendendo la sua visione artistica fuori dagli standard tradizionali.

Hotel Eden, design e ospitalità: un connubio sempre più stretto

Il progetto “Eden Home” intende portare l’estetica che caratterizza Coralla nel mondo dell’hotellerie di lusso, attraverso l’eleganza che la contraddistingue e che si fonde a pieno con la visione dell’Hotel Eden: quella di creare un ponte tra design e accoglienza che dia l’opportunità all’ospite di toccare con mano il lusso che da sempre caratterizza questo hotel. Tutti i pezzi della collezione sono decorati rigorosamente a mano, un elemento che li rende unici in tutto il panorama mondiale, e giocano sull’armonia dei colori e dei riflessi che riportano alla natura e al tipico linguaggio barocco.

«Questa collaborazione con Hotel Eden è profondamente radicata, quasi intrecciata. Si potrebbe dire che, nell’immaginario collettivo, questo hotel è l’emblema dell’eleganza a Roma. Pur essendo cresciuta nella campagna laziale, ho un forte legame con Roma e la sua duplice identità: rurale e barocca. L’uso dell’oro, infatti, rimanda al barocco, con un classicismo che tuttavia è superato dal mio forte desiderio di esplorare e superare i confini. Ciò che più mi sta a cuore di questo progetto è che, attraverso il mio lavoro, l’ospite è invitato a vivere uno spaccato di Roma, perché, come me, Hotel Eden è davvero made in Rome». Quella tra Coralla Maiuri e Hotel Eden è una sincera collaborazione che contrappone due mondi diversi che coltivano le stesse visioni in una commistione artistica che funziona.