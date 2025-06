Tenuta degli Ulivi: oleoturismo e cucina cilentana nei Monti Picentini

Siamo nel Parco Regionale dei Monti Picentini, catena montuosa dell’Appennino Campano che “unge” (nel senso di congiunge) e “disgiunge” (nel senso di divide) le province di Avellino e Salerno, di esse, pertanto fungendo sia da cerniera che da séparé. E qui una delle tre componenti della triade mediterranea, l’ulivo, ha casa sua. (le altre due componenti sono il grano e la vite).

La Tenuta degli Ulivi di Montecorvino Rovella (Sa)

L’ulivo, la cui “conserva” è l’olio extravergine di oliva. La dea vergine Atena che ci dona l’extravergine. L’olio che, parimenti al territorio nel quale ci troviamo, alle falde dei Monti Picentini, congiunge e disgiunge.

La storia del Frantoio Torretta e della famiglia Provenza

L’elevato standing qualitativo dell’olio extravergine di oliva qui divenuto Dop Colline Salernitane, lo si deve, da oltre 60 anni, alla famiglia Provenza. Maria Provenza, al timone dell’azienda Frantoio Torretta, già nell’anno 2012, dimostrando lungimiranza, diede vita al Bar dell’Olio. Nella sua azienda era possibile degustare gli oli anche come ingrediente originale di alcuni cocktail.

Maria Provenza

Tenuta degli Ulivi: tra oleoturismo e ospitalità rurale

Nell’anno 2017 l’azienda acquisisce, a breve distanza dal Frantoio Torretta, il borgo San Luca, ribattezzato Tenuta degli Ulivi. 50 ettari di proprietà, di cui 35 di uliveto, sapientemente modellati a ché ne sortisca sorta di domus dell’ulivo e, con esso, dell’olio.

Una delle stanze della Tenuta degli Ulivi (foto: facebook/Tenuta degli Ulivi - Dimora Contadina) 1/5 L'interno della Tenuta degli Ulivi 2/5 Il patio esterno della Tenuta degli Ulivi 3/5 Il cortile della Tenuta degli Ulivi 4/5 I campi che circondano la Tenuta degli Ulivi 5/5 Previous Next

Fanno parte della Tenuta degli Ulivi, alcune camere opportunamente arredate, atte a consentire confortevole riposo a quanti praticano l’emergente fenomeno dell’oleoturismo. Sono 16, complessivamente, i posti letto. Osservare il sole che al tramonto pian piano si tuffa nel Tirreno, concedersi picnic all’ombra degli ulivi è il “lusso” consentito a quanti, lontano dalla folla, scelgono di trascorrere giorni (ma anche settimane !) in questa pace.

Esperienze sensoriali: cosmetici all’olio evo e cucina del territorio

Anche il kit di cortesia per gli ospiti è coerente alla logica delle derivazioni dal dono di Atena: i prodotti cosmetici sono realizzati dal marchio Parentesi Bio e contemplano tra gli ingredienti l’olio extravergine di oliva. Il Bar dell’Olio, qui ricollocatosi, si amplia e diventa il focus dell’offering gastronomico della tenuta, connotato dalle tipicità del territorio.

L'olio evo della Tenuta degli Ulivi

Collaborazioni d’eccellenza e piatti identitari

L’articolata proposta gastronomica si giova della collaborazione con artigiani del gusto del territorio come Helga Liberto, Emilio Soldivieri e Jan Bruno Di Giacomo nonché con aziende di eccellenza come il Caseificio Jemma di Battipaglia e l’azienda vitivinicola Casa di Baal di Montecorvino Rovella.

Un cestino da picnic con prodotti tipici

Diamo l’idea di cosa significhi un dining plen air che allo stazionamento al tavolo nel succedersi delle portate, preferisce la scoperta delle cibarie, esse prelevando a servizio assistito per poi degustarle convivialmente.

La cucina cilentana in Tenuta degli Ulivi

Alla memoria ricorrendo, ancor prima che agli appunti, menzioniamo la tradizionale Frittura di verdure pastellate e fritti misti a cui fa compagnia una deliziosa Frittata con erbe spontanee. Ghiottoneria alla quale non si sa e non si può (e non si deve !) resistere sono i Lievitati salati e farciti con i prodotti tipici del vicino Cilento.

Un'insalata di legumi della Tenuta degli Ulivi

In ciotola di terracotta, servita tiepida, la sontuosa Minestra di erbe spontanee con patate. Elogio del Cilento con la Ciambotta, tra i piatti più emblematici della Dieta Mediterranea.

La ciambotta cilentana e il ricordo di Mario Soldati

La ciambotta cilentana è un classico della cucina contadina del Cilento, semplice e ricco di gusto. La Ciambotta si prepara con le verdure che l’orto cilentano offre generosamente in estate: melanzane, peperoni, zucchine, patate, pomodori, cipolla, aglio, olio extravergine di oliva, basilico, prezzemolo, origano.

La Ciambotta di Tenuta degli Ulivi

Memorabile la rima baciata del grande Mario Soldati che al patron Valentone dedicò la quartina: “Valentone / nel tuo pentolone / fa che la ciambotta / sia sempre cotta”.

Specialità campane: dalla mozzarella alla soppressata

Altra delizia imperdibile, la pasta e fagioli. E potrebbe mai mancare la Mozzarella di Bufala Campana Dop!?! E potrebbe mai mancare, altra tipicità del Cilento, la Soppressata di Gioi? La Soppressata di Gioi è l’unico salame campano lardellato. La presenza del lardello, oltre che dare un tocco decorativo, contribuisce a mantenere umido l’impasto nella fase di stagionatura.

La soppressata di Tenuta degli Ulivi

Dolci rurali e mixology mediterranea

A chiudere la golosa esplorazione di questo dining plen air, i Biscotti all’olio evo e la Torta contadina nasprata. A rendere magici i momenti successivi alla cena concorrono i prodotti di Maria Provenza: il Cocktail con olio extravergine di oliva e Fernando - Amaro alle foglie di ulivo. Dal grano, il pane; dalla vite, il vino; dall’ulivo, l’olio. Siamo nel Mediterraneo.