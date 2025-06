Aleph Rome, scopri il nuovo menu estivo dello Sky Blue Restaurant

Freschezza, colore, gusto e tradizione campana: sono questi gli ingredienti principali del nuovo menu estivo ideato da Carmine Buonanno, executive chef dell’Aleph Rome Hotel, parte della prestigiosa Curio Collection by Hilton. A ospitare questa proposta è lo Sky Blue Restaurant, uno spazio elegante e accogliente che si conferma meta ideale per chi cerca gusto, sostenibilità e divertimento nel cuore della capitale.

Mise en place allo Sky Blue Restaurant dell’Aleph Rome

Un menu ispirato ai ricordi e al territorio

Ad ispirare lo chef è un mix di memorie familiari e formative, unite alla ricchezza della terra e del mare campano, in un omaggio alla tradizione senza nostalgia. I suoi menu combinano piatti classici e nuove creazioni, armonizzati in un’esperienza sensoriale contemporanea. Dominano freschezza e leggerezza, protagoniste di ogni momento della giornata. L’atmosfera è elegante ma conviviale, merito anche di un team di sala impeccabile. C'è eleganza e spirito conviviale, soprattutto ad opera di un team impeccabile e professionale.

Carmine Buonanno, executive chef dell’Aleph Rome Hotel

Le novità del menu dello Sky Blue Restaurant

Tra le novità, precedute da una serie di assaggi intriganti che rivelano la loro composizione più dal sapore, dalle forme e dalle consistenze, i Gamberi ripieni di Provolone del Monaco con insalata liquida di scarola, olive e crumble di caffè. Alcuni piatti sono dedicati alla tradizione della tavola beneventana riproposti con leggerezza e che già nel nome ribadiscono fedeltà all'originale come il Peperone, assolutamente peperone.

Peperone, assolutamente peperone, Aleph Rome Hotel

Il classico ortaggio 'mbuttunato, cioè imbottito, subisce una mutazione diventando raviolo confezionato a fiore mentre la Melanzana 2022 si evolve con una raffinata glassatura con tapenade di olive di ispirazione provenzale, circondata da chips di origano, sorbetto di pomodoro e salsa di basilico.

Ventresca di tonno scottato con gazpacho di albicocche e dragoncello, Aleph Rome Hotel

Un vero trionfo di sapori mediterranei in una cucina concreta e riconoscibile, della memoria ma priva di retorica. Altri piatti pensati per la stagione calda sono la Ventresca di tonno scottato con gazpacho di albicocche e dragoncello. Finale dolce, la Mousse di cioccolato fondente, velluatta crema giapponese namelaka al caramello e gelato al pop corn.

Una proposta a tutto tondo

C'è personalità nella cucina di Carmine Buonanno, ma anche competenza e ricerca, esperienza, maturate nelle collaborazioni con lo stellato Don Alfonso di Alfonso Iaccarino e a Villa Agrippina di Roma. Una maturità espressiva gli consente di equilibrare sostanza e bellezza con qualche tocco esotico, se funzionale all'idea.

Melanzana 2022, Aleph Rome Hotel

Cura anche la prima colazione, con il classico menù italiano o continentale, cui si affianca un corner dedicato ai prodotti Slow food con salumi e formaggi. Si è ben accolti anche per momenti relax o per un pranzo agile e veloce al 1930’ Coffee Bar con sandwiches, insalate e pokè. Gustosi assaggi anche in terrazza in abbinamento a cocktail classici e innovativi. La carta dei vini è ben studiata pensata per accompagnare con coerenza il menu, con referenza italiane e straniere con una selezione di Champagne e spumanti italiani.

L’Aleph Rome: un’eccellenza a cinque stelle

L'Aleph Rome Hotel, 5 stelle, ha riaperto le sue porte nel 2017 dopo un importante intervento di restauro sell'edificio risalente agli anni Trenta, come parte dell’esclusivo brand Curio Collection by Hilton, un portfolio mondiale di hotel e resort di lusso. Dispone di 80 camere, tra cui 21 suite di varie tipologie.

Aleph Rome, la brigata di cucina

Arredate in stile moderno, offrono il massimo del confort, le migliori tecnologie , una sala riunioni,una moderna Spa con centro benessere con trattamenti personalizzati e una piscina a sfioro, al panoramico Organics Skygarden.