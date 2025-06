Rigenerare per accogliere: il modello Aries Group nell’hôtellerie di lusso

Rigenerare non è solo un verbo, è una visione. È questo lo spirito che guida Aries Group, giovane realtà dell’hôtellerie italiana che ha fatto dell’upcycling edilizio (è il processo di trasformazione di materiali di scarto o prodotti indesiderati in nuovi oggetti di valore superiore, sia in termini di qualità che di estetica, ndr) la propria firma distintiva.

In un Paese dove 6 italiani su 10 non hanno mai sentito parlare di “upcycling” applicato al mattone, Aries Group non solo accende i riflettori su un tema ancora poco esplorato, ma lo trasforma in concretezza. E il Quark Hotel di Milano, oggi al centro di un’importante metamorfosi tecnologico-creativa, ne è l’emblema più tangibile.

Il paradosso dell’upcycling: domanda alta, consapevolezza bassa

I dati dell’Osservatorio “L’upcycling dell’hôtellerie”, commissionato proprio da Aries Group a YouGov, parlano chiaro: l’86% degli italiani ritiene fondamentale restituire vita a edifici dismessi. Non solo per ridurre l’impatto ambientale (50%), ma anche per migliorare l’estetica urbana (44%) e generare nuove economie locali (44%). Tuttavia, ancora troppi non conoscono il potenziale dell’upcycling edilizio, ovvero il recupero virtuoso - e non semplicemente conservativo - di immobili esistenti.

Curioso il paradosso: seppure ignaro del termine, 1 italiano su 3 si dice disposto a scegliere un hotel rigenerato. E il 50% lo farebbe volentieri, purché non si perda in qualità e servizi. In altre parole: la domanda c’è, la consapevolezza un po’ meno. Neanche Milano, città che fa del design e dell’architettura le proprie bandiere, sembra (ancora) in grado di riconoscere il valore del recupero edilizio a fini turistici. Solo il 3 per cento degli intervistati sa citare un esempio concreto.

Quark Hotel: laboratorio di futuro

Ma c’è un progetto che punta a cambiare questo scenario: quello del Quark Hotel, firmato Aries Group. Situato nella zona sud di Milano, questo albergo non è solo una struttura ricettiva. È un laboratorio di futuro. Aries Group, in collaborazione con EvaStomper Studio, ha avviato un progetto di ristrutturazione che unisce tecnologia immersiva, design rigenerativo e flessibilità funzionale.

L’ingresso si trasforma in uno spazio esperienziale grazie a ledwall scenografici e materiali di pregio. Le sale meeting - Scorpio, Expo, Quasar - diventano ambienti “black box” modulari e digitali, capaci di ospitare eventi dalle identità più diverse. La palestra si fa galleria multisensoriale. Persino i bagni, spesso relegati a zone neutre, diventano spazi di design. Tutto è studiato per essere sostenibile, modulabile, fluido. Un hotel che si adatta all’ospite, e non il contrario.

Sostenibilità certificata e welfare aziendale

Il concetto di sostenibilità, spesso abusato e svuotato, in Aries Group si traduce in atti misurabili. Tutte le strutture del gruppo hanno ottenuto la certificazione DCA ESG, conforme al nuovo Regolamento UE contro il greenwashing.

Non solo: l’azienda ha avviato un piano ESG integrato, con indicatori trasparenti di impatto e un coinvolgimento diretto degli stakeholder. Anche il benessere interno è parte del progetto: è stato rinnovato l’accordo di welfare aziendale con un credito aggiuntivo per i dipendenti.

Aries Group: un modello di ospitalità in crescita

Fondata nel 2020, Aries Group ha già rigenerato hotel a Milano, Bologna e Roma. La sua missione? Rimettere in circolo valore là dove tutto sembrava perduto: ex fabbriche, edifici dismessi, strutture ricettive abbandonate. Dove gli altri vedono degrado, Aries vede potenziale. E con il progetto del Quark Hotel, Milano potrebbe diventare il nuovo manifesto dell’hôtellerie rigenerativa. Rigenerare, in fondo, è un atto di rispetto. Per il territorio, per la memoria dei luoghi, per l’ambiente. Ma è anche un atto d’intelligenza creativa. L’upcycling alberghiero, secondo Aries Group, non è solo una tendenza: è un nuovo modo di intendere l’accoglienza, dove innovazione, bellezza e impatto sociale trovano un equilibrio virtuoso.

Nel panorama dell'hotellerie italiana, caratterizzato spesso da una frammentazione tra piccole realtà familiari e grandi catene internazionali, emerge con forza Aries Group, un esempio simbolico di come l'imprenditoria italiana possa competere ai massimi livelli nel settore dell'ospitalità di lusso. Fondato nel 2020, questo gruppo alberghiero indipendente ha saputo conquistare rapidamente una posizione di rilievo nelle principali città d'arte e business del Paese, dimostrando che è possibile coniugare tradizione italiana e innovazione internazionale.

