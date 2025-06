I Pupi, ristorante stellato a Bagheria si trasferisce e si rinnova completamente

I Pupi più che raddoppia la superficie complessiva introducendo anche la chef table e il tavolo in cantina e nei vecchi locali nasce la Trattoria, che di fine dining non ne parlerà, ma sempre nello stile Tony e Laura Lo Coco.

La nuova sala del ristorante I Pupi

Se sei un bravo, anzi un bravissimo chef, in più patron del tuo ristorante, inoltre per nostra presunzione il più bravo della Sicilia occidentale, ci pare normale che abbia il desiderio di rimodernare il tuo locale o ampliarlo o addirittura crearlo ex novo, magari accanto a quello che ti ha dato notorietà meritata. Questo ha fatto Tony Lo Coco, chef-patron del ristorante I Pupi a Bagheria, a 20 km da Palermo, una stella Michelin dal 2014, che da anni gli va non stretta bensì strettissima.

Da Villa Palagonia a Villa Pantelleria: la nuova casa di I Pupi

Il vecchio I Pupi si trova in via del Cavaliere 59 a pochi metri dai corpi bassi della famosa settecentesca Villa Palagonia, una piccola sala che nell’epoca del covid ha avuto la possibilità di ampliarsi in un dehors con più tavoli sotto una elegante tenda, quindi una situazione che dava l’impressione del precario e non degna di un ristorante che voleva crescere anche nelle classifiche delle guide.

Tony Lo Coco e lo chef table in cucina

Tony e la moglie Laura Codogno, che proviene da una famiglia che sempre a Bagheria ha un noto bar pasticceria, hanno avuto la possibilità di acquistare alcuni corpi bassi della Villa Pantelleria, non nel corpo principale ma nell’esedra, in pratica di fronte il locale esistente e dopo lunghi lavori di ristrutturazione durati oltre un anno a cura dello studio Luigi Smecca Architetti da meno di un mese in via Cavallotti 9, che ripetiamo si trova di fronte, anzi sul retro, del vecchio I Pupi, hanno aperto il nuovo, finalmente degno della cucina di Tony e della sapiente e gentile gestione della sala di Laura.

Apre anche la trattoria: piatti tipici in stile Lo Coco

Tony ci racconta che l’intento iniziale era di realizzare nei corpi bassi una trattoria, poi invece più razionalmente si è pensato di trasferirvi I Pupi e creare la Trattoria negli attuali locali già ben attrezzati. A proposito entro giugno la Trattoria sarà operativa, con piatti della tradizione realizzati nello stile Lo Coco, quindi con materie prime eccellenti, attenzione ai gusti, perfezione realizzativa senza voli pindarici e specialmente con prezzi da trattoria. Il nome ancora è un segreto ma Tony si è sbilanciato affermando che avrà un nome dal doppio significato.

La sala della trattoria

Esperienze esclusive: chef table e tavolo in cantina

Il nuovo I Pupi permette a Tony di realizzare un suo vecchio sogno: la chef table, in pratica un bancone con massimo 4 posti che si affaccia sulla cucina, dove lo chef stellato cucina a vista un menu a sorpresa secondo l’estro del momento e magari i desiderata dei clienti, così più che una cena diventa un happening, dove si potrà chiacchierare con lo chef che spiegherà man mano cosa sta facendo e risponderà alle curiosità degli avventori, che avranno inoltre la possibilità di osservare il lavoro della brigata di cucina.

Il nuovo layout del ristorante

Ma andiamo con ordine, all’ingresso un bancone bar e un divano semicircolare con tavolo, che serve per l’attesa. A sinistra l’ampia sala con soli 4/5 tavoli rotondi ben distanziati per un massimo di 24 coperti; a destra si va verso la cucina e la chef table; una breve scala porta al primo piano dove c’è la splendida cantina con circa 1.400 referenze anche pregiate, vanto di Tony.

I tavoli nella mansarda del ristorante I Pupi

Qui altra novità, al centro della cantina un ampio tavolo sociale: il “tavolo in cantina” dove i clienti, massimo 10, andranno per bere vini esclusivi accompagnati da circa 12/15 piccoli piatti, alcuni in condivisione, realizzati fuori menu; questi amanti del buon vino e del buon cibo hanno un cameriere fisso a loro dedicato. Accanto alla cantina c’è un’ampia passerella con balaustra in vetro che si affaccia sull’ingresso, dove 3 tavoli da due posti svolgono la funzione di un quasi privé in mansarda, accanto un terrazzo con vista sui tetti.

Cucina di territorio, arte e attrezzature di ultima generazione

Se tutto l’arredamento è essenziale, quasi minimalista, ancora alcuni particolari devono essere definiti ma con le pareti arricchite da opere di artisti moderni, alcuni di fama, il forte de I Pupi è costituito dalla cucina, completamente nuova, senza apparecchiature riciclate, ampia al punto giusto, con tutte le attrezzature e le comodità che servono. Tony orgogliosamente si vanta di privilegiare il territorio non solo con le materie prime, ma tutta la realizzazione è stata eseguita da imprese ed artigiani del posto, compreso le superfici inox della cucina.

Laura Lo Coco Codogno in sala

La storia di Tony Lo Coco: dall’artigianato al fine dining

Tony Lo Coco cominciò a lavorare nella vetreria artigianale della famiglia. Ma aveva la cucina nel cuore e nella mente così dal 2002 gestì anche come cuoco una struttura per banchetti che ebbe grande successo. Ma la sua vera passione era il fine dining per cui, caso unico, abbandonò i redditizi banchetti ed aprì con la moglie I Pupi nel 2009.

Tony Lo Coco

Tony è un autodidatta, non ha frequentato scuole e corsi, ha studiato e sperimentato da solo che però nelle vacanze si è dedicato con Laura a girare i più importanti e premiati ristoranti gourmet europei, così da semplici clienti hanno preso ispirazione del modo di lavorare e della globale gestione dei ristoranti di successo.

Piatti iconici, cucina d'autore e menu degustazione

Sono tante le sue pietanze che hanno destato meraviglia e sono entrate nella storia gastronomica nazionale, piatti che hanno emozionato, di cui l’avventore mantiene il ricordo, è impossibile dimenticarli per la genialità del progetto, il fascino della vista, l’utilizzo delle materie prime. Tony si ispira spesso ai più classici piatti siciliani, come la pasta con le sarde, gli anelletti al forno, la stigghiola e tanti altri, li stravolge magari cambiando gli ingredienti ma alla fine rispettando o imitando il gusto originale, oppure scompone, riassembla, rivede gli ingredienti tradizionali presentandoli in maniera fantasiosa come nel caso dell’arancina alla carne. Non si ferma sugli allori, ma continuamente sperimenta e realizza nuovi e stupefacenti pietanze.

La cantina del ristorante I Pupi con circa 1.400 referenze

Oltre alla carta, tre menu degustazione che partono dalle 7 portate ufficiali, ma sono di più, che permettono di spaziare sulla cucina eccezionale della famiglia Lo Coco. Ora i cari ispettori della famosa guida rossa non avranno alcun alibi a non attribuire la seconda stella. Aperto a cena, anche a pranzo il sabato, chiusura domenica. La prossima volta vi racconteremo i nuovi piatti facendovi venire sicuramente l’acquolina in bocca.