Da Adele, baccalà protagonista dall’antipasto al dolce

Semplicità e idee chiare. Siamo a Termoli (Cb) a due passi dal borgo antico, ma non in una via dello struscio. Eppure il Ristorante Da Adele è un polo d’attrazione. Clientela in prevalenza locale, con qualche turista che è riuscito a scovare un indirizzo dal peso davvero rilevante. Anche per la filosofia della cucina: specialità baccalà.

Baccalà in parmigiana e mantecato

«Lo proponiamo dall’antipasto al dolce - spiega Luca Tomeo, che guida il locale con la compagna e socia Karolina Jabs - È buono e fa bene. Lo lavoriamo da sempre. È il pesce dell’entroterra, quello dei contadini».

Luca Tomeo, titolare del Ristorante Da Adele

Da Adele, punti fermi il territorio e le radici

Il ristorante prende il nome dalla mamma di Luca, Adele, che nel 1987 apre con il marito a Montaquila (Is). Vi rimane fino al 2014, quando l’insegna si trasferisce a Termoli. «Oggi la cucina è capitanata da Karolina - racconta Luca Tomeo - che ha lavorato a fianco della mamma per 11 anni. La linea di cucina è quella antica, degli inizi. Punti fermi il territorio e le radici. Sottobosco, montagna e pescato molisano. Con il baccalà in primo piano. Nostro valore aggiunto, la profonda conoscenza delle materie prime e una passione infinita».

Cuore di baccalà alla piastra e Filetto di baccalà al forno

A tavola abbiamo visto sfilare Crudo di mare e Bis di baccalà sotto forma di parmigiana e mantecato. A seguire, Spaghetto ai frutti di mare dell'Adriatico con cozze, vongole e cannolini e Cuore di baccalà alla piastra con cicorietta campestre ripassata in padella e peperoni cruschi e Filetto di baccalà a forno con patate e pomodorini, olive, capperi e origano.

Spaghetto ai frutti di mare dell'Adriatico con peperoncino in primo piano

Da Adele, baccalà in tutte le salse

Sfogliando la carta ecco il Carpaccio di baccalà con gocce di salsa di mango, curry e zenzero, i Rigatoni alla puttanesca di baccalà, le Tagliatelle con baccalà, asparagi cardoncelli e mollica croccante. Oppure il Baccalà Adele, al forno con patate, pomodorini, olive leccino, capperi e mollica e il Fritto di baccalà in pastella con zucchine grigliate e salsa tartara. Tra i dessert spicca il Semidolce al baccalà.

Da Adele: la semplicità della sala. Ci si concentra sui piatti

La tradizione e la stagionalità delle materie prime vengono rielaborate in chiave moderna e le ricette sono servite con un’attenzione particolare anche a livello coreografico. Estetica da quartieri alti della cucina. Non a caso Luca Tomeo, 46 anni, ha alle spalle esperienze in brigate a Londra e in Francia. «Si pizzica dal passato e si personalizza», puntualizza.

Sfilata di oli extravergine

Da Adele, la Carta dell'olio evo del Molise

Sommelier Ais, ha studiato una lista dei vini che prevede una sessantina di etichette, di cui molte regionali. Da segnalare la presenza della Carta olio evo Molise, che illustra le singole proprietà ed è arricchita dalle schede di degustazione. Trenta i coperti nella sala interna e 15 nel dehors. Ma in dicembre ci si allarga con il trasloco in una nuova struttura.