Un’esperienza completa tra leisure, business ed eventi

La filosofia di Aries Group si basa su una visione moderna dell'ospitalità che non si limita al semplice pernottamento, ma offre un'esperienza completa che abbraccia il mondo del leisure, del business e degli eventi. Con un portfolio strategicamente distribuito tra Milano, Roma e Bologna, il Gruppo ha saputo intercettare le esigenze di una clientela sempre più sofisticata ed esigente.

I risultati ottenuti nel 2024 confermano la validità della strategia adottata: oltre un milione di presenze registrate, una crescita dei ricavi del 27% e un tasso di occupazione camere dell’82% testimoniano non solo la capacità di attrarre ospiti, ma anche di mantenerli soddisfatti.

Efficienza operativa e solidità finanziaria

Particolarmente significativo è l'incremento dell’EBITDA (che è la misura utilizzata nel calcolo dei flussi di cassa per l’impresa) del 48% rispetto al 2023, dato che evidenzia non solo la crescita del fatturato, ma anche l'efficienza operativa del Gruppo.

Questi numeri assumono ancora più valore se contestualizzati nel difficile panorama post-pandemico dell'industria alberghiera italiana, dove molte strutture hanno faticato a ritrovare i livelli di redditività pre-2020. La performance di Aries Group dimostra invece come un approccio strategico ben definito e una gestione professionale possano generare risultati eccellenti anche in condizioni di mercato complesse.

Quark Hotel Milano

A Milano, città che rappresenta il motore economico del Paese, Aries Group ha puntato tutto sul Quark Hotel, una struttura che ridefinisce il concetto di hotel business. Con le sue 283 camere, l'hotel ospita uno dei centri congressi alberghieri più grandi di Milano: 6.200 metri quadrati distribuiti su tre livelli, 33 sale meeting tra cui una plenaria da 1.400 posti e un anfiteatro da 600 posti, tutte dotate di luce naturale e tecnologie all'avanguardia.

L'innovazione non si ferma agli spazi: nel giugno 2025, l'hotel inaugura una nuova area esterna con due piscine immerse nel verde, trasformando la struttura in una vera oasi urbana. Questa aggiunta rappresenta un unicum nel panorama milanese, dove la combinazione tra servizi business di alto livello e comfort leisure è raramente raggiunta con tale eccellenza.

Il ristorante Morbido del Quark Hotel di Milano

Il ristorante Morbido, guidato dallo chef Moreno Ungaretti, aggiunge un ulteriore elemento di prestigio alla proposta. Ungaretti, originario di Barga e discendente della famiglia del celebre poeta Giuseppe Ungaretti, porta con sé un bagaglio di esperienze maturate nelle più importanti strutture alberghiere italiane, culminate con l'esperienza al Devero di Cavenago. La sua cucina rappresenta perfettamente la filosofia del gruppo: radici italiane profonde, interpretazione moderna e attenzione maniacale alla qualità.

Quark Hotel Milano Via Lampedusa, 11A 20141 Milano Tel +39 02 847391

Ripamonti Residence & Hotel Milano

Con 916 camere e appartamenti, il Ripamonti Residence & Hotel rappresenta una risposta innovativa alle esigenze di una clientela sempre più diversificata. La struttura si distingue per l’offerta polifunzionale che abbraccia soggiorni lunghi, eventi residenziali e ospitalità per gruppi internazionali.

Una delle stanze del Ripamonti Residence & Hotel di Milano

Questa flessibilità operativa consente al Gruppo di massimizzare l'occupazione durante tutto l'anno, intercettando flussi di clientela che spaziano dal business traveler in trasferta lunga al gruppo aziendale in formazione.

Ripamonti Residence & Hotel Milano Via dei Pini, 3 20072 (Mi) Tel +39 02 90761

Hotel Villa Pamphili Roma

Nella Capitale, Aries Group ha scelto una location che racchiude tutto il fascino della Città Eterna. L’Hotel Villa Pamphili, con le sue 235 camere immerse in un parco secolare a pochi minuti dal Vaticano, rappresenta l'equilibrio perfetto tra heritage e funzionalità moderna. La struttura dispone di un centro congressi interno, un rooftop panoramico che offre vedute mozzafiato sulla città, piscina e area wellness.

La living room dell'Hotel Villa Pamphili a Roma

La posizione strategica, defilata rispetto al caos del traffico romano ma facilmente raggiungibile, la rende ideale per eventi "green" e ritiri aziendali immersivi. Questa caratteristica risponde perfettamente alle nuove esigenze del settore MICE, dove la sostenibilità e il benessere dei partecipanti sono diventati fattori determinanti nella scelta delle location.

Living Place Hotel Bologna

A Bologna, snodo logistico fondamentale del Centro Italia, il Living Place Hotel con le sue 205 camere si posiziona strategicamente tra aeroporto e centro città. La struttura offre spazi multifunzionali ideali per eventi corporate, sportivi e fieristici, con un’area congressi modulare, campi sportivi, piscina esterna e ampie aree verdi.

Una delle stanze del Living Place Hotel di Bologna

La scelta di Bologna non è casuale: l’Emilia-Romagna rappresenta uno dei distretti economici più dinamici d’Italia, e la vicinanza ai principali snodi logistici della regione rende l’hotel particolarmente appetibile per la clientela internazionale business.